借150萬還750萬！弘仁會守校門擄2子女　逼殯葬董座吐錢手法曝

▲刑事局28日宣布破獲竹聯幫弘仁會討債集團逮捕主嫌洪男及7名共犯。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊28日宣布破獲北市殯葬業者遭黑幫高利貸暴力討債案件。刑事局會同大安分局彙整案情後報請台北地檢署調股檢察官指揮偵辦，檢警調查發現隸屬竹聯幫弘仁會洪姓男子（34歲），聽信綽號砲管的殯葬業陳男所言要投資二殯焚化爐改建工程，於去年11月商借150萬元後失聯，洪男教唆幫派小弟到被害人住處丟鞭炮、撒冥紙、圍毆被害人討債，黑幫團夥甚至遠赴南投某私立中學擄綁被害人一對兒女上車限制行動自由逼債，刑事局從今年6月收網陸續逮捕洪姓黑幫大哥及手下共8人到案。

檢警追查，發現陳姓被害人在北市大安區臥龍街經營殯葬生意，卻因上述原因找上弘仁會洪男借款，但洪男要求陳男每月需支付高達30分月息，等同借款150萬元，每月須償還45萬元利息，後來更變本加厲改成收取周利10分，等同月利達40分超高利率，陳男根本無力償還只能藏匿避免黑幫追債。

但洪男不甘遭陳男沒還錢，曾教唆小弟圍毆陳男，甚至派遣小弟開車到陳男住處丟擲鞭炮、撒冥紙、發欠錢不還傳單逼債，討債小弟甚至得邊丟鞭炮邊拿手機自拍蒐證回報「執行進度」



洪男後來更開車到南投縣知名私立中學擄綁陳男兩名子女上車「要你爸爸出面還錢」，6月間更在大安區臥龍街公然駕車包夾被害人，當街叫囂攔車逼債氣焰囂張，導致被害人身心俱疲只能無奈報警處理。。

轄區大安警方獲報後，會同刑事局共同偵辦此黑幫暴力逼債犯罪，警方在6月25日及7月24日並兵分多路在台北市大安區、信義區及新北板橋區拘提、傳喚洪嫌及羅姓、王姓、何姓、陳姓等多名小弟到案，查扣手機、本票、合約書、折疊刀、K他命4包、喪屍煙油3罐、討債傳單等贓證物。

刑事局出動除暴特勤隊特警到新北板橋持槍攻堅一名身揹槍砲通緝的吳姓小弟，因他曾擁槍自重警方出動特勤人員破門攻堅，吳男見警持槍上門心知要入獄服7年槍砲徒刑，想跟開設美甲店的正妹女友話別離遭制止，當場情緒激動咆哮，遭特警上靠制伏逮捕，7月24日再通知2名涉案成員到案。

警方偵訊後將洪男等人依涉犯組織犯罪防制條例、恐嚇取財、傷害等罪嫌移送台北地檢署複訊，檢察官複訊後諭知洪男10萬元交保候傳，其餘成員數萬元不等金額交保。刑事局強調，洪嫌等人長期透過公開聚集彰顯幫派勢力，警方將針對幫派分子持續掃黑蒐報，展現維護社會治安決心。

