社會 社會焦點 保障人權

牌照燈超亮遭關切！駕駛拒檢狂逃一路違規22次　驚人罰單金額曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄一輛白色自小客車因後牌照燈太亮無法辨識，引起巡邏員警關注，上前攔查，未料駕駛見狀竟然拒檢，隨即開車逃逸，一路狂逃。警方後續調閱監視器，發現自小客車駕駛沿路闖紅燈、紅燈右轉、轉彎未打方向燈等，違規多達22次，最高可開罰13萬2千元，後續將依規定告發，繼續追查並通知車主到案。

▲▼牌照燈超亮遭關切！駕駛拒檢狂逃一路違規22次　驚人罰單金額曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲牌照燈超亮遭關切，駕駛拒檢狂逃一路違規22次。（圖／記者賴文萱翻攝）

25日晚間9點多，苓雅分局員警執行巡邏勤務時，在中正一路與福安路口，發現一部白色自小客車後牌照燈過亮，因無法辨識車牌，員警隨即上前示意停車受檢，沒想到駕駛直接拒檢逃逸離去。

▲▼牌照燈超亮遭關切！駕駛拒檢狂逃一路違規22次　驚人罰單金額曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼牌照燈超亮遭警上前盤查，未料白車隨即開車逃逸，一路違規22次。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼牌照燈超亮遭關切！駕駛拒檢狂逃一路違規22次　驚人罰單金額曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警後續調閱沿線監視器，依法告發沿途交通違規包含：駕駛拒絕警察攔檢，違反道路交通管理處罰條例第60條第1項，處10,000元以上30,000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照6個月；車牌燈照明不當，致號牌不清，違反第13條第1項，處2,400元以上4,800元以下罰鍰，並責令申請換領牌照或改正。

另外還有闖紅燈，違反第53條第1項，處1,800元以上5,400元以下罰鍰；紅燈右轉，違反第53條第2項，處600元以上1,800元以下罰鍰；轉彎未打方向燈，違反第42條，處1,200元以上3,600元以下罰鍰；未依規定駛入來車道，違反第45條第1項第3款，處600元以上1,800元以下罰鍰；危險駕車，違反第43條第1項，處6,000元以上36,000元以下罰鍰。

警方表示，該案共違規22次，最高可罰13萬2,000元。後續將持續追查通知車主到案釐清，同時也會依規定告發。

08/24 全台詐欺最新數據

406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

15人遭詐2億！誤信投資連房產都賠掉
醉倒慢車道遭輾過　宣告不治
與柯建銘起衝突飆罵髒話　郭國文轟：假傳聖旨又忽視他人意見做法
多少內閣將被撤換？　卓榮泰：部長+次長超過5人
川普開除「聯準會理事」！　施壓聯準會
快訊／綠能股暴跌！股民臉綠
發布參選黨主席聲明　羅智強：若當選將徵召盧秀燕參選2028總
快訊／AAA第二波卡司出爐！　7大咖演員登高雄
快訊／超商門口驚見屍體！男打完哈欠　突彎腰面朝下死亡

高雄白色小客車違規警方罰款

