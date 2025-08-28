　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵推「寧靜車廂」！9月新制懶人包　國中男生可打公費HPV疫苗

▲▼高鐵車廂（圖／記者劉維榛攝）

▲高鐵推「寧靜車廂」，講手機須到玄關。（示意圖／記者劉維榛攝）

生活中心／綜合報導

即將邁入9月，又有多項新制要上路，包括博愛座改「優先席」，新圖示增加了一類「身體不適」圖樣，還有高鐵推出「寧靜車廂」，太吵不聽勸可以拒載。醫藥方面，癌患凍精卵補助最高7萬元、HPV疫苗公費接種對象由國中女生擴大至國中男生。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

》全國性

[廣告]請繼續往下閱讀...

●高鐵9/22推「寧靜車廂」
台灣高鐵規劃9月22日起實施「寧靜車廂」政策，並同步修改運送契約，比照日本新幹線作法，旅客若需在車廂內使用手機通話，將須移至車廂玄關，觀看影片則需佩戴耳機。若不配合規定，將先由列車長或服勤員勸導，屢勸不聽者最嚴重可解除運送契約，請旅客下車，初期將有3個月勸導期。【點我看更多詳情】


●博愛座改「優先席」將上路
立法院修法將「博愛座」改為「優先席」，適用對象「老弱婦孺」改為「其他有實際需求者」，交通部也預告修正《大眾運輸工具無障礙設施設置辦法》，並公布優先席標準圖示，增加一類身體不適圖案，最快9月可上路。【點我看更多詳情】

▲▼交通部公布優先席統一圖示。（圖／交通部提供）

▲交通部公布優先席統一圖示。（圖／交通部提供）


●癌患凍精卵補助「最高7萬元」
癌症病患可享凍卵凍精保存補助！衛生福利宣布，9月1日起推動「醫療性生育保存補助試辦方案」，初步先針對具我國國籍的18歲至40歲乳癌或血液癌患者，提供取卵療程或取精處置保存補助，凍卵最高補助費用新台幣7萬元，凍精最高補助8000元，每人一生最多兩次，預估首年將有600位癌友受惠。【點我看更多詳情】


●血脂調節劑擴大健保給付
心血管疾病長期位居十大死因第二名，且疾病死亡率逐漸上升，而低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）升高動脈粥狀硬化心血管疾病風險，堪稱無形殺手。健保署宣布9月1日起放寬「PCSK9血脂調節劑」給付條件，LDL-C起始治療值由135mg/dL下修至100mg/dL，預估嘉惠5,005名患者，每人每年約節省11.5萬元，健保挹注年藥費約4.43億元。【點我看更多詳情】


●長照十年計畫3.0　擴大補助金額及對象
衛福部宣布修正「長期照顧服務申請及給付辦法」，啟動「長照十年計畫3.0」政策，擴大服務對象、優化服務內容，多項重要調整分階段實施，首波於9月1日調整的服務內容包含：

(一)放寬外籍看護工之被照顧者家庭於原核定額度下適用社區式照顧服務：
鑑於日間照顧及家庭托顧服務屬一對多社區照顧服務模式，有助長照個案透過社會參與減輕或延緩失能(智)狀況，爰放寬此類長照個案可在原核定額度下使用日間照顧及家庭托顧服務。

(二)擴大社區式交通接送服務範圍及給付額度：
為提升長照個案社區參與之便利性，擴大社區交通接送服務之適用範圍，納入身心障礙日間照顧服務(含社區式日間照顧服務據點、身心障礙者托顧家庭及提供日間照顧服務之身心障礙福利機構)，並提高給付額度一般區每趟自新台幣100元提升至115元；原鄉、離島每趟自120元提升至140元。

(三)調高營養照護服務給付額度：
檢討相關執行成效及成本分析，針對有營養照護需求的長照個案，調整服務次數及給付額度，自4次1組合4,000元，調整為3次1組合4,500元。

(四)調整居家喘息服務內容：
考量喘息服務時間之工作內容，實務上應符合家庭照顧者及被照顧者之需求與服務單位議定服務內容；又陪同運動不應只侷限於家中，在安全情況下得陪同至居家以外地點，爰調整居家喘息服務之照顧組合內容說明，以確保服務項目定義明確，更貼近民眾需求。

