　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警察當小王被抓姦在床　偷查愛人、徵信社資料181次...慘被休職

▲▼台中市警察局。（圖／記者許權毅拍攝）

▲台中市警局一名劉姓員警因當小王被抓包，利用公務系統偷查徵信社業者背景，全案今年確定，懲戒法院則處劉員休職1年。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市警局一名劉姓員警原本在第六警分局服務，卻濫查6位民眾個資，而劉查詢的資料並非與承辦案件有關，而是因為自己和一名已婚的吳姓女子發生感情糾紛，竟瘋狂濫查吳女、吳夫以及4名徵信社業者資料。劉員所涉刑事案件部分雖獲緩刑，但被送懲戒後，懲戒法院近日判已經調任至和平分局的劉員休職1年。

事發2020年，劉員當時在第六警分局市政派出所服務，卻與一名已婚的吳女發生婚外情，吳女丈夫柯男發現異狀，找了徵信社業者前往抓姦，結果聽見吳女跟劉員性交時，妻子發出的聲音，立即破門拍攝，抓姦在床。

柯男跟徵信社業者當場喝令2人不准動，還威脅劉員「警察都在樓下，要你同事上來嗎？」、「趕快處理，30萬精神賠償，否則進派出所，裸照公布給媒體」等語，劉員則簽下30萬本票給柯男，柯男跟吳女則當場簽離婚協議書。劉員跟吳女控告徵信社後，相關人員被判處拘役，其餘案件雙方和解。

但是，劉員於事發後，2021年2月至2022年4月間，以公務電腦登入「警政知識聯網單一簽入應用系統之刑案資訊系統」，查詢吳女（28次）、柯男（33次）及4名徵信業者（120次），總計181次，藉此找到對方資料。

劉員當時在法庭上辯稱，是為了查詢通緝刑案資料，未將資料加以利用，沒因此獲得好處，有與部分被害人調解成立、賠償完成。法院依6個公務員假借職務上之機會，泛個資法之非公務機關非法蒐集個人資料罪，判1年2月、緩刑2年。案件經劉員上訴到最高法院，仍遭駁回，今年5月全案確定。

全案確定後，台中市政府將劉員移送懲戒法院，認為劉員於任職第六分局期間，未恪遵職守，破壞警政機關聲譽，應受懲戒。經懲戒法院調取刑事案卷資料後，勾稽研判，發現劉員侵害6人資訊隱私權達181次，身為警察卻未誠信謹慎，考量認錯悔過，判處休職1年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免
虞書欣恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年
萬華私幼爆「20童受虐」！　教育局：已裁罰97萬
快訊／只花3.5hrs！　「小平安」到林口長庚了
忘拉手煞車！司機被壓扁慘死...驚悚畫面曝
溜滑梯下騎乘位野戰！　家長帶小孩路過嚇傻
美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%創新低

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男女輪流抓尾巴虐待溝鼠取樂！甩圈摔地生死不明　警依動保處送辦

直播主連千毅服刑ING！披露勾惡個資挨告　想和解沒用判刑2月

她淪人頭戶辯「也是受害者」　2關鍵無法減刑！下場慘了

外國應召女淘金秘辛！住摩鐵兼性交易月賺30萬　老司機曝通關密語

忘拉手煞車奪命！「大車倒退嚕」司機被壓扁慘死...驚悚畫面曝

溜滑梯下野戰！高雄72歲男找67歲女騎乘位　家長帶小孩路過嚇傻

鑰匙吊飾竟是吸食器！花蓮警鷹眼發現　機車男主動交出毒品

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

警察當小王被抓姦在床　偷查愛人、徵信社資料181次...慘被休職

不是颱風、小動物！埔里一直停電民眾快抓狂　電纜大盜落網

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

男女輪流抓尾巴虐待溝鼠取樂！甩圈摔地生死不明　警依動保處送辦

直播主連千毅服刑ING！披露勾惡個資挨告　想和解沒用判刑2月

她淪人頭戶辯「也是受害者」　2關鍵無法減刑！下場慘了

外國應召女淘金秘辛！住摩鐵兼性交易月賺30萬　老司機曝通關密語

忘拉手煞車奪命！「大車倒退嚕」司機被壓扁慘死...驚悚畫面曝

溜滑梯下野戰！高雄72歲男找67歲女騎乘位　家長帶小孩路過嚇傻

鑰匙吊飾竟是吸食器！花蓮警鷹眼發現　機車男主動交出毒品

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

警察當小王被抓姦在床　偷查愛人、徵信社資料181次...慘被休職

不是颱風、小動物！埔里一直停電民眾快抓狂　電纜大盜落網

賈永婕上任101好友力挺　郁方噴500萬拚VVIP

男女輪流抓尾巴虐待溝鼠取樂！甩圈摔地生死不明　警依動保處送辦

康橋商圈草地音樂節8/30登場　柯爾鴨大軍陪小朋友快樂收心

別有幽愁暗恨生？　柯建銘昨引七步詩今談琵琶行：此時無聲勝有聲

安海瑟薇拍片爆意外！「踩空摔下樓梯」高跟鞋斷裂噴飛　驚險影片瘋傳

直播主連千毅服刑ING！披露勾惡個資挨告　想和解沒用判刑2月

台八女神陳珮騏48歲生日！許願「沒提男人」告白謝承均：有你就夠

新壽撤出自家大樓改當房東　長照機構搬3.9億進駐

當家電遇上國寶！聲寶Ｘ故宮首度跨界「限量精品家電」驚豔登場

美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免負最大責任

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

社會熱門新聞

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

即／北市議員陳怡君涉貪續押2月　確定看守所過中秋

性感畫面曝！日本女優才上工就被抓　老司機哀號了

「全台最大里」高雄福山里將拆成4里

快訊／桃園16歲少女頂樓墜下　送醫不治

網傳高雄科技執法　騎紅線內遭罰600元

北檢遭質疑不正訊問！　北院今勘驗「彭振聲認罪光碟」

比特犬Lucky兩度咬傷人　雲林新飼主接手

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

獨／租大學實驗室煉毒意外引爆　生技老闆認罪求輕判

群創處長如「行走的USB」　自爆連戰3人妻

更多熱門

相關新聞

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

高雄地方法院近日判決一起侵害配偶權案，被告李男因與人妻阿美（化名）發展超越一般交往的關係，遭阿美丈夫提告。法院審理後，認定李男行為已嚴重破壞對方婚姻關係，判決須賠償精神慰撫金新台幣20萬元。

性感畫面曝！日本女優才上工就被抓　老司機哀號了

性感畫面曝！日本女優才上工就被抓　老司機哀號了

台中危老重建降溫　上半年僅62件創2年新低

台中危老重建降溫　上半年僅62件創2年新低

幸運嘉義女台中吃鍋烤爽中汽車

幸運嘉義女台中吃鍋烤爽中汽車

即／全台863女遭偷拍！幕後淫魔重判16年

即／全台863女遭偷拍！幕後淫魔重判16年

關鍵字：

台中警局警察偷情徵信社小王員警

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

輝達Q2營收逾1.4兆超預期　盤後卻重挫5％

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面