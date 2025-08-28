　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家3款「餐廳級義大利麵」只要99元　7-11全品項限時95折

▲▼全家便利商店「uno pasta」推出新品，搭配優惠不到百元就能吃。（圖／業者提供）

▲全家便利商店「uno pasta」推出新品，搭配優惠不到百元就能吃。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店「uno pasta」有便利商店義大利麵天花板之稱，近來推出3款新品「煙花女義大利麵」、「羊乳起司培根筆尖麵」、「蕃茄起司手工千層麵」，即日起至9月2日搭配省10元優惠，等於新品只要99元就能吃到。7-11同步有「Ohlala義大利麵嘉年華」，全品項義大利麵限時95折，還合作「貳樓」推出冷凍義大利麵新品，百元內就能吃餐廳級美味。

▲▼全家便利商店「uno pasta」推出新品，搭配優惠不到百元就能吃。（圖／業者提供）

▲全家便利商店「uno pasta」新品，搭配優惠不到百元就能吃。（圖／業者提供）

★全家

全家「uno pasta」再度與人氣義大利麵餐廳「solo pasta」合作，將餐館等級的正統義式滋味搬進便利商店，即日起推出新品「煙花女義大利麵」，融合西西里鯷魚、番茄乾、黑橄欖與酸豆，呈現鹹香酸辣、香氣濃郁的多層次風味。

另一款新品「羊乳起司培根筆尖麵」將煙燻培根炒香，再加入洋蔥與番茄碎粒慢熬，釀成多層次番茄醬汁，搭配重煙燻培根絲，再撒上義大利進口的羊乳起司。

還有限量「蕃茄起司手工千層麵」，在雙北地區指定店舖率先開賣，其使用生義大利麵製作，再以手工堆疊麵體，以低溫長時間烘烤，保留起司乳香及牽絲感，蕃茄醬汁再加入牛油熬煮，提升香氣及層次。
 
為迎接新學期，即日起至9月2日會員購買「uno pasta」99元以上商品，一律省10元。新品「煙花女義大利麵」、「羊乳起司培根筆尖麵」、「蕃茄起司手工千層麵」原價109元，等於特價99元就能吃到。

▲▼超商義大利麵優惠。（圖／業者提供）

▲7-11合作「貳樓 Second Floor」推出義大利麵新品，不到百元就能吃。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN即日起至9月2日推出「Ohlala義大利麵嘉年華」活動，全品項義大利麵限時95折，新品「蒜香油封蝦義大利麵 （售價109元）」以西班牙經典料理油封赤甘蝦，口感Q彈多汁，搭配義大利進口茉莉細扁麵，層次豐富。

另一款新品「巴薩米克醋佐煙燻鴨義大利麵（售價119元）」，將北義巴薩米克醋香，融入濃郁蕈菇奶油白醬，配上低溫舒肥熟成的煙燻鴨胸與Q嫩鴨腿。

▲▼超商義大利麵優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN 即日起至9月2日「Ohlala義大利麵嘉年華」，全品項義大利麵限時95折。（圖／業者提供）

▲▼超商義大利麵優惠。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 自有冷凍鮮食品牌「Homeal」、「御料小館」，獨家與人氣美式餐廳「貳樓 Second Floor」合作，開發3款義大利麵、1款烤物冷凍商品，免百元即可在家輕鬆加熱享用。

其中「Homeal x 貳樓蒜辣海鮮義大利麵（售價99元）」，以義大利進口香料爆香調製醬汁，搭配蛤蜊肉拌炒，即日起至9月2日於「OPENPOINT APP」可1點+89元換購，即日起至9月16日還有指定冷凍食品任兩件85折。

08/27 全台詐欺最新數據

生前轉發「殺妻新聞」　陸美人妻遭老公磚砸、車撞、亂刀砍死

楊祐寧腳踏兩條船「出軌邵雨薇」　新台劇《人浮於愛》海報曝光

賈永婕上任101好友力挺　郁方噴500萬拚VVIP

男女輪流抓尾巴虐待溝鼠取樂！甩圈摔地生死不明　警依動保處送辦

康橋商圈草地音樂節8/30登場　柯爾鴨大軍陪小朋友快樂收心

別有幽愁暗恨生？　柯建銘昨引七步詩今談琵琶行：此時無聲勝有聲

安海瑟薇拍片爆意外！「踩空摔下樓梯」高跟鞋斷裂噴飛　驚險影片瘋傳

直播主連千毅服刑ING！披露勾惡個資挨告　想和解沒用判刑2月

台八女神陳珮騏48歲生日！許願「沒提男人」告白謝承均：有你就夠

新壽撤出自家大樓改當房東　長照機構搬3.9億進駐

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

