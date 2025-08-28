警察當小王被抓姦在床　偷查愛人、徵信社資料181次...慘被休職

▲台中市警局一名劉姓員警因當小王被抓包，利用公務系統偷查徵信社業者背景，全案今年確定，懲戒法院則處劉員休職1年。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市警局一名劉姓員警原本在第六警分局服務，卻濫查6位民眾個資，而劉查詢的資料並非與承辦案件有關，而是因為自己和一名已婚的吳姓女子發生感情糾紛，竟瘋狂濫查吳女、吳夫以及4名徵信社業者資料。劉員所涉刑事案件部分雖獲緩刑，但被送懲戒後，懲戒法院近日判已經調任至和平分局的劉員休職1年。

事發2020年，劉員當時在第六警分局市政派出所服務，卻與一名已婚的吳女發生婚外情，吳女丈夫柯男發現異狀，找了徵信社業者前往抓姦，結果聽見吳女跟劉員性交時，妻子發出的聲音，立即破門拍攝，抓姦在床。

柯男跟徵信社業者當場喝令2人不准動，還威脅劉員「警察都在樓下，要你同事上來嗎？」、「趕快處理，30萬精神賠償，否則進派出所，裸照公布給媒體」等語，劉員則簽下30萬本票給柯男，柯男跟吳女則當場簽離婚協議書。劉員跟吳女控告徵信社後，相關人員被判處拘役，其餘案件雙方和解。

但是，劉員於事發後，2021年2月至2022年4月間，以公務電腦登入「警政知識聯網單一簽入應用系統之刑案資訊系統」，查詢吳女（28次）、柯男（33次）及4名徵信業者（120次），總計181次，藉此找到對方資料。

劉員當時在法庭上辯稱，是為了查詢通緝刑案資料，未將資料加以利用，沒因此獲得好處，有與部分被害人調解成立、賠償完成。法院依6個公務員假借職務上之機會，泛個資法之非公務機關非法蒐集個人資料罪，判1年2月、緩刑2年。案件經劉員上訴到最高法院，仍遭駁回，今年5月全案確定。

全案確定後，台中市政府將劉員移送懲戒法院，認為劉員於任職第六分局期間，未恪遵職守，破壞警政機關聲譽，應受懲戒。經懲戒法院調取刑事案卷資料後，勾稽研判，發現劉員侵害6人資訊隱私權達181次，身為警察卻未誠信謹慎，考量認錯悔過，判處休職1年。