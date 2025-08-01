台中地院超級雙標！審判長禁記者抄筆記　學習司法官卻能當庭拍照

▲台中地院法官唐中興今日禁止媒體抄寫筆記，唐曾任全國首件國民法官案審判長。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中地院今日上午審理114年度國審重訴第1號國民法官案件，《ETtoday新聞雲》記者到庭旁聽，並且遵守相關規定，僅使用紙筆記錄，卻遭審判長唐中興當庭制止，理由僅是「尊重」，司法院表達震驚。台中地院至今仍在「了解中」，但司法院早有函釋，認為法庭上筆記未妨害秩序，不應禁止。

《ETtoday》還原今早經過，本案為去年一名洪姓男子遭前女友李女指使之討債集團上門攻擊，洪男持刀殺害高男，案件經檢方起訴後，將由國民法官庭審理，洪先前已經獲交保，今日準備程序庭公開審理，洪男當庭否認犯罪，審判長唐中興詢問洪男否認犯罪答辯方向理由。

當時洪男據實陳述，現場記者與民眾在旁聽席安靜聆聽，洪男話說到一半，唐中興詢問坐在旁聽席第一排的《ETtoday》記者「是在做筆記嗎？」記者馬上表明身份，並且說：「我只有使用紙本，並沒有電子產品。」唐中興堅持己見，毫無理由不准許，見記者再次強調只用紙筆抄錄，唐中興要求「請尊重」只能用聆聽，法警也制止其他在場媒體抄寫。

但是，本案為公開審理，法庭內設置記者席，記者全程未違反規定，卻被要求不得抄錄重點，相當不合理。況且，司法應本持透明，該案既不是涉及國安、性侵或是未成年，媒體使用紙筆抄寫重點，再撰寫新聞報導之，是媒體天職，綜觀任何法院均准許，唯獨台中地院特立獨行，訴訟指揮過當，令人費解。

台中地院異狀多，先前曾有其他國民法官案，有學習司法官邊聽邊使用手機，甚至直接拍攝檢方製作PPT，法警未制止，法官也視若無睹；受矚目的九州博弈案，承審法官要求旁聽者不得隨意進出公開審理法庭，只說「會影響審理」；同樣是九州博弈案，被告陳政谷先前獲交保，車輛竟直接駛入司法大廈地下室「接人」，亂象頻傳，卻對恪遵規定的媒體施加諸多限制。

法院內能不能抄寫筆記？司法院於100年院台廳司一字第1000025703號，早就澄清過，「法庭開庭時，訴訟關係人或旁聽人均應遵守法院組織法第 90 條及法庭旁聽規則第 7 條規定，不得有妨害法庭秩序之行為，如僅在法庭記筆記，則非屬妨害法庭秩序之行為，故不應禁止」，但審判長唐中興今日卻阻止媒體記筆記，法界也無法認同。