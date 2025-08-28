　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】中元採買最後倒數！萬歲牌讓你拜得澎湃又安心　周周抽出萬元豪禮

中元採買最後倒數！萬歲牌讓你拜得澎湃又安心 周周抽出萬元豪禮（圖／萬歲牌提供）

【廣編特輯】

圖、文／萬歲牌提供

中元普渡向來是零售市場兵家必爭之地，本週已進入最後兩週倒數採買高峰，家家戶戶忙著選購澎湃供品。根據2024年農產品進出口統計，堅果類進口量年增率達8%，顯示出近年健康趨勢的增長帶動了堅果食用習慣的養成，除了傳統年節之外，堅果的人氣也延伸到中元節市場，因此今年萬歲牌不僅推出兼具健康與澎湃感的堅果商品，更祭出「安心堅果-周周抽萬元」活動，即日起至9月17日，購買萬歲牌堅果及堅果飲系列產品，不限金額於LINE官方帳號登錄發票，周周抽出新光三越萬元禮券，完成指定任務還能再獲得豪華堅果箱，超奢好禮等你抱回家，讓消費者不只拜得澎湃，還能把滿滿驚喜帶回家！

現代家庭人口成員較少，消費者擔心的往往是採買過量，供桌雖然澎湃，但節後常常出現「吃不完、最後過期丟掉」的浪費情況。萬歲牌表示，根據市場調查，堅果食用率已連續五年穩定成長，顯示堅果不再只是偶爾享用的零食，而是越來越融入家庭的日常飲食中。因此品牌建議民眾於中元普渡採買上調整採買思維：與其選因為怕吃不完而購買「能放得久」的品項，不如挑「全家人平常就愛吃、能快速消耗」的食品。例如萬歲牌推出的每日堅果禮盒，箱裝設計裡面是小包分裝，一天一包，30天就能吃完；既能讓供桌看起來豐盛大方，又能確保節後快速消化，不囤貨、不浪費。

萬歲牌也建議，若家裡有小朋友想吃零食，可以選擇帶有堅果基底的柿米果薯丁堅果組合，酥脆口感搭配椒鹽提味，不僅好吃又耐吃，還能兼顧零食的趣味與堅果的營養。

安心拜堅果 周周抽萬元禮券
為促進中元買氣，萬歲牌特別推出促銷活動，即日起至2025年9月17日，凡購買「萬歲牌堅果」或「萬歲牌堅果飲系列」商品（不含：原磨綜合堅果飲、原磨芝麻堅果飲），加入官方Line並登錄發票就能參加抽獎，最大獎週週抽出新光三越禮券還有豪華萬歲牌堅果箱等你抱回家，買越多，中獎機率越高！
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連署逼宮柯建銘　王世堅簽了：最後的溫柔永不止息
NBA大咖球星現身桃機！　球迷接機嗨爆
「台中海王」無套戰7女　龜頭爛掉變黑流湯
LIVE／16位閣員異動！　卓榮泰率新閣員登場
被爆放棄3000萬代言費！李洋任運動部長「1句話」藏玄機
請賴清德正視民進黨危機！　17綠議員連署拋5倡議
柯建銘該卸任？　賴清德明確表態：黨團應做必要改選
北京大閱兵出席名單公布　普丁、金正恩將現身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】中元採買最後倒數！萬歲牌讓你拜得澎湃又安心　周周抽出萬元豪禮

