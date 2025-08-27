俄紅髮女「痛毆2空姐」！只因被禁用手機秒暴走　恐怖畫面曝

▲女子在飛機上攻擊空服人員，隨後被見義勇為的乘客制伏。（圖／翻攝自X，下同）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯勝利航空發生一起暴力事件，一名女性乘客因為不滿空服員制止她使用手機，竟暴力毆打2名空服人員，重擊其頭部，其中一人當場被打到流淚，其他乘客見狀隨即上前將她拉開，而整個畫面都被機艙內的監視器拍下。

根據《太陽報》報導，勝利航空8月23日一架從新西伯利亞飛往莫斯科的波貝達航空班機在起飛後7分鐘後爆發攻擊事件，一名39歲紅髮女乘客在被告知不得使用手機後，情緒瞬間失控。

她先是將空服員提供的機上行為規範文件揉成一團，直接砸向空服員臉部。隨後更是失控暴走，對2名女性空服員的頭部連續重擊至少5次，其中一名空服員當場被打到流淚。

機艙內監視器錄下了驚悚的過程，畫面顯示，該名女乘客因不滿被禁止使用手機，憤而對空服員展開連續攻擊。這名紅髮女子先是與空服員交談，接著突然毆打對方，拳頭就這樣砸在無辜空服員臉上。

其他乘客見狀立即上前制止，合力將失控的女乘客拉開。令人震驚的是，被制伏後的女乘客竟然還在鏡頭前放聲大笑，完全無視周圍乘客的驚恐表情。

為了確保飛行安全，機組人員決定將該名女乘客綑綁固定在座位上，直到班機抵達莫斯科謝列梅捷沃機場。飛機一落地，警方立即登機，將這名女乘客帶下飛機。由於該名女子的行為已經涉及造成公共騷動，因此被指控犯下《輕微流氓罪》。