拒絕用肺發電！　台南永康百位民眾熱烈回應健康與能源講座

▲「為自己爭口氣」專題講座在永康舉行，吸引超過百位民眾參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「為自己爭口氣：走過驚慌，迎向希望」專題講座17日在永康舉行，吸引超過百位民眾參加，現場座無虛席，活動從生命故事、專業分析到心理支援，多面向探討健康與能源議題，氣氛熱烈。

台北市議員林珍羽現身分享與病魔搏戰的經歷，坦言診斷當下的震撼與治療過程的掙扎，引起許多民眾共鳴。民眾黨林國成委員則從家屬與政策角度出發，直指火力發電比例過高，犧牲人民健康，呼籲透過「更大的民主」──全民公投，來替國家做出正確選擇。

林國成台南總服務處主任林乃立以平易近人的方式，說明如何在壓力下調適情緒，並於現場進行肺部檢測與健康說明，廣受評價很好。他強調，「民主的價值不只是表達立場，而是彼此尊重、共同討論，找到前進方向」。

協辦的台南市民眾權益促進協會祕書長林慧雯指出，目前火力發電佔比高達九成，帶來高碳排與健康代價，這場講座不僅傳遞健康資訊，更是凝聚社會力量，共同思考永續與能源未來。

活動在掌聲中圓滿落幕，與會者直呼收穫豐富，並期待未來能有更多兼具專業與溫度的社區講座，讓健康、政策與生活緊密結合，為永康、也為台灣「爭一口氣」。