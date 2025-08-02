人妻外遇約小王「16蹲」　正牌夫氣炸告討100萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）與阿強（化名）發生婚外情，兩人在2024年3月至8月間互傳露骨訊息，包含「那我就上去16蹲哦」、「還想做」等等，甚至可能發生過性行為，憤而決定對兩人提告求償100萬元。台中地院法官日前審理之後，判小美和阿強應連帶賠償40萬元給人夫。

▲小美和阿強被指控發生不正當男女關係。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他和小美結婚多年，阿強明知此事，仍在2024年3月至8月間與小美發展出超越友誼的關係，甚至可能發生過性行為，他們還曾透過通訊軟體聊天，內容曖昧露骨，包含「那我就上去16蹲哦」、「還想做」、「這樣很愛你」、「全身都有運動到」等等，顯然已經侵害到他的配偶權，因而決定對兩人提告求償100萬元。

對於丈夫的控訴，小美全部坦承，對於求償金額也沒有意見。阿強則堅稱不知道小美已婚，他沒有故意侵害配偶權，對話紀錄內容空泛，只能證明兩人熟識，不能以此推論他們之間有踰矩行為。

但台中地院法官認為，經查，阿強和小美一家相識多年，還經常一起出遊，這部分有家庭出遊照片為證，況且在兩人的對話紀錄中，阿強曾明確要求小美離婚，顯然他知道小美已婚。

法官表示，小美和阿強的聊天內容親密且露骨，阿強辯稱這只是一般朋友之間的對話，明顯違背常情，不符合經驗法則，最終仍認定兩人侵害配偶權的行為明確，判他們應連帶賠償人夫40萬元較為適當，全案仍可上訴。