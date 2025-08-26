長榮攜手西南航空擴大北美航網　華航明年1月也加入

▲長榮航空與西南航空（Southwest Airlines）合作。（圖／長榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空與西南航空（Southwest Airlines）合作，旅客即日起可透過長榮航空航班，經洛杉磯、舊金山、西雅圖及芝加哥等四大城市，銜接西南航空前往美國30座城市。中華航空日前也宣布，明年1月與美國西南航空合作聯程機票，即起開賣。

長榮航空表示，西南航空為美國境內載客量最大的航空公司，機隊數量超過800架，透過此次合作，旅客可由長榮航空官網或各大旅行社平台，直接預訂長榮航空四大航點與西南航空美國內陸航段的聯程機票，享有直接報到、行李直掛、聯程轉運等服務，轉機更為方便。

長榮航空指出，目前飛航北美航班達每周89班，包含洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多，待10月3日開闢達拉斯航線後，今年底將達每周94班，與西南航空合作後，可透過多樣化的航線選擇及綿密航班服務滿足不同客群需求。

中華航空日前也宣布，與美國西南航空（Southwest Airlines）合作聯程機票開賣，明年1月起提供旅客無縫銜接全美百座城市，享跨航報到、行李直掛等轉機服務。

華航指出，明年1月起旅客可以搭乘華航直飛美西五大門戶，包括洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖及12月3日新開航的鳳凰城，銜接西南航空航班前往芝加哥、休士頓、達拉斯、華盛頓、奧蘭多、拉斯維加斯、丹佛、聖地牙哥、奧斯汀等主要城市，即日起可透過華航網站預訂明年1月19日起華航美西航班與西南航空美國內陸航段的聯程機票（一本票）。