▲▼老人,老年人,輪椅。（圖／CFP）

▲衛福部啟動「長照十年計畫3.0」政策。（示意圖／CFP）


●HPV疫苗9月起「國中男生」可免費打
人類乳突病毒（HPV）感染與多種癌症相關，除子宮頸癌，也可能導致口咽癌、肛門癌、外生殖器癌等，影響不限於女性。衛福部宣布自114年9月起，擴大HPV疫苗公費接種對象，由原先的國中女生擴大至國中男生。【點我看更多詳情】


●數發部打詐納管Threads
數發部宣布，考量我國使用者占比及網路平台被利用於刊登詐騙廣告之風險，公告更新符合一定規模之網路廣告平台業者名單，將Threads納入管理，並自114年9月15日生效。

數發部表示，民眾若在Threads平台上發現可疑的網路詐騙廣告，可即時在《網路詐騙通報查詢網》上查詢或通報，經查證為詐騙的廣告，數發部將要求Threads平台立即下架。【點我看更多詳情】
 

》地方性

●北市「生生喝鮮奶」擴大補助2至12歲
為擴大台北市學齡兒童的營養照顧，台北市長蔣萬安宣布，自114年9月1日起，「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策全面升級至2.0版，3大亮點包括擴大補助對象，新增納入設籍台北市但未就讀北市幼兒園或國小的2至12歲學齡兒童，以及全年無休與增加品項。【點我看更多詳情】


●新北違停拖吊將先廣播
目前雙北拖吊違規停駛車輛時，不會鳴笛或廣播，拖吊場可逕自拖走。新北市交通局宣布，今年與拖吊業者重新簽訂合約，規定拖吊車全面安裝廣播設備，並在拖吊作業前廣播提醒，「拖吊前廣播」這項新措施將自9月起試辦一年。【點我看更多詳情】


●台中智慧停車無紙化9/8上線
台中市政府宣布，智慧停車無紙化新政策將從9月8日正式上線，首批先於西屯區國家歌劇院周邊的市政北七路、市政北二路、河南路、惠民路、惠來路及逢大路等路段啟用，車格內標繪綠色LOGO及「P」標誌，由影像辨識記錄停放時間及停車費用，不開立紙本停車繳費單，車主離開車格後可線上即時查詢停車費。

為鼓勵市民加入智慧停車無紙化行列，交通局同步公布專屬綁定優惠活動，自啟用日起6個月內，於智慧停車無紙化路段完成行動支付APP綁定並成功自動代扣繳，可享最高6折停車費優惠；綁定金融機構、電信業者或遠通電收自動代扣繳者，亦可享8折優惠。

▲▼台中智慧停車無紙化9/8上線。（圖／市府提供）

▲台中智慧停車無紙化。（圖／市府提供）

》旅遊相關

●加拿大來台轉機客免安檢
去年桃園機場轉機旅客中，約6％、近22萬人次來自加拿大。民航局宣布，9月1日起加拿大來台於桃園機場轉機前往其他地區的旅客及手提行李，可免除再次安全檢查，初估旅客可節省約1小時等候時間，每周有21架次航班旅客受惠。【點我看更多詳情】


●日本大阪9月起調漲住宿稅
日本大阪府公告，從9月1日起住宿稅的免稅金額從原本的7000日圓（約新台幣1429元）下修到5000日圓（約新台幣1021元）。9月1日起每人每晚入住5000日圓到1萬5000日圓（約新台幣3063元）的旅宿加收200日圓（約新台幣41元）住宿稅。

1萬5000日圓（約新台幣3063元）到2萬日圓（約新台幣4083元）旅宿加收400日圓住宿稅（約新台幣82元）；2萬日圓（約新台幣4083元）以上加收500日圓（約新台幣102元）住宿稅。

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，日本自由行，赴日旅遊，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大阪是不少台灣人喜愛的旅遊城市。（圖／記者蔡玟君攝）
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／狄鶯怒發聲！　孫鵬也宣布要提告
櫻花妹「內衣外穿」逛迪士尼炎上！　遊樂園公司說重話
又有熱帶低壓生成！　最新路徑曝
獨／美光后科廠「酸排管爆炸」氣體外洩　員工狂吐急脫上衣清洗
「媽媽餵」揚言告網友！律師曝「不聽勸」前例：一級炸裂了
比賽大落後！陳晨威舉毛巾應援啦啦隊女友　古久保：要避免

