日本人搭高鐵「默默做1舉動」驚呆他！一票台人+1：基本禮貌

▲日本人搭車的小細節被原PO注意到。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

不少人仰賴高鐵往返南北，途中常會觀察到不同乘客的小舉動。有網友日前搭乘高鐵時，注意到一位日本旅客下車前，特地將後仰的座椅調回直立，這個細節讓他大讚對方注重禮儀，貼文一出引發熱議。許多台灣網友認為，這樣的舉動其實是基本禮貌，自己平時搭車時也會做同樣的事。

原PO在Threads分享，搭高鐵抵達台北站準備下車時，目睹同車廂的一名日本乘客，起身前先將座椅恢復到直立狀態，才收拾行李離開，他直呼相當佩服，「這真的讓我非常驚訝，這種小細節，真的非常敬佩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光隨即掀起討論，有網友認為，無論搭乘高鐵或其他大眾交通工具，把座椅和環境恢復原狀，本就是乘客該有的基本禮貌，「蛤？這不是基本的嗎？還有把自己的垃圾帶下車也是基本的」、「這不需要日本人才會吧，我身邊跟我一樣的台灣人都會這樣做啊」、「我台灣人，我也會豎直椅背，帶走垃圾，再離開座位」。

也有網友提到，「或許和家庭教育有關？我爸從小也是這麼示範給我看的，所以長大自然也這麼做」、「我也習慣下車前把椅背豎直耶，習慣問題而已，就跟吃完飯椅子我也會推回去」。

貼文也釣出日本人留言，「其實對大部分日本人來說，這就是很自然的小動作而已唷～不過你在台北看到，還特別覺得值得稱讚，真的讓我覺得超窩心的啦，但是呢，在我眼裡，台灣的朋友們也常常會有這樣細緻的小舉動～每次我在日本遇到舉止很有氣質的台灣朋友，都會覺得好開心，謝謝你這麼溫柔的分享，真的讓人心裡暖暖的唷」。