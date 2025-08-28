媽媽餵道歉聲明又開戰場！醫師看傻：坐等2美商法務出手

▲母嬰品牌「媽媽餵」。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

知名母嬰品牌「媽媽餵」日前發布一則影片，內容指出市面上的嬰兒奶粉含糖量高，甚至比喻等於喝下兩瓶全糖可樂，28日業者發出聲明道歉。對此，奇美醫院ICU重症加護醫學部醫師陳志金表示，坐等兩家奶粉廠商的法務出手。

陳志金28日表示，媽媽餵最新的說法提及「兒科醫師也提醒：大多小朋友都是固定喝同一奶商的奶到大的，很多家長都以為原本喝的一號奶換成三號奶並沒有差異，反而讓小孩都在喝糖水！若孩子在一歲以上仍有喝奶需求，母乳反而是首選」，同時點名美商亞培和美強生的奶粉100克有40到50克都是糖。

他質疑，媽媽餵的論述似乎邏輯不清，「是說一歲以前可以喝配方奶，一歲以後，母乳反而是首選？有點看不懂這個邏輯，有人可以翻譯一下嗎？。」陳志金疑惑，聲明稿是否由小編撰寫，並懷疑該品牌是否諮詢過公關或法務專業。

此外，聲明中還特別點名其他奶粉品牌如亞培、美強生。陳志金表示，媽媽餵聲明中提出兩家奶粉廠商的做法，可能引發進一步的法律問題，「坐等亞培和美強生的法務出手」。

▼媽媽餵的道歉發聲明，提及美商亞培和美強生的奶粉。（圖／翻攝Mamaway臉書）



針對媽媽餵日前在影片中宣稱，「一瓶奶粉有一半以上都是糖，等於兩大瓶可樂」，如果寶寶喝了這麼多糖，腸道裡面的益生菌會變少，容易出現過動問題，接著還直說「你的寶寶是餐餐喝珍奶」的說法，食藥署28日也做出回應。

食藥署表示，目前經衛福部查驗登記的嬰兒與較大嬰兒配方食品共128項，依據台大醫院健康電子報資料，一般足月產母親的成熟母乳，每100毫升可提供乳糖6.7至7.8克，登記許可在案的嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及特殊醫療用途嬰兒配方食品，每100毫升乳糖約5.5至7.7克，並無明顯差異。

食藥署表示，鼓勵以母乳哺育為優先，當無法餵哺母乳時，建議諮詢醫師、營養師或醫護人員等專業人員意見，就嬰兒自身狀況來選擇合適嬰兒配方食品及正確食用方法。