社會 社會焦點 保障人權

黑幫企業化洗錢手法曝光！太陽聯盟副盟主落網嘆：要我的命

▲刑事局偵二大隊長李泱緝說明以追蹤企業金流財報手法破獲天道盟、太陽聯盟涉洗錢案經過。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵二大隊長李泱輯說明以追蹤企業金流財報手法破獲天道盟、太陽聯盟涉洗錢案經過。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵查第二大隊18日宣布破獲天道盟盟主「鐵霸」曾盈富、胞弟「太保」曾盈進，太陽聯盟副盟主、綽號「麥克」洪瑞宏等重量級黑幫大哥涉嫌經營網路簽賭、透過公司行號洗錢、逃漏稅等組織犯罪案件。檢警調查：3人疑以合法公司作掩護，長期經營博弈、詐欺與洗錢金流，形同「企業化黑幫經營模式」。

專案小組在新北地檢署指揮下，動員全台107名警力，於台北、新北、桃園、新竹、嘉義及台南等地同步搜索，拘提曾盈富、曾盈進、洪瑞宏及會計高女、鐵霸女秘書何女（均36歲）等5人，通知22名人頭員工到案，這是台灣檢警首次仿效美國聯邦調查局，以企業稽核方式偵辦黑幫設立人頭公司洗錢案。

▲▼天道盟主「鐵霸」曾盈富、弟弟「太保」曾盈進、太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏移送。（圖／記者張君豪攝）

專案小組比照美國聯邦調查局偵辦「艾爾·卡彭」黑手黨模式，偵查重心放在黑幫金流運作。刑事局經濟科會同反黑科召集有會計財稅背景的警官，從去年8月開始清查台灣黑幫透過人頭、幫眾、親屬成立的人頭公司金流，結果在天道盟主曾盈富開設「力陞國際」和太陽聯盟副盟主洪瑞宏開設的「意羅公司」發現異常金流。

警方追查發現，天道盟主曾盈富從2021年介紹地下簽賭業者給第三方支付商「數支付科技公司」，讓博奕集團得以透過第三方支付向賭客支付、收取賭資，並從地下簽賭的龐大金流中抽取分潤。洪嫌開設的意羅公司則透過虛假進出貨報表、人頭員工假薪資證明製作不實會計憑證申報，涉嫌洗錢和逃漏稅。

▲警方查扣天道盟、太陽聯盟洗錢案相關證物、幫派信物。（圖／記者張君豪攝）

警方查扣天道盟、太陽聯盟洗錢案相關證物、幫派信物。

刑事局蒐證完備後，新北地檢署、法院18日核發5拘票和11張搜索票，新北檢指揮107名警力，由企業犯罪專股主任檢察官帶領4名檢察官、2名檢事官進駐刑事局外勤隊，檢警先約談涉案黑幫大哥人頭公司員工22人到案，並同步拘提鐵霸、太保、麥克及女秘書、會計等關鍵主嫌。

警方查扣現金283萬6千元、涉案公司帳戶近3千萬元存款、手機9支、電腦設備、存摺及印鑑多件，以及天道盟、太陽聯盟相關圖騰紅包、書法字畫、點鈔機、契約書、帳冊、財稅資料等大批證物，清楚揭露幫派以「合法公司外殼」包裝犯罪的全貌。

▲警方查扣天道盟、太陽聯盟洗錢案相關證物、幫派信物。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解有幫眾到案證稱：「從來沒去過公司、也沒有領薪水，但大哥想到會給錢花用」。足以證明人頭公司以假薪資憑證及人頭製造營業開銷逃漏稅，洪嫌開設的科技公司資本額不到千萬，每年卻有數億營業額，加上員工證詞，洪嫌等人涉及透過虛偽財報洗錢、逃漏稅，後續國稅局將以實際查訪稽核方式進行查稅。

據傳洪瑞宏到案時感嘆，「不怕被辦組織犯罪，但你們（警察）查金流洗錢會要了我的命」，檢警懷疑3人公司營業額嚴重灌水，除了經營地下博弈對接企業帳戶洗錢外，這些不明金流還涉及其他幫派犯罪收入，將會透過查稅、公司稽核等行政調查嚴辦到底，也突顯檢警辦案改變觀念，不再追逐單一偶發的黑幫暴力事件，而是針對幫派營收、資金轉換調度的核心進行系統化調查。

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥　檢警釐清有無加工自殺

獨／汐止夫妻雙亡今相驗　「被害人遭詐騙沒附卷」警挨批蒐證不齊

 北市罷團驚傳遭暴力攻擊　男子揮拳「文山退葆」慘遭壓制逮捕

08/19 全台詐欺最新數據

台灣人「ㄣㄥ不分」兩發音合併中　研究：走在語言變化最前線

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

天道盟盟主「鐵霸」300萬交保

天道盟盟主「鐵霸」300萬交保

新北地檢署18日指揮刑事局偵二大隊及台北、新北市刑大偵辦天道盟主「鐵霸」曾盈富及太陽聯盟、舊太陽會多名幹部涉及組織犯罪事件，拘提曾盈富、太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏、鐵霸胞弟「太保」曾盈進等20人帶回偵辦。檢方19日晚間複訊後，分別裁定曾盈富300萬元、曾盈進200萬元、洪瑞宏100萬元交保，另有2名何姓女子、高姓女子各以10萬元、8萬元交保。

首宗商業稽核模式查金流　鐵霸兄弟+麥克涉洗錢10億

首宗商業稽核模式查金流　鐵霸兄弟+麥克涉洗錢10億

天道盟盟主「鐵霸」兄弟、太陽聯盟副盟主移送畫面曝

天道盟盟主「鐵霸」兄弟、太陽聯盟副盟主移送畫面曝

太陽聯盟神秘副盟主曝光　從警10年白轉黑

太陽聯盟神秘副盟主曝光　從警10年白轉黑

詐騙廣告樣態逐漸生活化　刑事局籲嚴防

詐騙廣告樣態逐漸生活化　刑事局籲嚴防

天道盟太陽聯盟麥克鐵霸太保曾盈富曾盈進洪瑞宏刑事局

