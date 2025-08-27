曾盜刻部長印詐貸　神鬼會計師再組詐團捲7.8億！退休婦2億噴飛

▲刑事局逮捕有四海幫海鐵堂背景的神鬼會計師王力行。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局北部詐欺偵查中心偵七大隊從2024年6月起接獲被害民眾報案，指稱有投資型詐團橫行台灣，刑事局報請台北地檢署收股檢察官指揮，日前破獲國內大型假投資詐騙「水房」集團，主嫌王男（57歲）為四海幫海鐵堂軍師兼幹部，警方發現王男與當年橫行桃園地區的吸金詐團im.b主嫌曾耀峯系出同門，都是海鐵堂成員。檢警分析該集團利用收購公司帳戶，或者委託車手成立企業帳戶製造合法金流，再透過3-4層人頭帳戶轉移資金，製造斷點規避查緝。

警方調查，該詐團從去年6月到今年1月吸金高達7.8億，被害人多達64人，其中一名家住新北的吳姓退休婦人，僅1個月就慘遭詐騙超過2億元，幾乎每天都透過臨櫃匯款、面交車手超過千萬現金，直到吳女被家人發現花光現金存款後才停手。

▲刑事局幹員逮捕涉案洪姓車手頭。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

刑事局調查，王嫌主持的投資詐團從2024年6月以假投資手法詐騙民眾，王嫌為躲避檢警查緝及金融機關監控，透過購買人頭公司帳戶、或讓車手小弟申請人頭帳戶收受被害人匯出的詐騙款項，並由車手及收水幹部分工洗錢。刑事局申請扣押該詐團掌控的12間人頭公司，共24組涉案帳戶，確認受害人遍及北中部地區，損失金額累計數億元。

刑事局偵七大隊會同北市文山二分局、台中市刑大將本案報請台北地檢署收股檢察官指揮偵辦，從今年5月15日至7月22日間，共發動4波搜索拘提行動，先後在北市、台中市等地查獲水房負責人王姓主嫌（57歲）、車手頭劉男、收水幹部鄭男（21歲）、以涉案會計、車手、水房成員共24人到案。

警方指出：主嫌王年泰（已改名王力行）擁有國立中興大學學歷並自學會計，考取會計師執照（因犯罪入獄遭吊銷），早年曾盜刻法務部長印章偽造律師從業證書，藉此爽辦信貸坑殺銀行數億元，從2019年間出席政商名流聚會認識許多企業主後，聲稱自己與金融高層關係良好可代辦增貸，騙取企業主大小章、存摺後向銀行申請支票，開立高額票據後向地下錢莊票貼變現，曾以此手法詐騙企業主超過10人，財損金額超過新台幣1億元，之後再以人頭公司帳戶組織假投資詐團，坑殺民眾7.8億。

刑事局偵七大隊查扣現金新台幣1607萬元經法院裁定扣押獲准、作案手機10餘支及多項證物，全案依《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺罪、《洗錢防制法》等罪嫌移送台北地檢署偵辦，其中王姓主嫌、劉姓車手頭等4名核心幹部經法院裁定羈押禁見。

