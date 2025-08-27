雪糕、泡麵「買1送1」！超商連5天優惠　美式拿鐵任選下殺

▲全家便利商店即日起至8月31日推出多項商品優惠。（圖／記者蕭筠攝）
記者林育綾／綜合報導
省錢先筆記！全家、萊爾富便利商店今（27日）起至8月31日，連續5天推出限時殺優惠，包括雪糕、泡麵、飲料、零食等多項「買1送1」或「兩件更省」，夏天消暑、享受小確幸可趁機補貨。
★全家
全家即日起至8月31日會員優惠，推出多款飲品、零食超殺價，包括現做咖啡有Let’s Café特大美式、特大拿鐵「任選兩杯89元」。大杯燕麥奶拿鐵原價75元，兩杯99元。特大杯阿里山高山冷烏龍原價55元，兩杯65元，等於第二杯10元。
冰品、泡麵、飲料也有優惠，包括杜老爺曠世奇派雪糕任選3件100元、杜老爺百香檸檬冰棒6件100元，農心辣白菜泡菜拉麵、味味一品麻辣臭豆腐麵「買1送1」。UCC職人冰咖啡「買1送1」等。
新鮮雞蛋也有優惠，大成鮮蛋10粒原價75元，兩件特價115元。
▼全家即日起至8月31日會員優惠。（圖／業者提供）
★萊爾富
萊爾富即日起至8月31日限時殺，主打飲料、泡麵與冰品，像是「阿奇儂初鹿牛奶雪糕」原價40元，限時買1送1；「韓國樂天碳酸飲」250ml同樣買1送1。泡麵類則有「農心安城湯麵」、「農心爽口海鮮烏龍麵」都享買1送1優惠，適合普渡檔期囤貨。冰結系列調酒則推出買2送1，適合聚會暢飲。
＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。
▼萊爾富限時5天優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）
讀者迴響