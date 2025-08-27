前副總涉「國安私菸案」獲緩刑　華航：肯定員工操守

▲華航空品處前副總邱彰信。（圖／ETtoday資料照）

記者周湘芸／台北報導

前總統蔡英文6年前出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員利用專機夾帶近萬條私菸，檢方起訴多名相關人員，其中，華航空品處前副總邱彰信今改判1年6月，緩刑3年，支付公庫150萬元。對此，華航回應，員工執行公務皆盡全力服務所有旅客，肯定員工工作操守，保障員工權益。

前總統蔡英文6年前出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員卻利用專機夾帶近萬條私菸闖關，檢方起訴官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲、張恒嘉、華航空品處前副總邱彰信等人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一審依照《貪污治罪條例》「公用運輸工具裝運漏稅物品罪」，將吳宗憲重判10年4月、張恒嘉重判10年2月，另外時任侍衛室駕駛班上士劉尊彰判刑7年；至於邱彰信等華航人員則分別遭判刑5年4月到2年不等刑期。

二審高等法院今宣判，吳宗憲因為沒有減刑事由，改判刑6年、褫奪公權6年，仍是本案刑度最高。至於張恒嘉改判刑2年4月、褫奪公權3年，時任特勤人員黃柏維判刑2年6月、褫奪公權3年。邱彰信遭判刑1年6月、緩刑3年，劉尊彰遭判刑2年、緩刑5年。

對此，華航表示，針對專機作業，公司員工執行公務皆盡全力服務所有旅客，公司肯定員工工作操守，並持續保障員工權益。