快訊／88歲阿婆推回收車遭賓士撞倒　男駕駛竟沒停車再把她輾死

▲江姓婦人遭賓士車撞擊再輾過，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救傷重不治。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市88歲江姓婦人今天（28日）上午推著裝載回收物的推車，於環中路三段遭1名陳姓男子開的賓士車撞倒，但陳男非但沒立即下車查看，反而慢速輾過江婦，造成江當場失去呼吸跳，雖經搶救一度恢復生命跡象，仍在稍早宣告傷重不治。全案警詢後依殺人罪嫌移偵辦。

台中市第四警分局調查，陳男（39歲）今上午7時許，駕駛賓士車沿台中市南屯區環中路三段慢車道往五權西路方向行駛，撞上同車道的江婦，賓士車停頓後，沒下車查看，再往前慢速行駛輾過倒地的江婦，事故造成江婦當場沒有呼吸心跳，緊急送醫治療一度恢復生命跡象，但稍早不幸宣告不治。

路口監視器檢視，江婦推著載著紙箱的推車，緩緩走在環中路三段慢車道上，當時已是上班時段，有不少車輛從身旁呼嘯而過，沒多久後就發生意外。

▲江婦推著載著紙箱的推車，緩緩走在環中路三段慢車道上，當時已是上班時段，有不少車輛從身旁呼嘯而過。（圖／記者白珈陽翻攝）

案發後陳男留在現場，辯稱車禍後他要停路邊查看，「沒想到阿婆正好在路邊，就輾到了。」警方對陳實施酒測，發現他並未酒駕，並將對陳採尿檢驗，判定是否有毒品反應。至於陳開車輾壓行人部分，警詢後將依殺人罪嫌移送台中地檢署偵辦。詳細肇事原因由交通大隊分析鑑定。