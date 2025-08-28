　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媽媽餵道歉聲明又開戰場！醫師看傻：坐等2美商法務出手

▲▼母嬰品牌「媽媽餵」。（圖／翻攝Google地圖）

▲母嬰品牌「媽媽餵」。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

知名母嬰品牌「媽媽餵」日前發布一則影片，內容指出市面上的嬰兒奶粉含糖量高，甚至比喻等於喝下兩瓶全糖可樂，28日業者發出聲明道歉。對此，奇美醫院ICU重症加護醫學部醫師陳志金表示，坐等兩家奶粉廠商的法務出手。

陳志金28日表示，媽媽餵最新的說法提及「兒科醫師也提醒：大多小朋友都是固定喝同一奶商的奶到大的，很多家長都以為原本喝的一號奶換成三號奶並沒有差異，反而讓小孩都在喝糖水！若孩子在一歲以上仍有喝奶需求，母乳反而是首選」，同時點名美商亞培和美強生的奶粉100克有40到50克都是糖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他質疑，媽媽餵的論述似乎邏輯不清，「是說一歲以前可以喝配方奶，一歲以後，母乳反而是首選？有點看不懂這個邏輯，有人可以翻譯一下嗎？。」陳志金疑惑，聲明稿是否由小編撰寫，並懷疑該品牌是否諮詢過公關或法務專業。

此外，聲明中還特別點名其他奶粉品牌如亞培、美強生。陳志金表示，媽媽餵聲明中提出兩家奶粉廠商的做法，可能引發進一步的法律問題，「坐等亞培和美強生的法務出手」。

▼媽媽餵的道歉發聲明，提及美商亞培和美強生的奶粉。（圖／翻攝Mamaway臉書）

▲▼媽媽餵稱「成長奶粉高糖」惹議　發聲明致歉澄清非指嬰兒奶粉。（圖／翻攝Mamaway臉書）

針對媽媽餵日前在影片中宣稱，「一瓶奶粉有一半以上都是糖，等於兩大瓶可樂」，如果寶寶喝了這麼多糖，腸道裡面的益生菌會變少，容易出現過動問題，接著還直說「你的寶寶是餐餐喝珍奶」的說法，食藥署28日也做出回應。

食藥署表示，目前經衛福部查驗登記的嬰兒與較大嬰兒配方食品共128項，依據台大醫院健康電子報資料，一般足月產母親的成熟母乳，每100毫升可提供乳糖6.7至7.8克，登記許可在案的嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及特殊醫療用途嬰兒配方食品，每100毫升乳糖約5.5至7.7克，並無明顯差異。

食藥署表示，鼓勵以母乳哺育為優先，當無法餵哺母乳時，建議諮詢醫師、營養師或醫護人員等專業人員意見，就嬰兒自身狀況來選擇合適嬰兒配方食品及正確食用方法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
控林欽榮出庭說謊作偽證　柯文哲批：檢察官信了才敢辦京華城
學蔡依林9點半入睡太難！營養師曝「你的年齡睡多久才夠」
前Fed理事庫克正式提告川普！
高雄女買30年中古屋！天花板遍布上千蛀蟲孔　防治師：至少10
獨／《拳上》遭爆虧損太多停辦！　主辦認「恐暫緩」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媽媽餵道歉聲明又開戰場！醫師看傻：坐等2美商法務出手