德克士「雞塊買1送1、炸雞桶68折」　優惠限時7天

threads網友大呼勾魂！起司變身酥脆口感加蜂蜜　逆天口感料理小白絕對要試

中元普渡「外送肉品燒臘」賣破3千萬　平台推限時優惠碼享79折

Mortlach慕赫16年聯手米其林餐廳「斑泊」　放膽造藝呈現跨界餐桌美學 

「廣志臭襪子」變毛孩玩具！全聯蠟筆小新、寶可夢周邊最低49折

超商零食、冰品飲料「買1送1」　中元普渡優惠一次看

【廣編】大摩築光大師系列Luminary No.3 2025　壓軸鉅作

炸雞、薯條「買1送1」！速食店推限時優惠　雞塊加1元多1件

傳奇蔘香稀罕再現！金高厚蔘風味低調開賣　網友驚：有蔘魂附體

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

【廣編】中元採買最後倒數！萬歲牌讓你拜得澎湃又安心　周周抽出萬元豪禮

德克士「雞塊買1送1、炸雞桶68折」　優惠限時7天

threads網友大呼勾魂！起司變身酥脆口感加蜂蜜　逆天口感料理小白絕對要試

中元普渡「外送肉品燒臘」賣破3千萬　平台推限時優惠碼享79折

Mortlach慕赫16年聯手米其林餐廳「斑泊」　放膽造藝呈現跨界餐桌美學 

「廣志臭襪子」變毛孩玩具！全聯蠟筆小新、寶可夢周邊最低49折

超商零食、冰品飲料「買1送1」　中元普渡優惠一次看

【廣編】大摩築光大師系列Luminary No.3 2025　壓軸鉅作

炸雞、薯條「買1送1」！速食店推限時優惠　雞塊加1元多1件

傳奇蔘香稀罕再現！金高厚蔘風味低調開賣　網友驚：有蔘魂附體

陳亭妃深入六塊寮、安南等淹水區　籲行政院治水預算一次到位

約基奇率塞爾維亞歐錦賽首戰狂勝34分　金塊老闆到場支持

4月股災前夕提前減碼　億元達人揭不蝕本祕訣

北市又爆虐童案！幼兒園師掐幼童脖子狠摔　多位家長淚崩控市府包庇

批補助款改申請制　藍黨團轟：想讓地方向部會「求爺爺拜奶奶」？

OpenAI Codex大升級！GPT-5加持　IDE、GitHub、CLI全面強化

「滑翔高手」摔落水溝！　台灣特有大赤鼯鼠獲救畫面曝

滿足川普！　彭博社：墨西哥擬提高「對中關稅」

3場自行車+路跑賽9月武嶺地區登場　警將加強交通疏導管制

媽媽餵稱「奶粉等於2瓶可樂」　食藥署打臉：與母乳乳糖量相近

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

消費熱門新聞

全家零食、冰品飲料「買1送1」

炸雞、薯條「買1送1」！速食店推限時優惠

雪糕、泡麵「買1送1」！超商連5天優惠

起司變身酥脆口感加蜂蜜絕對要試

超商七夕咖啡優惠來了！全家7杯299元、7-11多杯520

美式賣場爆款沐浴乳現折100元！網友搶囤

7-11咖啡寄杯最多省360元！超商周一推優惠　全家兩杯55折

全聯寶可夢、蠟筆小新周邊最低49折

繼光香香雞X坂本日常第2波聯名先看

綠巨人玉米粒「金吉粒」拜出財運、好人緣、好健康

橘色瓶身美到犯規「瓶裝茶界新精品」入手就回不去了

寵物客製婚戒正夯！

7-11買香蕉送「告白筆」　焦皮寫字20分鐘浮現

全家開賣陳耀訓新品！200款中秋禮盒齊發

更多熱門

相關新聞

中元普渡「外送肉品燒臘」賣破3千萬

中元普渡「外送肉品燒臘」賣破3千萬

今年適逢「雙春閏六月」，中元普渡供品戰場較往年更為火熱，外送平台「foodpanda」公開中元節熱賣品項，光是肉品燒臘專賣店月賣破3000萬，除傳統三牲外，鴨肉也上榜奪下亞軍寶座；同步祭出最新優惠碼幫省荷包。

全家零食、冰品飲料「買1送1」

全家零食、冰品飲料「買1送1」

中元普渡別再買泡麵！奇異果吉利又健康

中元普渡別再買泡麵！奇異果吉利又健康

常見堅果PK「抗發炎力」　醫：核桃冠軍、花生墊底

常見堅果PK「抗發炎力」　醫：核桃冠軍、花生墊底

中元普渡泡麵之戰誰稱王？熱銷排行榜揭曉

中元普渡泡麵之戰誰稱王？熱銷排行榜揭曉

關鍵字：

中元節中元普渡中元拜拜堅果萬歲牌

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

輝達Q2營收逾1.4兆超預期　盤後卻重挫5％

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

川普開口：這筆能送我嗎　李在明當場送

即／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

快訊／AAA第四波陣容！4最夯男女團都來了

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面