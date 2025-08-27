退票機制遭詐團利用洗錢　高鐵緊急停用「台灣Pay」

▲高鐵目前暫停訂票「台灣 Pay」付款服務。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今年6月26日雲林高鐵站查獲一名外籍男子，利用「台灣Pay」產生付款QR Code，並大量退票換取現金，涉及洗錢，檢方今提起公訴。高鐵則立即於6月27日暫停訂票「台灣 Pay」付款服務，高鐵公司表示，目前「台灣 Pay」付款仍停用，後續修改票務退款機制後再提供相關服務。

雲林警方6月26日在雲林高鐵站查獲一名42歲馬來西亞籍男子，透過利用「台灣Pay」產生付款QR Code大量退票換現金，警方依現行犯逮捕並查扣新台幣11萬4000元，全案日前偵結，今檢方依法提起公訴。

高鐵在案發隔天，也就是6月27日曾在官網上公告，指為提供更穩定與安全的付款服務體驗，即日起暫停網路訂票系統之掃碼支付功能，系統優化期間無法使用「台灣 Pay」付款，請旅客改用VISA、Mastercard、JCB、銀聯信用卡、美國通運卡等線上付款。

針對該案今遭檢方依法提起公訴，台灣高鐵公司也說明，高鐵已於發現退票異常後第一時間(6月27日)暫停網路訂票系統「台灣Pay」付款服務，後續將修改票務退款機制，待完成後再提供相關服務。