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

石崇良允諾「明年健保費不漲」　將討論補充保費調整空間

高鐵推「寧靜車廂」！9月新制懶人包　國中男生可打公費HPV疫苗

從古厝導覽到親子教養！頂新和德打造雙向共學的人文夏令營

幫搶到「TWICE演唱會門票」她卻想退了！網支持：真心想去不會計較

南市府召開登革熱防治跨局處會議　全力防堵疫情入侵

「媽媽餵」揚言告網友！律師曝「不聽勸」前例：一級炸裂了

麥當勞搖搖薯條　42天快閃回歸！「內行曝1招」現省61元

又有熱帶低壓生成！最新路徑曝　明午後雷雨襲桃園以南

北藝中心「士林仙界大派對」免費入場　周末連2天魔幻演出

閩南狼、八炯和好了？「鷹爸」出手　派2大咖調解：說開了心就寬

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

石崇良允諾「明年健保費不漲」　將討論補充保費調整空間

高鐵推「寧靜車廂」！9月新制懶人包　國中男生可打公費HPV疫苗

從古厝導覽到親子教養！頂新和德打造雙向共學的人文夏令營

幫搶到「TWICE演唱會門票」她卻想退了！網支持：真心想去不會計較

南市府召開登革熱防治跨局處會議　全力防堵疫情入侵

「媽媽餵」揚言告網友！律師曝「不聽勸」前例：一級炸裂了

麥當勞搖搖薯條　42天快閃回歸！「內行曝1招」現省61元

又有熱帶低壓生成！最新路徑曝　明午後雷雨襲桃園以南

北藝中心「士林仙界大派對」免費入場　周末連2天魔幻演出

閩南狼、八炯和好了？「鷹爸」出手　派2大咖調解：說開了心就寬

布袋海巡攜手空軍海空演練　提升海上搜救效能

行政院通過AI基本法　補助獎勵吸業者研發應用

Marz23和Faye詹雯婷竟有驚人巧合　他嚇到「不知怎麼解釋一切」

獨／仁武死亡車禍警讓民間業者運遺體　督察室認有疏失將追究責任

11歲女童生下嬰兒！繼父喊「不知她懷孕」　DNA一驗99.9%吻合

爛尾樓連爆！內政部預告「3點修法」　揭露房市真實狀況

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」　狄鶯暴怒…他發聲明提告

我國友邦馬紹爾前總統辭世　任內曾積極為台灣國際參與發聲

石崇良允諾「明年健保費不漲」　將討論補充保費調整空間

台北喜來登十二廚10/1漲價　假日餐價上調100至200元

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

生活熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

宜蘭規模6.0地震 　黃士修再打反核派

即／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

罷傅失敗離開花蓮　咖啡店宣布落腳台南

「颱風窩」季風槽又增強　鄭明典：1周後台灣可能受影響

「男友變超持久」她做到想哭　一票妹子曝真心話

「三重蘇志燮」拖車車了！　帳號曝光感情狀況

6.0強震　蔣萬安1分鐘內應變獲萬人讚

6.0強震！印尼看護「衝出房間護阿嬤」全讚爆

更多熱門

相關新聞

「3連假18天車票」明開賣　高鐵擴增容量：可讓3.8萬人同時訂票

「3連假18天車票」明開賣　高鐵擴增容量：可讓3.8萬人同時訂票

教師節、中秋節及國慶日3大連假將連續3週接力登場，高鐵首度規劃「史上最長」18天疏運期，並將於8月29日周五同步開賣18天車票。因應三大連假車票一次釋出，高鐵嚴陣以待，不僅擴大系統容量，票務系統更可容納3.8萬人同時訂票，足足比春節疏運增加1.7倍。

快訊／台鐵6路段地震慢行延誤　高鐵行車正常

快訊／台鐵6路段地震慢行延誤　高鐵行車正常

高鐵停用台灣Pay　財金公司急發3點聲明

高鐵停用台灣Pay　財金公司急發3點聲明

日本人搭高鐵「1舉動」驚呆他！一票台人+1：我也會

日本人搭高鐵「1舉動」驚呆他！一票台人+1：我也會

退票機制遭詐團利用洗錢　高鐵緊急停用「台灣Pay」

退票機制遭詐團利用洗錢　高鐵緊急停用「台灣Pay」

關鍵字：

9月新制高鐵寧靜車廂HPV疫苗

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

承認騙人！H級AV女優沒死　現身道歉

快訊／陳歐珀夫妻涉「3貪」　檢求重判24年2月

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面