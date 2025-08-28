快訊／媽媽餵「配方奶粉含糖量如可樂」道歉了：用詞不精確

▲母嬰品牌「媽媽餵」。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

知名母嬰品牌「媽媽餵」日前發布一則影片，內容指出市面上的嬰兒奶粉含糖量高，甚至比喻等於喝下兩瓶全糖可樂，隨即引發熱議。婦產科權威蘇怡寧公開批評該說法不實，認為影片內容嚴重誤導。事件延燒後，「媽媽餵」於28日晚間發布正式聲明，對用詞不精確造成的混淆表達歉意。

聲明中，「媽媽餵」特別澄清，影片中所指的「奶粉」與「配方奶」其實是針對一歲以上幼兒食用的成長奶粉，並非一歲以下嬰兒所需的配方奶。品牌強調，針對一歲以下嬰兒的配方奶受到嚴格法規控管，不存在高糖成分問題，原本影片的重點是提醒家長選購成長奶粉時應留意糖分含量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「媽媽餵」引用亞培及美強生官網資訊，指出部分成長奶粉每百克含糖量可達40至50克，直言他們拍攝影片就是想要提醒家長，要避免高糖分的奶粉傷害到孩子。

其中，媽媽餵表示，有兒科醫師提醒，許多家長會直接將嬰兒配方奶換成三號奶，卻忽略了成分上的差異，可能讓孩子攝取過多糖分。聲明中也提到，若一歲以上的孩子持續有喝奶需求，母乳仍然是較佳選擇。

最後，「媽媽餵」再次對這起爭議造成家長困擾致上歉意，「我們還是要為這兩天造成媽媽們的不適表達最誠摯的歉意」。

然而，這份道歉聲明無法平息網友的怒火，「真會拗耶，加油加油，繼續加油」、「才剛得罪完一堆媽媽，現在換得罪奶粉廠商？」「母親為孩子身體健康，任何風吹草動都會很緊張」、「整篇道歉文重點錯誤，還把奶粉廠商拖下水」、「一歲以上首選母乳，我到底看了什麼」、「你們還是換掉公關會比較好」、「一歲後喝母奶是首選，荒謬至極」。

▼媽媽餵道歉聲明如下。（圖／翻攝Mamaway臉書）

