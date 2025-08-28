　
民生消費

德克士「雞塊買1送1、炸雞桶68折」　優惠限時7天

▲▼德克士脆皮炸雞。（圖／業者提供）

▲德克士脆皮炸雞祭出最新「省錢必修課」限定優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

美式炸雞品牌「德克士脆皮炸雞」推出「省錢必修課」優惠，包括9塊綜合炸雞桶下殺68折、雞塊買1送1等，9月1日起連7天於全門市開跑。

▲▼「德克士脆皮炸雞」祭出「省錢必修課」限定優惠。（圖／業者提供）

▲3大優惠內容一次看。

德克士脆皮炸雞推出「省錢必修課」優惠，包括「9塊綜合咔滋炸雞桶特價388元」，內含咔滋脆皮炸雞、咔滋香辣雞翅及咔滋啃骨雞共9塊，較原價可享68折折扣；「買咔滋脆皮炸雞餐送起司蔬菜牛肉堡」，內含咔滋脆皮炸雞2塊、中份咔滋薯霸、中杯飲料及起司蔬菜牛肉堡，特價199元；「雞塊買1送1」，只要59元就能吃到8塊雞塊。

以上優惠將於9月1日至9月7日在全門市開跑。

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞祭出七夕快閃優惠。

另外，三商炸雞至8月31日前祭出快閃「百元炸雞」優惠活動，外帶3塊黃金山賊炸雞特價只要100元，相較原價現省110元，比買1送1便宜。黃金山賊炸雞是以日式甘甜風味做為主角，融合大蒜與洋蔥辛香料，再加上獨家黃金比例醬汁醃製，外皮酥脆、肉質鮮嫩。

三商i美食卡會員還可享加碼優惠，至8月31日前於三商i美食APP可使用3點兌換專屬優惠券，外帶3塊黃金山賊炸雞特價90元，兌換期限至9月2日。

德克士脆皮炸雞三商炸雞買1送1

