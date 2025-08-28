　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

　

▲刑事局28日宣布破獲竹聯幫弘仁會討債集團逮捕主嫌洪男及7名共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局28日宣布破獲竹聯幫弘仁會討債集團逮捕主嫌洪男及7名共犯。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊28日宣布破獲北市殯葬業者遭黑幫高利貸暴力討債案件。刑事局會同大安分局彙整案情後報請台北地檢署調股檢察官指揮偵辦，檢警調查發現隸屬竹聯幫弘仁會洪姓男子（34歲），聽信綽號砲管的殯葬業陳男所言要投資二殯焚化爐改建工程，於去年11月商借150萬元後失聯，洪男教唆幫派小弟到被害人住處丟鞭炮、撒冥紙、圍毆被害人討債，黑幫團夥甚至遠赴南投某私立中學擄綁被害人一對兒女上車限制行動自由逼債，刑事局從今年6月收網陸續逮捕洪姓黑幫大哥及手下共8人到案。

檢警追查，發現陳姓被害人在北市大安區臥龍街經營殯葬生意，卻因上述原因找上弘仁會洪男借款，但洪男要求陳男每月需支付高達30分月息，等同借款150萬元，每月須償還45萬元利息，後來更變本加厲改成收取周利10分，等同月利達40分超高利率，陳男根本無力償還只能藏匿避免黑幫追債。

▲刑事局28日宣布破獲竹聯幫弘仁會討債集團逮捕主嫌洪男及7名共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

但洪男不甘遭陳男沒還錢，曾教唆小弟圍毆陳男，甚至派遣小弟開車到陳男住處丟擲鞭炮、撒冥紙、發欠錢不還傳單逼債，討債小弟甚至得邊丟鞭炮邊拿手機自拍蒐證回報「執行進度」

洪男後來更開車到南投縣知名私立中學擄綁陳男兩名子女上車「要你爸爸出面還錢」，6月間更在大安區臥龍街公然駕車包夾被害人，當街叫囂攔車逼債氣焰囂張，導致被害人身心俱疲只能無奈報警處理。。

轄區大安警方獲報後，會同刑事局共同偵辦此黑幫暴力逼債犯罪，警方在6月25日及7月24日並兵分多路在台北市大安區、信義區及新北板橋區拘提、傳喚洪嫌及羅姓、王姓、何姓、陳姓等多名小弟到案，查扣手機、本票、合約書、折疊刀、K他命4包、喪屍煙油3罐、討債傳單等贓證物。

▲刑事局28日宣布破獲竹聯幫弘仁會討債集團逮捕主嫌洪男及7名共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局出動除暴特勤隊特警到新北板橋持槍攻堅一名身揹槍砲通緝的吳姓小弟，因他曾擁槍自重警方出動特勤人員破門攻堅，吳男見警持槍上門心知要入獄服7年槍砲徒刑，想跟開設美甲店的正妹女友話別離遭制止，當場情緒激動咆哮，遭特警上靠制伏逮捕，7月24日再通知2名涉案成員到案。

警方偵訊後將洪男等人依涉犯組織犯罪防制條例、恐嚇取財、傷害等罪嫌移送台北地檢署複訊，檢察官複訊後諭知洪男10萬元交保候傳，其餘成員數萬元不等金額交保。刑事局強調，洪嫌等人長期透過公開聚集彰顯幫派勢力，警方將針對幫派分子持續掃黑蒐報，展現維護社會治安決心。

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥　檢警釐清有無加工自殺

獨／汐止夫妻雙亡今相驗　「被害人遭詐騙沒附卷」警挨批蒐證不齊

 北市罷團驚傳遭暴力攻擊　男子揮拳「文山退葆」慘遭壓制逮捕

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／狄鶯怒發聲！　孫鵬也宣布要提告
櫻花妹「內衣外穿」逛迪士尼炎上！　遊樂園公司說重話
又有熱帶低壓生成！　最新路徑曝
獨／美光后科廠「酸排管爆炸」氣體外洩　員工狂吐急脫上衣清洗
「媽媽餵」揚言告網友！律師曝「不聽勸」前例：一級炸裂了
比賽大落後！陳晨威舉毛巾應援啦啦隊女友　古久保：要避免

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／仁武死亡車禍警讓民間業者運遺體　督察室認有疏失將追究責任

