民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11買香蕉送「告白筆」20分鐘浮現！新品香蕉醇厚乳「買2送2」

▲▼7-ELEVEN 在七夕情人節推出「用香蕉寫情話」告白玩法，還有多款香蕉商品優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN在七夕推出「用香蕉寫情話」告白玩法，買香蕉就送「香蕉筆」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN在七夕情人節推出「用香蕉寫情話」告白玩法，即日起在門市買限定包裝的「傳情香蕉（兩入組）」，即可獲得一隻專屬「香蕉筆」，以符合食品安全成分的食用醋製成特殊墨水，在香蕉皮上稍微用力下筆，約20分鐘後文字自然浮現。同時「果汁BAR」推出新品「香蕉醇厚乳」，限時3天買2送2。

▲▼7-ELEVEN 在七夕情人節推出「用香蕉寫情話」告白玩法，還有多款香蕉商品優惠。（圖／業者提供）

▲「香蕉筆」以食用醋製成特殊墨水，在香蕉皮上下筆，20分鐘後文字浮現。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 在全台逾7100間門市穩定供應多元香蕉商品組合，包括單入上等蕉、兩入重量分享包、四入串蕉等規格，近來更與攜手農業部農糧署及香蕉產業策略聯盟，共同支持在地香蕉產銷。香蕉富含鉀、醣類、維生素、礦物質及膳食纖維，不僅方便食用，也是日常補充營養的優質食材，長年受各年齡層喜愛。

▲▼7-ELEVEN 在七夕情人節推出「用香蕉寫情話」告白玩法，還有多款香蕉商品優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN長期供應多元香蕉商品。（圖／業者提供）

七夕情人節前夕，7-11 除了推出「傳情香蕉」，超過300間門市的「果汁BAR」同步推出「香蕉醇厚乳」，以香蕉製成果泥鎖住甜香，不加一滴水成就濃醇口感。

「香蕉醇厚乳」新品上市期間享單杯88折優惠，每周四果汁日再享「單杯69元」，9月1日至9月3日響應「軍人節」，更祭出「香蕉醇厚乳、香蕉牛奶」買2送2超值優惠。

▲▼7-ELEVEN 在七夕情人節推出「用香蕉寫情話」告白玩法，還有多款香蕉商品優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN長期供應多元香蕉商品。（圖／業者提供）

愛吃香蕉也推薦「OPENPOINT行動隨時取」長期優惠組合，包含香蕉10根160元、重量分享包雙蕉10入280元，以及果汁BAR「香蕉牛奶包月方案」30天10入550元（現省140元）；另有「果汁BAR指定品項30天10入720元」方案，可任選79元至99元現打果汁，一年四季都能輕鬆享用。

★全家

全家也攜手農業部農糧署及香蕉策略聯盟，今年6月底起陸續以「香蕉積分趣」APP活動，研發推出「一根QQ 蕉」香蕉造型蛋糕；近日再推出夏季吸睛新品Let’s Tea「香蕉火龍果牛奶」，嚴選熟成黃金香蕉、紅肉火龍果，融合醇厚奶香，天然無負擔，原價65元，9月2日前嚐鮮價59元。

▲全家推出香蕉牛奶、香蕉火龍果牛奶等飲品。（圖／業者提供）

香蕉消暑飲品也同步登場，新品「香蕉牛奶酷繽沙」、「香蕉咖啡酷繽沙」以自然熟成香蕉的甜香為基底，綿密沁涼、果香濃厚，可依喜好選擇加入牛奶，或結合咖啡。酷繽沙原價65元，嚐鮮價59元。想犒賞自己，還能升級加上三圈半霜淇淋，成為奢華「無敵霜沙」，原價114元，優惠價89元。

