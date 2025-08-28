監獄管理員「拿漫畫扭傷」爽請公傷假1年半還調涼缺　北監解釋了

▲某周刊爆料台北監獄林姓管理員於2023年間10月間因受傷卻先後請了長達一年半公傷假，懷疑爽領國家薪水疑似有特權介入。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台北監獄遭媒體爆料，一名林姓管理員自2023年10月間因「拿漫畫書扭到」向獄方先後請了長達一年半的公傷假，爽領國家逾百萬薪水，質疑獄方對請假標準不一；台北監獄今（28）日指出，林姓管理員因工作時滑倒導致右手骨折，因癒合情況不佳，獄方根據醫囑覈實准假，並無優待或特權。

《鏡週刊》爆料指稱，北監戒護科一名林姓管理員，因「跑去病舍拿漫畫書」不慎扭到腳，竟獲主管默許，連續請長達1年半的公傷假，根據內部人員陳述，林員並非重傷，在宿舍中依然可跑跳自如，甚至外出開車、騎車等，絲毫看不出「因公重傷」模樣。

獄方內部人員質疑，北監對於有「問題同仁」持睜一隻眼閉一隻眼態度，其他同仁持醫師證明請假卻被刁難，質疑有勞逸失衡、黑白顛倒荒謬現象。此外，林姓管理員請完1年半公傷假後，於今年6、7月間銷假回到監獄上班，居然分發到「日勤接見維持秩序」輕鬆崗位，上班爽吹冷氣享受冷氣辦公環境，且短短2個月後竟再次申請公傷假獲准，懷疑有特權介入。

北監副典獄長許國賢今天表示，獄方依法核予職員差假類別，按勤務需求配置人力，一視同仁，絕無特權。經查，監所林姓管理員於2023年10月10日上班期間，不慎滑倒致右手骨折，因癒合不佳，獄方依公務人員請假規則規定，按次審酌醫囑，自2023年10月10日起至今年4月9日止，核給公傷假療養。

其後考量該員之復原情形及本監勤務需求，調整該員勤務至不需手部負擔之接見室執勤，俟於今年7月28日因須第三次動刀進行補骨手術，再核予公傷假至屆滿2年之今年10月9日止。

獄方強調，林姓管理員因骨折難癒，先後開刀3次，本監均依公務人員請假規則及醫院診斷證明書之醫囑內容，審酌個案情形及機關人力調配狀況，覈實認定其差假，並無優待或特權。