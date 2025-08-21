　
社會 社會焦點 保障人權

警破「奧斯卡」毒詐集團！分工細膩斷點多　16成員彼此超不熟

記者鄧木卿／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心日前偵辦一起毒品案，意外發現一處地點是詐團水房轉帳據點，由綽號「奧斯卡」的29歲謝姓主嫌幕後操控，該詐團採「任務導向、角色分工」模式，成員之間互不熟識，全透過加密通訊軟體聯繫，設立層層斷點，經警方發動四波搜索逮捕16人，其中謝嫌等5人並遭羈押，全案約有120人被害，財損近千萬元。

▲▼刑事局中打破獲一起詐欺集團，赫然發現16人成員全都不熟，且分工細膩層層斷點。（圖／警方提供，下同）

▲▼刑事局中打破獲一起詐欺集團，赫然發現16名成員全都不熟，且分工細膩層層斷點。（圖／警方提供，下同）

警方在搜索毒品時，在一處地點發現大量存摺及金融卡，研判為水房轉帳據點，經深入溯源，進而揭露背後是一個高度組織化、資訊切割嚴密的詐欺洗錢集團。該集團分工細膩，明確區分人頭招募、帳戶洗錢、資金中轉、購買虛擬貨幣等各項職責。

詐團成員僅與相鄰層級聯繫，彼此隔絕，設立阻撓斷點，大多數成員互不認識，大幅增加偵辦難度，所幸警方鍥而不捨，調閱監視器畫面，並在影像遭清除前一天，成功掌握謝嫌與張姓掮客會面畫面，終於突破斷點，勾勒出資金流與組織網絡，順利在謝嫌藏匿處拘提到案。

▲▼刑事局中打破獲一起詐欺集團，赫然發現16人成員全都不熟，且分工細膩層層斷點。（圖／警方提供，下同）

警方在今年1月至4月間共發動四波行動，陸續拘提謝嫌、49歲張姓掮客及陳姓虛擬幣商等16人，查扣現金150萬，並在其中1名成員住處搜出愷他命2包（41.7公克）、卡西酮2包（133.4公克）、毒品包裝袋及分裝容器等器具，全案依詐欺罪、毒品危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲▼刑事局中打破獲一起詐欺集團，赫然發現16人成員全都不熟，且分工細膩層層斷點。（圖／警方提供，下同）

▲▼刑事局中打破獲一起詐欺集團，赫然發現16人成員全都不熟，且分工細膩層層斷點。（圖／警方提供，下同）

▲▼刑事局中打破獲一起詐欺集團，赫然發現16人成員全都不熟，且分工細膩層層斷點。（圖／警方提供，下同）

