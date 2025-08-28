轟內閣改組是笑話　黃國昌諷：鄭銘謙一定要留；邱泰源沒戰力要換

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

大罷免大失敗後，總統賴清德啟動內閣改組，共有16位閣員異動。民眾黨主席黃國昌今（28日）表示，這樣的改組只是在小圈圈裡找人，像是內政部長劉世芳會罵民眾黨「吃台灣米做中國鬼」的，一定要留任；像法務部長鄭銘謙這種功在黨國、控制司法檢調的一定要留任；衛福部長邱泰源這種沒戰力的、不敢出來罵在野黨的，對民進黨來說一點用都沒有，這種就要換掉。

對於內閣改組名單，黃國昌指出，這不僅是在小圈圈找人，這種幅度如果把它稱之為「內閣改組」的話，真的是一場大笑話，更嚴重的事情是，過去這段時間，在撕裂台灣社會、在抹紅、抹黑在野黨，用他們手上掌握權力追殺在野黨的這些部長，沒有一個被換。

「賴清德跟卓榮泰現在用人標準是什麼？」黃國昌質疑，像是劉世芳這種驍勇善戰、會直接陪卓榮泰下鄉，罵台灣民眾黨吃台灣米做中國鬼的，一定要留任；像鄭銘謙這種功在黨國、控制司法檢調，幫民進黨追殺他們政治上競爭對手的，非常好用，這一定要留任；像是衛福部次長呂建德，在726後說「剿匪還沒成功，要繼續剿匪的」，這種就要留用；像邱泰源這種沒戰力的，不敢出來罵在野黨的，不敢出來說要剿匪的，對民進黨來說一點用都沒有，這種就要換掉。

黃國昌說，所以這次所謂的內閣改組把它稱之為改組，根本是一場大笑話，充分顯現出來從賴清德到卓榮泰，目前擺出來的就是鬥爭內閣，要繼續鬥下去，就是鬥爭內閣、追殺內閣，要不斷的鬥爭在野黨、撕裂台灣社會，追殺在野黨，這就是這次所謂的重新調整內閣閣員所展現出來的意義。

▲法務部長鄭銘謙 。（圖／記者黃克翔攝）

