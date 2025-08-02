　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻外遇約小王「16蹲」　正牌夫氣炸告討100萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）與阿強（化名）發生婚外情，兩人在2024年3月至8月間互傳露骨訊息，包含「那我就上去16蹲哦」、「還想做」等等，甚至可能發生過性行為，憤而決定對兩人提告求償100萬元。台中地院法官日前審理之後，判小美和阿強應連帶賠償40萬元給人夫。

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲小美和阿強被指控發生不正當男女關係。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他和小美結婚多年，阿強明知此事，仍在2024年3月至8月間與小美發展出超越友誼的關係，甚至可能發生過性行為，他們還曾透過通訊軟體聊天，內容曖昧露骨，包含「那我就上去16蹲哦」、「還想做」、「這樣很愛你」、「全身都有運動到」等等，顯然已經侵害到他的配偶權，因而決定對兩人提告求償100萬元。

對於丈夫的控訴，小美全部坦承，對於求償金額也沒有意見。阿強則堅稱不知道小美已婚，他沒有故意侵害配偶權，對話紀錄內容空泛，只能證明兩人熟識，不能以此推論他們之間有踰矩行為。

但台中地院法官認為，經查，阿強和小美一家相識多年，還經常一起出遊，這部分有家庭出遊照片為證，況且在兩人的對話紀錄中，阿強曾明確要求小美離婚，顯然他知道小美已婚。

法官表示，小美和阿強的聊天內容親密且露骨，阿強辯稱這只是一般朋友之間的對話，明顯違背常情，不符合經驗法則，最終仍認定兩人侵害配偶權的行為明確，判他們應連帶賠償人夫40萬元較為適當，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／泵浦車疑剎車失靈！父子試圖阻擋慘遭輾　1死1重傷
川普重擊亞洲科技供應鏈！　台灣、南韓成重災區
新莊箱屍！在地人認出「阿健師」　詭異攤車外型曝光
離家17年母欠債求扶養　3子女揭悲慘童年！法官一查財產打臉她
快訊／阿堂鹹粥也淹了！　台南小西門圓環成「小噴泉」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄大雨再傳意外！機車沒熄火倒路邊　女騎士疑被沖走

