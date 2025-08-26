牌照燈超亮遭關切！駕駛拒檢狂逃一路違規22次　驚人罰單金額曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄一輛白色自小客車因後牌照燈太亮無法辨識，引起巡邏員警關注，上前攔查，未料駕駛見狀竟然拒檢，隨即開車逃逸，一路狂逃。警方後續調閱監視器，發現自小客車駕駛沿路闖紅燈、紅燈右轉、轉彎未打方向燈等，違規多達22次，最高可開罰13萬2千元，後續將依規定告發，繼續追查並通知車主到案。

▲牌照燈超亮遭關切，駕駛拒檢狂逃一路違規22次。（圖／記者賴文萱翻攝）

25日晚間9點多，苓雅分局員警執行巡邏勤務時，在中正一路與福安路口，發現一部白色自小客車後牌照燈過亮，因無法辨識車牌，員警隨即上前示意停車受檢，沒想到駕駛直接拒檢逃逸離去。

▲▼牌照燈超亮遭警上前盤查，未料白車隨即開車逃逸，一路違規22次。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警後續調閱沿線監視器，依法告發沿途交通違規包含：駕駛拒絕警察攔檢，違反道路交通管理處罰條例第60條第1項，處10,000元以上30,000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照6個月；車牌燈照明不當，致號牌不清，違反第13條第1項，處2,400元以上4,800元以下罰鍰，並責令申請換領牌照或改正。

另外還有闖紅燈，違反第53條第1項，處1,800元以上5,400元以下罰鍰；紅燈右轉，違反第53條第2項，處600元以上1,800元以下罰鍰；轉彎未打方向燈，違反第42條，處1,200元以上3,600元以下罰鍰；未依規定駛入來車道，違反第45條第1項第3款，處600元以上1,800元以下罰鍰；危險駕車，違反第43條第1項，處6,000元以上36,000元以下罰鍰。

警方表示，該案共違規22次，最高可罰13萬2,000元。後續將持續追查通知車主到案釐清，同時也會依規定告發。