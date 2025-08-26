　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮攜手西南航空擴大北美航網　華航明年1月也加入

▲▼長榮航空與西南航空（Southwest Airlines）合作。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空與西南航空（Southwest Airlines）合作。（圖／長榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空與西南航空（Southwest Airlines）合作，旅客即日起可透過長榮航空航班，經洛杉磯、舊金山、西雅圖及芝加哥等四大城市，銜接西南航空前往美國30座城市。中華航空日前也宣布，明年1月與美國西南航空合作聯程機票，即起開賣。

長榮航空表示，西南航空為美國境內載客量最大的航空公司，機隊數量超過800架，透過此次合作，旅客可由長榮航空官網或各大旅行社平台，直接預訂長榮航空四大航點與西南航空美國內陸航段的聯程機票，享有直接報到、行李直掛、聯程轉運等服務，轉機更為方便。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航空指出，目前飛航北美航班達每周89班，包含洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多，待10月3日開闢達拉斯航線後，今年底將達每周94班，與西南航空合作後，可透過多樣化的航線選擇及綿密航班服務滿足不同客群需求。

中華航空日前也宣布，與美國西南航空（Southwest Airlines）合作聯程機票開賣，明年1月起提供旅客無縫銜接全美百座城市，享跨航報到、行李直掛等轉機服務。

華航指出，明年1月起旅客可以搭乘華航直飛美西五大門戶，包括洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖及12月3日新開航的鳳凰城，銜接西南航空航班前往芝加哥、休士頓、達拉斯、華盛頓、奧蘭多、拉斯維加斯、丹佛、聖地牙哥、奧斯汀等主要城市，即日起可透過華航網站預訂明年1月19日起華航美西航班與西南航空美國內陸航段的聯程機票（一本票）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「小英男孩」6天前還提告！　壯碩身材成焦點
美規車零關稅「台灣港塞逾3萬輛新車」　舊換新加碼8月買氣更結
獨／打完哈欠猝死超商前！警界退休才2年...暖心事蹟曝
失智症10大警訊　降風險方式一次看
熱爆！他買不二坊癱軟倒地　拒送醫繼續排
沖繩租車底盤刮傷「被討6萬元賠償」！人妻傻眼認了：少買1保險
午後中南部防局部大雨　熱帶低壓周末影響全台水氣增
每3戶就有1戶滯銷！　全台賣壓最重10大重劃區出列

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

核廢料存放「同意票前3名縣市」連署成案　金門、連江縣長回應了

葉舒華長相PR值多少？他喊「一般台灣女生臉」　網道謝：我們超美

沖繩租車底盤刮傷「被討6萬元賠償」！人妻傻眼認了：少買1保險

網傳鳥喝光電板紅水暴斃　環境部揪「AI假影片」報檢方追查

拓展國際觀光版圖！花蓮直飛韓國仁川11/13啟航　推優惠方案

分析「大罷免為何慘敗」145萬人搶看！他曝最大問題：感動自己沒用

長榮攜手西南航空擴大北美航網　華航明年1月也加入

差4筆被喊卡！LINE Pay送點任務「提前結束」　一票怒：被耍了

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天　造訪人數翻1倍

台灣家長8成陷入育兒焦慮！65%孩童要補習才藝　3成後悔生小孩

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

核廢料存放「同意票前3名縣市」連署成案　金門、連江縣長回應了

葉舒華長相PR值多少？他喊「一般台灣女生臉」　網道謝：我們超美

沖繩租車底盤刮傷「被討6萬元賠償」！人妻傻眼認了：少買1保險

網傳鳥喝光電板紅水暴斃　環境部揪「AI假影片」報檢方追查

拓展國際觀光版圖！花蓮直飛韓國仁川11/13啟航　推優惠方案

分析「大罷免為何慘敗」145萬人搶看！他曝最大問題：感動自己沒用

長榮攜手西南航空擴大北美航網　華航明年1月也加入

差4筆被喊卡！LINE Pay送點任務「提前結束」　一票怒：被耍了

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天　造訪人數翻1倍

台灣家長8成陷入育兒焦慮！65%孩童要補習才藝　3成後悔生小孩

核廢料存放「同意票前3名縣市」連署成案　金門、連江縣長回應了

帶頭恐嚇綠能業者！害工程拖延1年損失千萬　惡霸里長遭求刑6年

喀嚓剪斷1.1萬伏特電纜爆炸！整條街黑掉　笨賊嚇傻自首下場曝

「小英男孩」遭爆假反核真收賄！6天前還提告　壯碩身材成焦點

道奇重返國西龍頭！7：0完封紅人　席漢7局無失分、帕赫斯雙轟助威

一銀推iLEO美元、歐元、澳幣高利定存　年利率上看4.68％

「繼光香香雞X坂本日常」第2波聯名先看　坂本太郎炸雞桶只送不賣

朱立倫再勸盧秀燕選黨主席　張亞中批強人所難：我已經準備20年

曾遭親姊騙光2億家產　玉女歌手宣布喜訊…61歲美成這樣！

二手菸也傷毛小孩　「貓咪舔毛」口腔癌風險飆4倍

【育兒開外掛】爸爸哄睡寶寶失敗求支援：你要找阿嬤？

生活熱門新聞

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

小鳥喝光電板紅水秒暴斃　真相曝光

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

北捷進步了！通勤族搭電扶梯「出現變化」全場喊讚

「核廢料存放公投同意票前3名縣市」連署過了

颱風好發期！　「藍湖」可能生成路徑曝

「約蔡依林睡1個小時碰面」萬人笑噴：懂的人就懂

可能又有新颱風　預估路徑曝

騎車等紅燈看手機　「少1動作」千元噴了

即／被指「害樂天輸球」　Josh拍片回應了

「4星座」事業大翻身！一路旺到年底

即／氣象署發大雨特報　短時強降雨炸5縣市

快訊／2縣市有感！05：10規模4地震　最大震度2級

更多熱門

相關新聞

長榮跟進「軍人節國軍搭機免費升等」　優先登機擴大隨行眷屬

長榮跟進「軍人節國軍搭機免費升等」　優先登機擴大隨行眷屬

為禮遇國軍，中華航空軍人節提供搭乘台灣出發航班的軍人享有空位升等商務艙服務。長榮航空稍早也公告，現役軍人9月3日搭乘長榮及立榮航空從桃園、松山或高雄出發的國際線航班，有機會升等商務艙，原有「軍人優先登機」禮遇，也擴大至隨行一位眷屬。

華航宣布軍人節國軍搭機免費升等　華信國際線也適用

華航宣布軍人節國軍搭機免費升等　華信國際線也適用

華航、西南航空聯票開賣　雙方簽署擴大合作備忘錄

華航、西南航空聯票開賣　雙方簽署擴大合作備忘錄

長榮航和法日潮牌推全新機上睡衣及過夜包　達拉斯航線10月搶先用

長榮航和法日潮牌推全新機上睡衣及過夜包　達拉斯航線10月搶先用

長榮與潮牌推全新過夜包　紐約線10月起吃得到A5肋眼牛排

長榮與潮牌推全新過夜包　紐約線10月起吃得到A5肋眼牛排

關鍵字：

長榮航空西南航空華航

讀者迴響

熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情

小鳥喝光電板紅水秒暴斃　真相曝光

賴清德用一招　釋柯建銘兵權

王思佳化妝師好友離世「上周才見」心碎還原最後互動

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面