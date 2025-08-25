幫女兒買可愛洋裝　媽細看「發現一堆色色文字」嚇：小孩穿的耶

▲洋裝上竟然充滿不恰當文字。（圖／翻攝自TikTok／savannah00112）

記者李振慧／綜合報導

國外一名母親分享，她仔細觀察女兒一件印有可愛圖案的裙子時，意外發現上面寫的文字充滿了性暗示，讓她覺得非常誇張，發文提醒家長，最好仔細看一下孩子衣服上面到底寫了什麼。

女子薩凡納(Savannah)在TikTok上分享，她為女兒買了一件可愛洋裝，上面印有兔子、小雞、軟糖等可愛圖案，裙子上還寫了許多段英文文字，近來她仔細查看文字內容，把她嚇了一跳。

薩凡納表示，許多文字裡面充滿了性暗示，包含「想在床上一起尋找復活節彩蛋嗎」、「有了這張優惠券，你可以獲得一次免費偷窺秀」、「讓我們假裝是兔子，做些自然界會做的事吧」。

影片曝光後獲得3千多萬點閱，不恰當文字引發許多家長留言，「太誇張了，是哪家廠牌做的衣服」、「給兒童穿的衣服，為什麼會有這種文字」、「現在的世界一堆變態」。

影片爆紅後，目前服飾廠商已經將該款童裝下架，並且在聲明中表示，他們對於沒有在童裝中發現這些不恰當文字道歉。