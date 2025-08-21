台北101旁驚爆擄人勒贖400萬　開直播「切手指+菸燙腳」凌虐肉票

記者張君豪／台北報導

竹聯幫明仁會三峽分會幹部紀姓男子（25歲）因協助同母異父的鄭姓親哥（39歲）追討140萬元債務，夥同3名少年及4名手下涉嫌擄人勒贖，在北市信義區當街擄走林姓被害人（32歲）擄到樹林明仁會據點後施以酷刑，並打電話向林男家屬勒索400萬元贖金。北市信義分局於7月29日傍晚接獲家屬報案後，立即組成專案小組展開追查，當晚會同三峽警方在樹林學勤路攻堅成功救出肉票，循線拘捕多名涉案成員。

▲信義警分局破獲竹聯幫明仁會幹部紀男犯下擄人勒索眾案逮捕9人到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

信義警方表示：7月29日凌晨，被害人林男於北市信義區松廉路地下停車場遭明仁會紀男開著白色賓士擋住去路，他下車率領3名手下攔車強押林男，被害人被強押上車帶往新北市樹林學勤路明仁會幫派據點民宅拘禁。

綁匪持菸蒂及短刀朝被害人凌虐，林男慘遭圍毆、刀割手指、煙蒂燙腳掌等酷刑凌虐，並開啟視訊通話過程，直播林男凌虐殘忍畫面向家屬威逼付出400萬贖金，「不然他就回不去了」

信義分局當天傍晚獲報後，會同台北市刑大、新北三峽分局共組成專案小組，循線調閱監視器去向動線，及出動M化濾波車迅速鎖定嫌犯位置，當日晚間21時許專案小組出動逾20名幹員荷槍身穿防彈背心破門發動攻堅，當場救出肉票林男、並逮捕4名小弟及紀姓主嫌，其中有兩名少年涉案。

專案小組持續擴大追查，釐清紀男接受親哥委託追債情事，8月19日到新北市樹林、三峽多處據點展開第二波查緝，將鄭男及其他共犯逮捕到案。警方共查獲9人，其中包含3名涉案少年，並起獲犯罪教戰手冊、本票、收據、刀械、棍棒、空氣槍、K他命及多支行動電話。

信義警方表示，紀嫌隸屬竹聯幫明仁會三峽分會，警訊後全案依涉犯擄人勒贖、傷害、組織犯罪防制條例、少年事件處理法，分送台北地檢署雙北法院少年法庭偵辦。