快訊／21:22台灣東部海域規模4.3「極淺層地震」　最大震度3級

每天喝咖啡可降低死亡率　「正確杯數」曝光！

快訊／媽媽餵「配方奶粉含糖量如可樂」道歉了：用詞不精確

石崇良喊最想解決「急診壅塞」　5措施拚分流、擴大住院量能

嫌員旅貴！一行人自駕卻尾隨跟團車　嗆導遊「公司付錢就得服務」

6.0強震狂搖！理工爸脫口「超專業1句」　兒笑翻：不愧是搞結構的

高雄爆本土登革熱群聚！3工地積水養蚊　市府開罰：累犯就停工

石崇良允諾「明年健保費不漲」　將討論補充保費調整空間

高鐵推「寧靜車廂」！9月新制懶人包　國中男生可打公費HPV疫苗

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

【叫醒我的不是鬧鐘是大狗勾！】媽被三巨汪壓床：沉重的愛XD

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

媽媽餵道歉聲明又開戰場！醫師看傻：坐等2美商法務出手

快訊／21:22台灣東部海域規模4.3「極淺層地震」　最大震度3級

每天喝咖啡可降低死亡率　「正確杯數」曝光！

快訊／媽媽餵「配方奶粉含糖量如可樂」道歉了：用詞不精確

石崇良喊最想解決「急診壅塞」　5措施拚分流、擴大住院量能

嫌員旅貴！一行人自駕卻尾隨跟團車　嗆導遊「公司付錢就得服務」

6.0強震狂搖！理工爸脫口「超專業1句」　兒笑翻：不愧是搞結構的

高雄爆本土登革熱群聚！3工地積水養蚊　市府開罰：累犯就停工

石崇良允諾「明年健保費不漲」　將討論補充保費調整空間

高鐵推「寧靜車廂」！9月新制懶人包　國中男生可打公費HPV疫苗

唐綺陽認了「找李進良微調」　揭決心變美原因：多大年紀都不嫌遲

魔神仔作祟？屏東男採野菜失蹤　8小時後「水溝尋獲」不發一語

狂飆時速472.41KM！比亞迪「仰望U9賽道版」刷新全球最快電動車紀錄

中國籃球希望崔永熙恢復訓練　美媒爆料有望重返NBA

鬼門開當天上午「台中連傳3命案」　當地居民毛毛的

單身的5個好處！活得更自由、情緒穩定　讓你愛上獨處生活

控林欽榮出庭說謊作偽證　柯文哲批：檢察官信了才敢辦京華城

台積電亞利桑那州廠建全新工業再生水廠　水回收率有望達9成以上

監院：3監委複查陳宗彥涉性招待案中　公務車案9月將有明確調查程序

學蔡依林9點半入睡太難！營養師告訴你「你的年齡睡多久才夠」？

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

生活熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

即／稱「配方奶粉含糖量如可樂」　媽媽餵道歉了

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

老字號甜不辣老闆猝逝　靈堂重現攤位景象惹哭網

6.0強震　他見日期「農曆7月5日」驚：被龍樹諒說中

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

宜蘭規模6.0地震 　黃士修再打反核派

罷傅失敗離開花蓮　咖啡店宣布落腳台南

即／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

「1海鮮」傷腦又害心梗！醫警告：恐加速老化

地震時在湯姆熊「代幣掉一堆」　網笑：什麼漫畫橋段

更多熱門

相關新聞

快訊／食藥署批「媽媽餵」散布食安謠言　通報Meta要求下架影片

快訊／食藥署批「媽媽餵」散布食安謠言　通報Meta要求下架影片

知名母嬰用品品牌「媽媽餵」（Mamaway）拍片宣稱，市售嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於兩大瓶可樂，引發各界質疑。對此，食藥署表示，影片內容涉違反食安法，散播有關食品安全之謠言或不實訊息，食藥署已通報Meta公司進行下架處理。

野人舒食18項違規挨罰64萬　3Q雞排被揪出過期麵粉

野人舒食18項違規挨罰64萬　3Q雞排被揪出過期麵粉

「配方奶粉＝2瓶可樂」影片惹議　食藥署打臉：乳糖量與母乳相近

「配方奶粉＝2瓶可樂」影片惹議　食藥署打臉：乳糖量與母乳相近

Mamaway喊告又被炎上　醫霸氣公開評論

Mamaway喊告又被炎上　醫霸氣公開評論

食藥署稽查餐盒食品工廠　2業者存放逾期原料

食藥署稽查餐盒食品工廠　2業者存放逾期原料

關鍵字：

奶粉糖量食藥署亞培美強生

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

即／稱「配方奶粉含糖量如可樂」　媽媽餵道歉了

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」他發聲明提告

更多

最夯影音

更多

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面