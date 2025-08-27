超商咖啡優惠「買49送50杯」　哈根達斯買10送10

▲萊爾富哈根達斯買10送10。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

迎接七夕情人節檔期，萊爾富即日起至9月9日祭出哈根達斯冰品「買2送1、買10送10」，再送限量歐風提袋；還有咖啡控年度最優惠，大杯美式「買49杯送50杯」，大杯拿鐵「買49杯送42杯」，等於美式平均一杯只要23元。

萊爾富推出哈根達斯優惠，涵蓋迷你杯、雪糕全品項，即日起至9月9日除了「買2送1」，再加碼「買10送10」超值組合，購買1組再送限量歐風品牌提袋，數量有限，送完為止。

同時在「Hi-Life VIP」APP 會員也能參加「來蓋章」活動，購買一件哈根達斯即可累積1章，集滿40章，可兌換普普風抽取式衛生紙1串，集滿60章則能換取「Häagen-Dazs摺疊野餐籃」1個，數量有限，送完為止。

七夕還有多種浪漫飲品優惠，包括8款「漂浮冰淇淋系列飲品」，每杯均一價65元。其中「冰恐龍巧克力歐蕾」以鮮奶融合濃厚麥芽巧克力，表層再撒上厚厚可可粉，口感濃郁滑順；另一款「漂浮香草奶茶」則以台茶18號茶歐蕾為基底，搭配杜老爺香草冰淇淋，茶香與奶香交織，深受消費者喜愛。

為了讓情侶們挑選「甜蜜告白小禮」更方便，同步祭出巧克力優惠，金莎系列享「2件79折」、GODIVA全系列「單件85折」。

咖啡族可把握年度最強優惠，即日起至9月30日，大杯美式「買49送50」換算下來平均每杯僅23元；大杯拿鐵「買49送42」平均一杯僅30元，等於價格直接腰斬，最低49折。

★7-ELEVEN

7-11自即日起至8月31日，在OPENPOINT行動隨時取推出「七夕浪漫傳情」，多組咖啡飲品520元，可兌換至10月31日：

◾特選美式、特選拿鐵，任選11杯520元，最多省360元。

◾大杯厚乳拿鐵、大杯濃萃拿鐵，任12杯520元，最多省260元。

◾大杯卡布奇諾，15杯520元，最多省305元。

◾冰淇淋紅茶，12杯520元，最多省260元。

◾風味系列指定冰飲，任選10杯520元，最多省230元。

◾西西里檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡，任選10杯520元，最多省280元。

★全家

全家將於APP隨買跨店取推出七夕快閃優惠，8月29日至8月31日限時3天，Let’s Café大杯慢煮焦糖拿鐵7杯299元、Fami!ce霜淇淋8支299元、經典巧克力飲7杯299元等。

同時包含金莎、明治巧克力、minimore甜點，都推出隨買跨店取優惠，讓消費者方便一指就能傳送愛。



全家APP隨買跨店取8月29日至8月31日快閃優惠，多杯組合下殺，每會員每品項限購2組，可兌換至10月31日，8月29日起上午10點開賣：

◾Let’s Café 大杯慢煮焦糖拿鐵（冷熱不限），7杯299元。

◾經典巧克力飲（大杯冰飲／中杯熱飲），7杯299元。

◾冰塊杯，10杯99元。

◾Fami!ce霜淇淋，8支299元。

◾Let's Tea 40元系列，11杯299元。

◾Let's Tea 55元系列，8杯299元。

◾Let's Tea 65元系列，7杯299元。