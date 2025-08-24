花蓮減碳淨零超前部署！自主機關碳盤查　推動第三方查驗

▲花蓮率先全國推動機關部門溫室氣體盤查機制。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於在民國111年即超前部署，建立溫室氣體盤查基礎；113年更依循ISO 14064-1標準，完成縣府各局處、示範鄉鎮及企業的自主盤查作業。今年進一步推動第三方查驗，領先中央於永續長共識營所訂定「114年完成機關盤查」的目標。

環境部於113年11月舉辦「永續長聯盟共識營」，會中提出六項優先推動目標。其中第一項重點目標為「逐步完成內部碳盤查」，期望透過建立完整的碳排放數據，協助各成員單位掌握自身排放狀況，並作為未來推動減碳及淨零政策的重要基礎。

▲透過定期蒐集、彙整並計算各機關部門的排放量，真實反映營運活動的排放現況。

縣長徐榛蔚表示，淨零推動不僅是政策與數據的落實，更是對下一代的承諾。隨著氣候變遷影響日益嚴峻，唯有從自身做起，才能守護花蓮的青山綠水。縣府率先完成機關碳盤查，以實際行動引領社會各界，展現地方政府的決心與責任。未來，縣府將持續推動淨零工作，並積極攜手社區、企業、學校及民眾，讓每個人都能在日常生活中參與減碳，從小行動累積成大改變。

▲協助各單位掌握自身排放狀況，並作為未來推動減碳及淨零政策的重要基礎。

花蓮縣政府指出，率先全國推動機關部門溫室氣體盤查，能透過定期蒐集、彙整並計算各機關部門的排放量，真實反映營運活動的排放現況。藉由辨識高排放熱點，得以制定相應的減碳策略與措施，並持續追蹤各機關運作過程中的排放量，進一步落實減碳作業，有效強化本縣淨零成效。

花蓮不僅是觀光勝地，更是淨零城市的典範。在邁向2050淨零的道路上，縣府將帶領全民走得更穩、更遠。期待大家共同參與，讓花蓮成為通往2050淨零目標的希望起點，與世界一同迎向更美好的未來。

