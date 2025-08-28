基輔12死48傷！俄大規模空襲烏克蘭　公寓遭直接命中全毀

▲俄軍鎖定烏克蘭首都基輔等地發動空襲。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭官員28日表示，俄羅斯軍隊27日晚間鎖定首都基輔等烏克蘭多個城市發動大規模空襲，總計派出598架無人機、發射31枚飛彈，造成基輔至少12人死亡、48人受傷。波蘭與北約軍機緊急升空，烏克蘭總統澤倫斯基則是發聲譴責俄羅斯。

▲基輔民宅、辦公室、學校受損，一棟5層樓公寓大樓遭直接命中全毀。（圖／路透）

基輔獨立報、路透報導，基輔27日晚間傳出陣陣爆炸聲，市內民宅、辦公室、學校受損，一棟5層樓公寓建築遭直接命中全毀。基輔軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）指出，俄軍從多個方向鎖定基輔發動攻勢，派出各類型無人機並發射多枚飛彈。

烏克蘭鐵路公司（Ukrzaliznytsia）指出，俄軍攻擊文尼察州（Vinnytsia）當地高速列車車庫，造成一列列車嚴重受損，工作人員提前避難，暫無人員傷亡。

▲▼俄羅斯這波攻擊至少奪走12條人命。（圖／路透）

俄羅斯這波夜襲行動總計派出598架無人機，還發射31枚飛彈，包括2枚Kh-47匕首飛彈、9枚伊斯坎德-M（Iskander-M）彈道飛彈及20枚KH-101巡弋飛彈。烏克蘭空軍稱，烏軍總共攔截563架無人機以及26枚飛彈。

針對俄軍最新一波空襲，波蘭軍方表示，波蘭與北約軍機緊急升空，確保波蘭領空的安全。

澤倫斯基說，俄羅斯所發射的飛彈和無人機，正是對數周、數月以來不斷呼籲停火和推動外交人員最清楚的答覆，「俄羅斯選擇的是彈道飛彈，並非談判桌」，並期待中國大陸與匈牙利針對當前情勢做出回應，「我們希望，所有曾經呼籲要和平，但現在卻選擇沉默、不再採取原則立場的人，都應該站出來表態」。

Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

▲俄羅斯總計派出598架無人機並發射31枚飛彈，烏軍攔截563架無人機及26枚飛彈。（圖／路透）