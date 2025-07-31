19歲車手取款35萬交付1物　下場要關1年5個月

記者黃翊婷／綜合報導

19歲男子小豪（化名）去年8月間加入詐團擔任車手，並依照詐團指示，向受害者收取35萬元款項，再將有自己偽造簽名的假收據交給對方，後來受害者發現被騙，他也因此被警方循線逮捕。台中地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處小豪有期徒刑1年5個月。

▲小豪擔任詐團車手，代價是被判入獄1年5個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪透過通訊軟體加入某詐團，並在詐團內擔任車手；該詐團的成員透過臉書假投資廣告尋找受害者，再利用話術誘導受害者交付款項，然後派遣車手前往指定地點收取款項。

小豪接獲上級指示，拿著事先偽造的工作證前往指定地點與受害者碰面，收取款項之後，還在假收據的「經手人」欄位上偽造簽名，離開之後再把錢轉交給詐團的上手成員。後來受害者發現被騙，急忙報警，警方很快便循線找上小豪。

小豪到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。台中地院法官認為，小豪不循正途獲取財物，反而加入詐團擔任面交車手，嚴重危害社會治安及財產交易安全，考量到他已經坦承犯行，最終依犯3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年5個月，全案仍可上訴。