快訊／板橋華江橋火燒車！引擎瞬間冒火畫面曝　4人驚險逃生

獨／美光后科廠「酸排管爆炸」氣體外洩　員工狂吐急脫上衣清洗

情侶+1女爆爭吵後民宅起火！勇消10分鐘撲滅　3人嗆傷插管治療

快訊／新北男下陸橋恍神！自撞分隔島翻車畫面曝　狼狽爬出車外

美濃6公頃農地變廢棄物垃圾場　地主勾砂石幫挖出大峽谷狂撈3億

獨／大地主捐9豪宅給行天宮　法官：他精神錯亂！女兒勝訴討回房產

借150萬還750萬！弘仁會守校門擄2子女　逼殯葬董座吐錢手法曝

板模工人趁少女借宿硬上！認錯賠80萬又耍賴　重判3年4月

詐團送愛馬仕包設局！23貴婦淪陷…狂投1.7億全沒了　16人遭逮

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

獨／仁武死亡車禍警讓民間業者運遺體　督察室認有疏失將追究責任

快訊／板橋華江橋火燒車！引擎瞬間冒火畫面曝　4人驚險逃生

獨／美光后科廠「酸排管爆炸」氣體外洩　員工狂吐急脫上衣清洗

情侶+1女爆爭吵後民宅起火！勇消10分鐘撲滅　3人嗆傷插管治療

快訊／新北男下陸橋恍神！自撞分隔島翻車畫面曝　狼狽爬出車外

美濃6公頃農地變廢棄物垃圾場　地主勾砂石幫挖出大峽谷狂撈3億

獨／大地主捐9豪宅給行天宮　法官：他精神錯亂！女兒勝訴討回房產

借150萬還750萬！弘仁會守校門擄2子女　逼殯葬董座吐錢手法曝

板模工人趁少女借宿硬上！認錯賠80萬又耍賴　重判3年4月

詐團送愛馬仕包設局！23貴婦淪陷…狂投1.7億全沒了　16人遭逮

布袋海巡攜手空軍海空演練　提升海上搜救效能

行政院通過AI基本法　補助獎勵吸業者研發應用

Marz23和Faye詹雯婷竟有驚人巧合　他嚇到「不知怎麼解釋一切」

獨／仁武死亡車禍警讓民間業者運遺體　督察室認有疏失將追究責任

11歲女童生下嬰兒！繼父喊「不知她懷孕」　DNA一驗99.9%吻合

爛尾樓連爆！內政部預告「3點修法」　揭露房市真實狀況

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」　狄鶯暴怒…他發聲明提告

我國友邦馬紹爾前總統辭世　任內曾積極為台灣國際參與發聲

石崇良允諾「明年健保費不漲」　將討論補充保費調整空間

台北喜來登十二廚10/1漲價　假日餐價上調100至200元

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

社會熱門新聞

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

快訊／陳歐珀夫妻涉「3貪」　檢求重判24年2月

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

／新北男未走斑馬線　遭大貨車撞輾臟器外露亡

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

忘拉手煞車奪命　「大車倒退嚕」司機被夾扁慘死

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

即／北市議員陳怡君涉貪續押2月　確定看守所過中秋

性感畫面曝！日本女優才上工就被抓　老司機哀號了

早產兒轉院通行無阻抵林口　網友暖心「報路況」

更多熱門

相關新聞

神鬼會計師組詐團捲7.8億！退休婦痛失2億

神鬼會計師組詐團捲7.8億！退休婦痛失2億

刑事局北部詐欺偵查中心偵七大隊從2024年6月起接獲被害民眾報案，指稱有投資型詐團橫行台灣，刑事局報請台北地檢署收股檢察官指揮，日前破獲國內大型假投資詐騙「水房」集團，主嫌王男（57歲）為四海幫海鐵堂軍師兼幹部，警方發現王男與當年橫行桃園地區的吸金詐團im.b主嫌曾耀峯系出同門，都是海鐵堂成員。

台北101旁驚爆擄人勒贖　直播切手指+菸燙腳凌虐肉票

台北101旁驚爆擄人勒贖　直播切手指+菸燙腳凌虐肉票

警破「奧斯卡」毒詐集團　成員彼此超不熟

警破「奧斯卡」毒詐集團　成員彼此超不熟

櫻花妹來台伴遊遭軟禁性侵　惡男是竹聯戰堂成員

櫻花妹來台伴遊遭軟禁性侵　惡男是竹聯戰堂成員

合法掩護非法　黑幫企業化洗錢手法曝

合法掩護非法　黑幫企業化洗錢手法曝

關鍵字：

刑事局真四大隊除暴特勤隊弘仁會竹聯幫洪男

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面