桃園天九牌賭場藏民宅！賭客出奇招「冷凍藏錢」　24人被逮

快訊／泵浦車疑剎車失靈！工人父子檔試圖阻擋慘遭輾　1死1重傷

人妻外遇約小王「16蹲」　正牌夫氣炸告討100萬

台南麻豆某康復機構女住民外出未歸　魚塭尋獲已成浮屍

新莊箱屍逆倫！在地人認出「阿健師」　詭異芋頭粥攤車外型曝光

離家17年母欠債求扶養　3子女揭悲慘童年！法官一查財產打臉她

夜店正妹女公關遭割喉亡！她曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝光

快訊／新莊逆子「殺父塞行李箱」棄屍水溝　遭羈押禁見

「金正恩」在台灣開車撞到男騎士！　他一看報案三聯單傻眼

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

【泰格與雪兒】中華電信

傅作義講話眼珠轉不停　作戰勝在機巧但「大軍統帥」就出問題了｜譚兵讀武EP265精華

快訊／高雄大雨再傳意外！機車沒熄火倒路邊　女騎士疑被沖走

桃園天九牌賭場藏民宅！賭客出奇招「冷凍藏錢」　24人被逮

快訊／泵浦車疑剎車失靈！工人父子檔試圖阻擋慘遭輾　1死1重傷

人妻外遇約小王「16蹲」　正牌夫氣炸告討100萬

台南麻豆某康復機構女住民外出未歸　魚塭尋獲已成浮屍

新莊箱屍逆倫！在地人認出「阿健師」　詭異芋頭粥攤車外型曝光

離家17年母欠債求扶養　3子女揭悲慘童年！法官一查財產打臉她

夜店正妹女公關遭割喉亡！她曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝光

快訊／新莊逆子「殺父塞行李箱」棄屍水溝　遭羈押禁見

「金正恩」在台灣開車撞到男騎士！　他一看報案三聯單傻眼

快訊／高雄大雨再傳意外！機車沒熄火倒路邊　女騎士疑被沖走

台灣關稅綁232條款！　謝金河：談判面臨3大壓力

桃園天九牌賭場藏民宅！賭客出奇招「冷凍藏錢」　24人被逮

快訊／泵浦車疑剎車失靈！工人父子檔試圖阻擋慘遭輾　1死1重傷

語言科系畢業「薪水落在哪？」　過來人曝現實面：要有其他專業

國王願用1射手+1首輪籤換庫明加　新爆料天王：5天內會有答案

川普重擊亞洲科技供應鏈！　台灣、南韓成重災區

人妻外遇約小王「16蹲」　正牌夫氣炸告討100萬

台南麻豆某康復機構女住民外出未歸　魚塭尋獲已成浮屍

台灣幸福感倒數第6 　研究揭快樂密碼：生活自主性愈高愈好

【海獅會害怕】俄8.8強震土石崩落！海獅嚇到集體跳海

社會熱門新聞

女公關曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

台中妹目睹「七爺八爺」嚇到魂飛掉　慘遭刺青男性侵

「金正恩」在台灣開車撞到男騎士！他一看報案三聯單傻眼

新莊逆子「殺父塞行李箱」羈押禁見

霧峰毒蛇入侵咬狗2死3傷　在地人超怒：出門帶鐵棍

只剩一截鐵皮！桃源墜谷車殘骸驚悚曝光　

新莊箱屍結局超傻眼　29歲兒尿尿狂喊：誰都有爸爸

獨／外公疼愛殺人孫　重金聘知名大律師身分曝

快訊／台電工程人員疑觸電「掛電線桿上」！　命危搶救中

即／南橫墜谷車體清出近9成　再尋獲屍塊與遺留物

劉柏葳外公喊冤！根本沒讓外孫進家門

母欠債求扶養　3子女揭悲慘童年

獨／高雄5口墜谷慘況曝　疑17歲女「頭部只剩下巴」

更多熱門

相關新聞

台中地院超級雙標　審判長竟禁止記者抄筆記

台中地院超級雙標　審判長竟禁止記者抄筆記

台中地院今日上午審理114年度國審重訴第1號國民法官案件，《ETtoday新聞雲》記者到庭旁聽，並且遵守相關規定，僅使用紙筆記錄，卻遭審判長唐中興當庭制止，理由僅是「尊重」，司法院表達震驚。台中地院至今仍在「了解中」，但司法院早有函釋，認為法庭上筆記未妨害秩序，不應禁止。

疑老公偷吃　人妻咖啡廳內「怒斬夫命根」

疑老公偷吃　人妻咖啡廳內「怒斬夫命根」

車手取款35萬交付1物　下場關1年5個月

車手取款35萬交付1物　下場關1年5個月

丈夫突要求分房睡！人妻一看手機心碎

丈夫突要求分房睡！人妻一看手機心碎

人妻狂讚「學長很厲害」　綠夫崩潰怒告

人妻狂讚「學長很厲害」　綠夫崩潰怒告

關鍵字：

台中地院婚外情外遇

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈！

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

快訊／台南暴雨成災！　今早緊急停班課

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

魏如萱知情Ian、若盈要見面...內幕曝光

快訊／大雷雨轟5縣市　10縣市「超大豪雨」特報

魏如萱認愛才5天　小男友揪前女友約會被抓包

女公關曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝

16個測站雨量破千「紫到發黑」　網看傻：一輩子沒看過

台灣關稅20%　以為台股會亮燈跌停！PTT曝原因

翟翾宣布離職！淚崩：堅持兩岸尋根交流、不願讓祖先蒙羞

高雄7區、屏東8鄉、嘉義5鄉今停班停課

更多

最夯影音

更多

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面