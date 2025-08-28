「3連假18天車票」明開賣　高鐵擴增容量：可讓3.8萬人同時訂票

▲高鐵明天凌晨一口氣開賣教師節、中秋節、國慶日車票。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

教師節、中秋節及國慶日3大連假將連續3周接力登場，高鐵首度規劃「史上最長」18天疏運期，並將於8月29日周五同步開賣18天車票。因應三大連假車票一次釋出，高鐵嚴陣以待，不僅擴大系統容量，票務系統更可容納3.8萬人同時訂票，足足比春節疏運增加1.7倍。

台灣高鐵表示，因應8月29日周五凌晨零時將一次開賣9月26日至10月13日，跨越教師節、中秋節及國慶日三個疏運、共計18天的車票，預先強化軟硬體配置，票務系統最多可同時容納3萬8千人上線訂票，較今年春節疏運開賣期間、同時容納2萬2千人同時上線，大幅提高約1.7倍。

由於今年教師節、中秋節及國慶日形成接連三週的連續疏運，高鐵也規劃多項全新措施，包括旅客可於8月29日起一次預購3大連假、18天疏運期車票外，其次也在離峰時段推出歷來折扣最深的「5折早早鳥」優惠，另同時擴大早鳥座位數，總計18天提供965班早鳥優惠班次，約15萬個早鳥座位。

高鐵公司提醒，依照過往經驗，開賣之初容易因為過多旅客搶訂車票，造成系統開賣後階段性壅塞，台灣高鐵相關部門也將特別加派人力，自今(28)日深夜至明(29)日凌晨，全程監控售票狀況，以確保系統穩定，持續處理訂位售票，請旅客耐心等候，依序購票。

高鐵表示，將持續調整新世代訂位票務系統效能，機動調配主機資源、優化各通路參數，確保最佳訂位效率與服務品質，讓旅客更快速的完成訂票。