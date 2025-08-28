【廣編】中元採買最後倒數！萬歲牌讓你拜得澎湃又安心　周周抽出萬元豪禮

【廣編特輯】

圖、文／萬歲牌提供

中元普渡向來是零售市場兵家必爭之地，本週已進入最後兩週倒數採買高峰，家家戶戶忙著選購澎湃供品。根據2024年農產品進出口統計，堅果類進口量年增率達8%，顯示出近年健康趨勢的增長帶動了堅果食用習慣的養成，除了傳統年節之外，堅果的人氣也延伸到中元節市場，因此今年萬歲牌不僅推出兼具健康與澎湃感的堅果商品，更祭出「安心堅果-周周抽萬元」活動，即日起至9月17日，購買萬歲牌堅果及堅果飲系列產品，不限金額於LINE官方帳號登錄發票，周周抽出新光三越萬元禮券，完成指定任務還能再獲得豪華堅果箱，超奢好禮等你抱回家，讓消費者不只拜得澎湃，還能把滿滿驚喜帶回家！

現代家庭人口成員較少，消費者擔心的往往是採買過量，供桌雖然澎湃，但節後常常出現「吃不完、最後過期丟掉」的浪費情況。萬歲牌表示，根據市場調查，堅果食用率已連續五年穩定成長，顯示堅果不再只是偶爾享用的零食，而是越來越融入家庭的日常飲食中。因此品牌建議民眾於中元普渡採買上調整採買思維：與其選因為怕吃不完而購買「能放得久」的品項，不如挑「全家人平常就愛吃、能快速消耗」的食品。例如萬歲牌推出的每日堅果禮盒，箱裝設計裡面是小包分裝，一天一包，30天就能吃完；既能讓供桌看起來豐盛大方，又能確保節後快速消化，不囤貨、不浪費。

萬歲牌也建議，若家裡有小朋友想吃零食，可以選擇帶有堅果基底的柿米果薯丁堅果組合，酥脆口感搭配椒鹽提味，不僅好吃又耐吃，還能兼顧零食的趣味與堅果的營養。

安心拜堅果 周周抽萬元禮券

為促進中元買氣，萬歲牌特別推出促銷活動，即日起至2025年9月17日，凡購買「萬歲牌堅果」或「萬歲牌堅果飲系列」商品（不含：原磨綜合堅果飲、原磨芝麻堅果飲），加入官方Line並登錄發票就能參加抽獎，最大獎週週抽出新光三越禮券還有豪華萬歲牌堅果箱等你抱回家，買越多，中獎機率越高！

