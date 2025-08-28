　
社會焦點

婦解百萬定存款要救癌末女！竟是遇詐騙　屏東警銀聯手阻詐

▲屏東警分局員警勸阻鍾婦解除百萬定存。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局員警勸阻鍾婦解除百萬定存。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

83歲鍾姓老婦至屏東長治鄉農會欲解約百萬存款，聲稱要替癌末女兒支付醫療費用。行員察覺異常通報警方，員警到場關懷詢問時，鍾婦對醫院及繳費細節支吾其詞，甚至改口稱要交給女婿，且不願讓家屬知情。警方研判疑遭詐騙，耐心宣導並建議先查證家屬資料，她終於同意暫緩提款，成功守住百萬元積蓄。

屏東警分局繁華派出所警員王楚善日前接獲長治鄉農會繁華辦事處櫃員通報有一名83歲鍾姓婦人欲解除定期存款新臺幣100萬元整並要提領現金疑似遭遇詐騙。

鍾婦表示，自己女兒癌症末期需要醫療費用；警方詢問就醫院所及醫療費用繳費方式等細節，婦人均應答不清；警方又詢問家屬是否知情等，她表示家人都不知情；警方詢問女兒聯絡方式，她一開始表示無法提供女兒手機，事後又改口說是答應要給癌末女兒的新臺幣100萬元並且要給女婿；警方提出希望向女婿等家屬收機號碼聯絡查證，她表示不知道也不希望讓其他家屬知情。

▲屏東警分局員警勸阻鍾婦解除百萬定存。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方與金融機構均無法查證民眾用途，研判她婦極為可能遭到詐騙，警方因此向她宣導詐騙案例並耐心向她解釋可能遭遇詐騙，警方她能先瞭解女婿年籍資料及聯絡方式等相關資料，讓金融機構及警方可以查證再行辦理以免遭詐，她終於同意暫時不辦理先返家向家屬求證及抄登相關資料。

分局長林明波讚許繁華所警員積極熱心協助民眾避免遭遇詐騙，阻止民眾財物損失，另呼籲民眾勿輕信網路交友、遠距離戀愛或不明來訊，如遇有購點、匯款、綁定帳戶、無來電顯示或要求轉帳等行為應特別提高警覺，務必先查證，可撥打165反詐騙專線或110報愛，警民攜手共同防詐。

08/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

詐騙警方救援存款防詐

