民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

鬼月都市傳說！普渡禁忌大公開：這些東西千萬別拜！

▲▼保健品,街訪突即隊,中元節,桂格。（圖／取自影片）

▲「街訪突即隊」深入萬華龍山寺周邊，街訪普渡習俗與禁忌。（圖／取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

一年一度的中元普渡即將到來，準備祭拜供品成為不少民眾的困擾，「街訪突即隊」深入萬華龍山寺周邊街訪民眾，揭露了不少鮮為人知的普渡習俗與禁忌，更發現時下最夯、最健康的普渡供品新選擇，讓你準備供品不踩雷！

中元節期間，民間流傳著許多關於「好兄弟」的禁忌，目的多是出於對無主孤魂的尊重，並避免不必要的誤解或招惹厄運，受訪民眾紛紛分享了從小到大耳濡目染的「鬼月」規矩。

▲▼保健品,街訪突即隊,中元節,桂格。（圖／取自影片）

▲中元節拜拜有各種都市傳說。

普渡拜拜時供桌最好擺在戶外，避免擺在家中怕好兄弟會以為我們在歡迎他們，然後進來就「不小心待在家裡不想走了」，也有人提到「不要晚上拜拜」，深怕好兄弟會覺得氣氛太好，以為我們在辦派對，此外，在「鬼月」期間，許多長輩會再三叮嚀不要去海邊跟玩水，其他還有晚上不要到人煙稀少的地方夜遊，或是晚上有人在路上叫你不要回頭，更要避免在普渡期間「亂許願」。

▲▼保健品,街訪突即隊,中元節,桂格。（圖／取自影片）

▲水果與葷食的部分，有著不少禁忌。

除了生活上的禁忌，普渡供品的選擇更是大有學問，尤其水果與葷食的部分，有著不少禁忌，「香蕉、鳳梨、水梨」被認為不宜一起祭拜，因為其諧音組合「招你來」，具有招引「好兄弟」前來的意味，葷食的準備也有眉角，民眾建議「不要準備魚類或海鮮類」，因為農曆七月天氣炎熱，魚肉海鮮容易腐敗發臭，「鰻魚跟鱔魚」也不適合用於普渡祭拜，因為這兩種魚沒有尾巴，在習俗上被認為有「無後」之意。

▲▼保健品,街訪突即隊,中元節,桂格。（圖／取自影片）

▲「鰻魚跟鱔魚」也不適合用於普渡祭拜。

儘管禁忌繁多，民眾在準備普渡供品時，仍展現出多元的巧思與習慣，傳統上，許多家庭會準備雞、豬、魚等三牲、水果、零食餅乾，甚至是鮮花，將供桌佈置得十分豐盛，有如開流水席，但是傳統的三牲不容易保鮮，因此，越來越多家庭傾向於準備「泡麵或零食餅乾」，有趣的是，有民眾分享，阿公以前都會準備「一包煙跟一瓶Whiskey，很像在招待那種董事長吃飯的感覺」。

▲▼保健品,街訪突即隊,中元節,桂格。（圖／取自影片）

▲眾多普渡供品中，興起一股「養生普渡」的新風潮。

▲▼保健品,街訪突即隊,中元節,桂格。（圖／取自影片）

▲民眾發現家人拜雞精。

▲▼保健品,街訪突即隊,中元節,桂格。（圖／取自影片）

▲看到鄰居祭拜時用人蔘跟靈芝等保健食品。

在眾多普渡供品中，近期興起一股「養生普渡」的新風潮，保健飲品成了備受推崇的祭品新選項，有民眾觀察到親戚會拜「雞精」，也有人看到鄰居祭拜時用「人蔘跟靈芝那種保健食品」，拜完之後，可以拿來喝「平安又健康」，靈活度與實用性都大大提升，對於現代人追求健康的生活方式而言，將普渡祭品轉化為能為自己和家人帶來健康益處的選擇，可謂一舉兩得，打破了傳統祭品「吃完就胖一圈」的印象。

