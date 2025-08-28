開車滑手機被抓包　駕駛「輾警腳」落跑！1條件獲緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿輝（化名）去年7月間開車外出時，因未在夜間開啟大燈、開車使用手機等違規行為，被警員攔停舉發，他竟突然開車落跑，導致警員右腳遭輾壓受傷。台中地院法官表示，阿輝事後積極道歉，警員也表明有感受到他致歉的誠懇，最終依法判處他有期徒刑7個月，緩刑2年，條件是要向公庫支付10萬元。

▲阿輝開車落跑時，輾傷警員的右腳。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝去年7月間開車外出，行經台中市南屯區文心路與向上路口時，因夜間未開啟大燈、行駛時使用智慧型手機等違規行為，被警員攔停舉發，當時警員站在車子左側並告知拒收罰單的後續處理方式，他竟突然開車離開，導致警員右腳遭輾過受傷。

阿輝到案之後，一度否認開車輾壓警員右腳一事，後來才改口坦承犯行。

台中地院法官認為，阿輝在接受偵查及本院準備程序時均否認犯行，直到進入本院審理程序才改口坦承犯行，但考量到他在偵查期間已賠償受傷警員，警員也表明，「開庭後阿輝有跟我再次表達歉意，我有感受到他致歉的誠懇」，足認他事後確實有悔意，警員也有原諒之意。

最終，法官依犯以駕駛動力交通工具犯對依法執行職務之公務員施強暴罪，判處阿輝有期徒刑7個月，緩刑2年，緩刑條件是要向公庫支付10萬元，若他沒有確實履行，檢察官得聲請撤銷緩刑，全案仍可上訴。