　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

幫女兒買可愛洋裝　媽細看「發現一堆色色文字」嚇：小孩穿的耶

幫女兒買可愛洋裝　媽細看「發現一堆色色文字」嚇：小孩穿的耶。（圖／翻攝自TikTok／savannah00112）

▲洋裝上竟然充滿不恰當文字。（圖／翻攝自TikTok／savannah00112）

記者李振慧／綜合報導

國外一名母親分享，她仔細觀察女兒一件印有可愛圖案的裙子時，意外發現上面寫的文字充滿了性暗示，讓她覺得非常誇張，發文提醒家長，最好仔細看一下孩子衣服上面到底寫了什麼。

女子薩凡納(Savannah)在TikTok上分享，她為女兒買了一件可愛洋裝，上面印有兔子、小雞、軟糖等可愛圖案，裙子上還寫了許多段英文文字，近來她仔細查看文字內容，把她嚇了一跳。

@savannah00112 Read your kids clothes carefully ???????? #read #kidsclothes @Heather Brown ♬ original sound - Savannah

薩凡納表示，許多文字裡面充滿了性暗示，包含「想在床上一起尋找復活節彩蛋嗎」、「有了這張優惠券，你可以獲得一次免費偷窺秀」、「讓我們假裝是兔子，做些自然界會做的事吧」。

影片曝光後獲得3千多萬點閱，不恰當文字引發許多家長留言，「太誇張了，是哪家廠牌做的衣服」、「給兒童穿的衣服，為什麼會有這種文字」、「現在的世界一堆變態」。

影片爆紅後，目前服飾廠商已經將該款童裝下架，並且在聲明中表示，他們對於沒有在童裝中發現這些不恰當文字道歉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女保時捷凱燕停路邊　慘遭「毀滅級破壞」
葉丙成性平洩密教育部認未違法　受害女現身痛批：踐踏傷口從未道
快訊／男陳屍中橫公路！台電換新電表見驚悚一幕
快訊／賓賓哥突癱軟暈倒　緊急送醫畫面曝
快訊／吊臂砸爆2車！　恐怖瞬間曝
修圖忘修倒影！賴清德官邸會晤蔡英文　網友抓包蕭美琴
一中商圈火警！消防車沒拉手煞車撞自家人
日本人也超愛！來台「吃爆1早餐」　網認證：沒什麼人討厭
熱帶低壓最快周四生成　明起雨區擴大水氣增

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

擔心虎鯨母子近親繁殖　法水族館驚傳飼養員「幫忙打手槍」紓壓

11歲女童突在家生下嬰兒　「完全沒發現女兒懷孕」失職爸媽被捕

陌生貓翻肚給摸摸　女開心「終於被選中」伸手撸貓1動作悲劇了

94歲翁豪宅逝世疑自然死　監視器曝「女婿枕頭奪命」：受夠養他

男乘客登機口突然脫衣　裸體在機場「亂舞做瑜伽」詭異畫面曝

導盲犬遇船難幸運獲救　卻因「身上沒有入境文件」要被安樂死

貓門剛裝好「虎斑貓立即搶試用」　屋主收到影片傻：不是我的貓

生物年齡倒轉11歲！　專家曝「長壽3習慣」每天必吃維生素D

戀童癖被判死刑「處決前自殺」　美檢察官驚語：幫納稅人省錢

奈良公園賞鹿要小心！　59歲大叔專偷拍外國女遊客「裙底風光」

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

生物年齡倒轉11歲！　專家曝「長壽3習慣」每天必吃維生素D

戀童癖被判死刑「處決前自殺」　美檢察官驚語：幫納稅人省錢

奈良公園賞鹿要小心！　59歲大叔專偷拍外國女遊客「裙底風光」

幫女兒買可愛洋裝　媽細看「發現一堆色色文字」嚇：小孩穿的耶

中國抗日閱兵太敏感！日本籲各國「別參加」　南韓派厭台議員出席

凱特教育3子女有一套　同校媽媽曝她「暖心教養術」：令人佩服

史上最貴！　喬丹、Kobe「聖杯級」簽名卡4億天價落槌

印度YouTuber瀑布旁拍片！下秒「水壩洩洪」被沖走　最後身影曝

劍魚颱風下午登陸！越南大規模撤離機場關閉　浪高9.5公尺

「野狗啃屍」獸性大發！加薩市淪人間煉獄　他嘆宛如老了40歲

有望取代傳統法幣？花旗：穩定幣有望在2030年前邁向3.7兆美元

迎接新學期！學生家長造型煥然一新　花蓮購物節美業優惠開跑

麻衣爆料帶「台灣3大咖」遊日好丟臉！　電車把手吊單槓傻眼

生物年齡倒轉11歲！　專家曝「長壽3習慣」每天必吃維生素D

保時捷愛車遭恐怖前任「毀滅級破壞」！高雄女提告　警建請羈押

邋遢非洲獅爆紅！毛髮糾結被封「獅界流浪漢」　園方揭真相

要求邱泰源請辭遭拒？　行政院：從未做此要求

怒砸拍！前球王今年大滿貫僅1勝　溫網、美網皆首輪爆冷輸同一人

19歲爆紅女偶像「親吻男生」私密照外洩！違規遭退團…2天後最後登台

日攝影師超神光影手法還原《鬼滅》猗窩座絕技　破壞殺再現網讚爆

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

國際熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

「性能力」看手指就知　1長度是關鍵

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

電梯隨機砍死24歲女！癡漢「跟蹤50分」刺胸

4.6億豪宅血案！　加州富豪射殺妻女後輕生

以色列打擊胡塞武裝「空襲葉門首都」　轟炸總統府所在地

啃肉致死　首例人類感染螺旋蠅蛆病

女賓客婚禮熱舞「突暴斃」！倒地畫面曝

行動電源太燙「塞冰箱降溫」！日男險燒掉房間

川普出手！芝加哥紐約恐部署數千國民兵

寺廟性侵殺人？男稱20年埋上百女屍　真相曝

11歲女童在家生下嬰兒　失職爸媽被捕

南沙群島填海造陸　越南將超越中國

更多熱門

相關新聞

沈伯洋今樹葬母親　「媽媽一直叫我不要從政」

沈伯洋今樹葬母親　「媽媽一直叫我不要從政」

823罷免、核三重啟公投落幕，民進黨立委沈伯洋24日發文表示，社會運動的檢討還在持續，黨內的改革箭在弦上，但他第一件事情是繼續處理母親的後事，終於有空檔，加上天氣好母親可以樹葬。

檀健次帥照公開掛上HOGAN新款

檀健次帥照公開掛上HOGAN新款

喑啞母千萬存款遭盜　不肖兒重判3年半

喑啞母千萬存款遭盜　不肖兒重判3年半

泡泡瑪特半年營收超去年！Labubu系列漲幅668％ 5藝術家IP收入破42億

泡泡瑪特半年營收超去年！Labubu系列漲幅668％ 5藝術家IP收入破42億

Peter Wu重回20歲演繹秋冬

Peter Wu重回20歲演繹秋冬

關鍵字：

童裝洋裝母親性暗示品牌女兒Savannah

讀者迴響

熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

桃猿應援團長失言致歉　Josh冷回8字

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面