民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11飲料泡麵買2送2、全家冰品零食買1送1　超商周末優惠一次看

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲超商推出飲料、冰品、零食、泡麵優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

夏天消暑加上中元節，超商推出最新優惠，7-ELEVEN 8月29日至8月31日「超值五六日」，多項飲料泡麵買2送2；全家也有雪糕、冰品飲料買1送1；萊爾富更一口氣祭出哈根達斯「買10送10」、咖啡「買49送50杯」。

★7-ELEVEN

●超值五六日

7-11門市「超值五六日」活動將於8月29日至8月31日限時登場，CITY系列如太妃焦糖瑪其朵第二杯10元，珍珠焙火烏龍奶茶買2送2，「珍珠小葉紅茶、珍珠梔子花青茶」2杯88元。

多款泡麵「買2送2」，包括味味A排骨雞乾麵、農心香辣海鮮烏龍麵、不倒翁金拉麵辛辣杯麵，平均最低只要15元到25元。

除了泡麵優惠外，還有多款人氣商品同步下殺，舒味思氣泡水買2送2，單瓶只要18元，巧克力牛奶也有買2送2，平均一瓶只要13元的超低價。另外，生活用品如舒敏厚棒衛生紙「買1送2」。

▼7-11超值五六日限時3天回饋。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●OPENPOINT行動隨時取

7-11即日起至8月31日，在OPENPOINT行動隨時取推出「七夕浪漫傳情」，多組咖啡飲品520元，可兌換至10月31日：

◾特選美式、特選拿鐵，任選11杯520元，最多省360元。
◾大杯厚乳拿鐵、大杯濃萃拿鐵，任12杯520元，最多省260元。
◾大杯卡布奇諾，15杯520元，最多省305元。
◾冰淇淋紅茶，12杯520元，最多省260元。
◾風味系列指定冰飲，任選10杯520元，最多省230元。
◾西西里檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡，任選10杯520元，最多省280元。

▼7-11「七夕浪漫傳情」多組咖啡520元。（圖／業者提供，點圖可放大）

★全家

●康康5「買1送1」

全家深受鐵粉歡迎的周末「康康5」優惠，自8月29日至8月31日，祭出5大明星商品最低5折起，包括：杜老爺特級冰淇淋甜筒、FamiCollection檸檬芭樂雪酪冰棒、百事可樂與FamiCollection天然水610ml，通通同商品「買1送1」。消暑冰品「黑炫咖啡酷繽沙、黑炫牛奶酷繽沙」也同步享「買1送1」優惠。

▼全家超人氣「康康5」優惠買1送1。（圖／業者提供）

▲▼全家中元節、康康5。（圖／業者提供）

●會員限定優惠

全家即日起至8月31日會員優惠，包括現做咖啡有Let’s Café特大美式、特大拿鐵「任選兩杯89元」。大杯燕麥奶拿鐵原價75元，兩杯99元。特大杯阿里山高山冷烏龍原價55元，兩杯65元，等於第二杯10元。

冰品、泡麵、飲料也有優惠，包括杜老爺曠世奇派雪糕任選3件100元、杜老爺百香檸檬冰棒6件100元，農心辣白菜泡菜拉麵、味味一品麻辣臭豆腐麵「買1送1」。UCC職人冰咖啡「買1送1」等。

另外，大成鮮蛋10粒原價75元，兩件特價115元。

▼全家即日起至8月31日會員優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●「APP隨買跨店取」七夕優惠

全家APP隨買跨店取自8月29日至8月31日，限時3天快閃優惠，多杯組合下殺，每會員每品項限購2組，可兌換至10月31日，8月29日起上午10點開賣：

◾Let’s Café 大杯慢煮焦糖拿鐵（冷熱不限），7杯299元。
◾經典巧克力飲（大杯冰飲／中杯熱飲），7杯299元。
◾冰塊杯，10杯99元。
◾Fami!ce霜淇淋，8支299元。
◾Let's Tea 40元系列，11杯299元。
◾Let's Tea 55元系列，8杯299元。
◾Let's Tea 65元系列，7杯299元。

★萊爾富

萊爾富即日起至8月31日限時殺，主打飲料、泡麵與冰品，像是「阿奇儂初鹿牛奶雪糕」原價40元，限時買1送1；「韓國樂天碳酸飲」250ml同樣買1送1。泡麵類則有「農心安城湯麵」、「農心爽口海鮮烏龍麵」都享買1送1優惠。另外，冰結系列調酒則推出買2送1。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▼萊爾富限時5天優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●咖啡優惠

咖啡族可把握萊爾富APP年度最強優惠，即日起至9月30日，大杯美式「買49送50」換算下來平均每杯僅23元；大杯拿鐵「買49送42」平均一杯僅30元，等於價格直接腰斬，最低49折。

▲萊爾富咖啡優惠。（圖／業者提供）

另外，萊爾富推出哈根達斯優惠，涵蓋迷你杯、雪糕全品項，即日起至9月9日除了「買2送1」，再加碼「買10送10」超值組合，購買1組再送限量歐風品牌提袋，數量有限，送完為止。

▼萊爾富哈根達斯買10送10。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 推出全新「楊枝甘露冰沙」，原價85元，即日起至9月17日限時75元。針對夏日偏好清爽酸甜水果風味的需求，還有「夏客柳橙冰沙」限時優惠，自即日起至9月17日單件30元（原價40元）。

▲▼OKmart優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼OKmart 推出「楊枝甘露冰沙」、「夏客柳橙冰沙」優惠價。（圖／業者提供）

▲▼OKmart優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

同步還有冰品加碼優惠，即日起至9月3日，凡購買指定冰品享「第2件8折」，涵蓋多款深受消費者喜愛的人氣選擇，包括：百吉佳興檸檬棒棒冰、杜老爺芒果大鮮果BAR、杜老爺玉井情人果大脆冰棒、阿奇儂冰沙（芒果／草莓／花生花豆）等。

08/27 全台詐欺最新數據

關鍵字：

超商優惠7-11全家OK mart萊爾富