▲▼保健品,街訪突即隊,中元節,桂格。（圖／取自影片）

▲桂格天地合補保健飲品特別推出中元普渡限定的福虎包裝。

針對現代人兼顧傳統與想要簡單準備普渡的需求，桂格天地合補保健飲品特別推出中元普渡限定的福虎包裝，虎爺象徵著保佑健康平安，為普渡增添吉祥寓意，此次普渡，指定通路購買桂格天地合補保健飲品，還可獲得桂格與「雞童可愛宮」聯名設計的限量贈品「福椒罐蓋」，這款獨特贈品可愛又具有環保意義，消費者喝完飲品後，直接把「福椒罐蓋」裝在玻璃罐上即可重複利用，減少垃圾增加福氣。

▲▼保健品,街訪突即隊,中元節,桂格。（圖／取自影片）

▲虎爺象徵著保佑健康平安。

▲▼保健品,街訪突即隊,中元節,桂格。（圖／取自影片）

▲桂格與「雞童可愛宮」聯名設計限量贈品「福椒罐蓋」。

桂格天地合補精選了四款熱銷保健飲品作為普渡選擇，包括穩固精氣神的「養氣人蔘」、調節免疫提升防護力的「活靈芝」、強健行動力的「葡萄糖胺飲」和晶亮有感「葉黃素飲」，無論是孝敬長輩、祭拜好兄弟，還是自己買來補一補都超方便，讓福虎為你增加福氣，守護每天的健康，讓你每一天都虎虎生風，健康到位，今年中元普渡，不妨參考這些建議，讓祭拜更有心，也為自己和家人帶來平安與健康。

▲▼保健品,街訪突即隊,中元節,桂格。（圖／取自影片）

▲桂格天地合補精選了四款熱銷保健飲品守護健康。

08/21 全台詐欺最新數據

快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

賴清德：2030年前「國防預算」達GDP5％　與時俱進提升國軍整體戰力

一條街15分鐘連2騙！女匯錢給聖地牙哥男友　台中警急阻詐

小龍女李恩菲「遇超雷化妝師」！對比照差很大 自拍完傻眼：這是誰

龔明鑫傳任經濟部長　張嘉郡：盼替產業思考降低關稅衝擊

24歲OL下班回家　遭持刀刺死！公寓濺血

內閣人事將大風吹　綠黨團對4人選「正向期待」：相信能上任就上手

三商壽傳主動求親「3金控1壽險」　公司回應了

買房該「下斡旋」還是「寫要約書」？專家揭背後眉角

新北板橋、新店試辦大重機停路邊機車格　重機車友：停車方便多了

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

天然魚油、薑黃、番紅花可抗憂鬱　研究：吃對劑量甚至優於藥物

天然魚油、薑黃、番紅花可抗憂鬱　研究：吃對劑量甚至優於藥物

不少人生了病也不想吃藥，而根據最新綜合研究，在精神疾病方面，有4種營養品不僅可作為憂鬱症輔助治療，分別為魚油、薑黃、番紅花及營養補充劑SAMe，部分研究甚至發現其效果優於藥物，但醫師強調，這些營養品要奏效，「劑量」非常重要，劑量太低、太高皆難達到預期，民眾切勿自行取代正規治療。

全聯中元節「超過3000款商品爆殺」　

全聯中元節「超過3000款商品爆殺」　

中華郵政推「蚵仔煎洋芋片」中元聯名箱　8/11限量5400箱開搶

中華郵政推「蚵仔煎洋芋片」中元聯名箱　8/11限量5400箱開搶

家樂福推蠟筆小新周邊、超過200件商品買1送1

家樂福推蠟筆小新周邊、超過200件商品買1送1

小孩子才做選擇！「饗食力、行動力、超元氣」三大補給全都要

小孩子才做選擇！「饗食力、行動力、超元氣」三大補給全都要

