　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本人搭高鐵「默默做1舉動」驚呆他！一票台人+1：基本禮貌

▲▼高鐵,高鐵列車,台灣高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

▲日本人搭車的小細節被原PO注意到。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

不少人仰賴高鐵往返南北，途中常會觀察到不同乘客的小舉動。有網友日前搭乘高鐵時，注意到一位日本旅客下車前，特地將後仰的座椅調回直立，這個細節讓他大讚對方注重禮儀，貼文一出引發熱議。許多台灣網友認為，這樣的舉動其實是基本禮貌，自己平時搭車時也會做同樣的事。

原PO在Threads分享，搭高鐵抵達台北站準備下車時，目睹同車廂的一名日本乘客，起身前先將座椅恢復到直立狀態，才收拾行李離開，他直呼相當佩服，「這真的讓我非常驚訝，這種小細節，真的非常敬佩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光隨即掀起討論，有網友認為，無論搭乘高鐵或其他大眾交通工具，把座椅和環境恢復原狀，本就是乘客該有的基本禮貌，「蛤？這不是基本的嗎？還有把自己的垃圾帶下車也是基本的」、「這不需要日本人才會吧，我身邊跟我一樣的台灣人都會這樣做啊」、「我台灣人，我也會豎直椅背，帶走垃圾，再離開座位」。

也有網友提到，「或許和家庭教育有關？我爸從小也是這麼示範給我看的，所以長大自然也這麼做」、「我也習慣下車前把椅背豎直耶，習慣問題而已，就跟吃完飯椅子我也會推回去」。

貼文也釣出日本人留言，「其實對大部分日本人來說，這就是很自然的小動作而已唷～不過你在台北看到，還特別覺得值得稱讚，真的讓我覺得超窩心的啦，但是呢，在我眼裡，台灣的朋友們也常常會有這樣細緻的小舉動～每次我在日本遇到舉止很有氣質的台灣朋友，都會覺得好開心，謝謝你這麼溫柔的分享，真的讓人心裡暖暖的唷」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
薔薔真的開除元老員工Song！　本人發聲了
楊皓如移民澳洲「掰了4年半愛車」　殘值不到半價怒：爛死了！
AV女優來台下海遭驅逐出境　日本交流協會關切
普發現金編10億作業費！藍白轟「比上次多7億」　財政部解答了
土城狂撞6機車釀9傷！38歲肇事男「從沒考過駕照」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座9月運勢排行曝！第1名工作、愛情兩開花　一路旺到中秋

刮鬍也有禁忌？「洗澡前、運動後」最NG　恐害臉上冒紅疹

日本人搭高鐵「默默做1舉動」驚呆他！一票台人+1：基本禮貌

吃鍋烤變車主！2025台中最新「十大鍋烤店家」出爐　盧秀燕Call Out汽車大獎幸運兒

好友結婚包3600被酸！新娘喊「至少6000」　百萬人搖頭：不是來賺的

啪啪都戴套「女友懷孕了」　他怕綠了不敢講！醫曝：還要多做1事

明天午後防較大雨勢　下周又有熱帶擾動接續發展

「主治醫師上下班要打卡」引熱議　衛福部：沒這規定

幸運嘉義女台中吃鍋烤爽中汽車　接盧秀燕電話驚：真的嗎？

觀光署推4路線徒步漫遊馬祖　打造台灣版朝聖之路

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

12星座9月運勢排行曝！第1名工作、愛情兩開花　一路旺到中秋

刮鬍也有禁忌？「洗澡前、運動後」最NG　恐害臉上冒紅疹

日本人搭高鐵「默默做1舉動」驚呆他！一票台人+1：基本禮貌

吃鍋烤變車主！2025台中最新「十大鍋烤店家」出爐　盧秀燕Call Out汽車大獎幸運兒

好友結婚包3600被酸！新娘喊「至少6000」　百萬人搖頭：不是來賺的

啪啪都戴套「女友懷孕了」　他怕綠了不敢講！醫曝：還要多做1事

明天午後防較大雨勢　下周又有熱帶擾動接續發展

「主治醫師上下班要打卡」引熱議　衛福部：沒這規定

幸運嘉義女台中吃鍋烤爽中汽車　接盧秀燕電話驚：真的嗎？

觀光署推4路線徒步漫遊馬祖　打造台灣版朝聖之路

國民黨主席「要選就選真的」　連勝文：別藉機炒知名度、募款

奴才打麻將橘貓趴中間　大家只好「把牌下在牠身上」吸10萬讚

「在不瘋狂」亞亞懷孕被長輩唸爆！　怒嗆閉嘴：不要教我生小孩

台船公司董事長黃正弘借調期滿將歸建　成大陳政宏為接替人選

台中危老重建降溫　上半年僅62件創2年新低

薔薔驚傳痛心斬斷資深員工　元老攝影師發聲證實：不算完美但精彩

又双叒叕來了！北京再度遇「暴雨」　居民哀嚎：出門跟洗澡一樣

核三公投雖未通過　但戳破非核家園神話

吳欣盈討兒「四寶」護親情羈絆　幹細胞業者：用剩銷毀全球皆同

魏碩成冒冷汗、頭痛仍硬撐5局　坦言一度「快爆炸」：不想拖累球隊

【忘拉手煞悲劇】計程車倒退嚕 運將肉身擋！遭活活壓死

生活熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

可能有雙颱！　最新預測曝

餐廳公告「未持台灣身分證勿進」　大票看傻

男友「15分鐘→超持久」她崩潰！妹子們共鳴

「最懂事女友」突被噴臉嚇到嬌瞋　影片全都錄

快訊／8縣市大雨特報　下到晚上

3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

政大新生住宿超破敗崩潰　校方回應

下個颱風會去哪？日本預測下周恐遭襲

快訊／大雷雨轟4縣市　國家警報響

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

486先生曝理科太太「1關鍵」傷透粉絲跌神壇

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

在西門舉五星旗被驅逐！日網紅拍片嗆移民署

更多熱門

相關新聞

突收「長庚1緊急求助」　美甲師急趕往！真相暖翻

突收「長庚1緊急求助」　美甲師急趕往！真相暖翻

暖翻了！一名美甲師透露，突然接到「林口長庚緊急卸甲」的訊息，她立刻放下所有計畫趕赴支援，由於完全不知道會遇到什麼狀況，就像「開盲盒」一樣。她也暖心喊話，不管多晚多遠，只要有需要，一定會趕去幫忙。引發網友大讚「了不起的美甲師」、「這服務真的幫了很多人一個大忙」。

退票機制遭詐團利用洗錢　高鐵緊急停用「台灣Pay」

退票機制遭詐團利用洗錢　高鐵緊急停用「台灣Pay」

高鐵「彈性乘車」11/10起取消　對號改搭較早車次要換票

高鐵「彈性乘車」11/10起取消　對號改搭較早車次要換票

賴清德與蔡英文合照　他「揪1處」皺眉！網酸：忘了修

賴清德與蔡英文合照　他「揪1處」皺眉！網酸：忘了修

防蚊液暖心送進消防隊！圓山慈善協會捐800瓶守護前線南消

防蚊液暖心送進消防隊！圓山慈善協會捐800瓶守護前線南消

關鍵字：

高鐵日本旅客禮貌舉動暖心網友

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

薔薔宣布開除元老員工

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

即／新北汽車衝撞5機車　已7人送醫傷況不明

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面