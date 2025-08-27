　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全台唯一百年傳統！　安平孤棚祭 8/31登場豬仔會撲滿人氣爆棚

▲安平靈濟殿孤棚祭，特殊孤棚外觀被譽為「全台唯一」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲安平靈濟殿孤棚祭，特殊孤棚外觀被譽為「全台唯一」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

安平靈濟殿一年一度的「孤棚祭」將於8月31日（農曆七月初九）熱鬧登場！這項擁有百年歷史的普渡儀式，被譽為「全台唯一」，並於2016年登錄為台南市無形文化資產。

今年適逢假日，管理委員會特別擴大辦理，推出兩大亮點：「青少年接棒導覽」及「豬仔會」文創體驗，讓傳統祭典在延續莊頭信仰的同時，也展現青春創意與文化創新。

▲安平靈濟殿孤棚祭，特殊孤棚外觀被譽為「全台唯一」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

不同於往年由專業老師擔任導覽，今年靈濟殿與安平國中本土語文化社合作，推出「孤棚祭導覽小達人計畫」。國中生將化身解說員，為遊客導覽孤棚祭儀式與文化背景，挑戰從書面語文競賽走向實際舞台的全新經驗。指導老師林真如分享，學生們為此反覆模擬、繪製大字報，甚至自錄音檔回家苦練，展現高度認真。靈濟殿委員會更安排專業導覽老師隨行協助，兼顧深度與親和力。

▲安平靈濟殿孤棚祭，特殊孤棚外觀被譽為「全台唯一」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另一亮點「豬仔會」源自安平港仔尾的民間互助會傳統，早期為分擔孤棚祭祭品生豬的龐大費用而誕生。近年則轉化為呆萌可愛的文創撲滿，結合孤棚祭圖騰設計與數位學習QR碼，去年推出即大受好評。今年再度限量88個名額，以「入會」方式與民眾結緣。入會費用100元，將返還象徵吉祥的補運金與符令，寓意人緣、財緣與好運連綿不絕。

安平區長蕭泰華表示，安平是台灣歷史的起點，文化底蘊深厚。此次孤棚祭不僅展現百年傳統，更讓青少年參與承擔文化傳承角色，別具意義。

▲安平靈濟殿孤棚祭，特殊孤棚外觀被譽為「全台唯一」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

靈濟殿指出，活動報名一開放即秒殺完售，足見民眾熱情。今年8月31日下午2時至4時，活動將在靈濟殿前運河人行道集合舉行。若有民眾缺席，將開放現場候補，歡迎未報名的民眾把握機會，體驗全台唯一的孤棚祭文化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
6.0地震北部狂搖！台北人曝1現象驚「這次很特別」　一票人贊
「500元消費券」旅遊補助先來了！3條件領取方式曝
快訊／遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤
規模6.0地震 　黃士修再打反核派：看看4座核電廠址的震度
劍指柯建銘？徐國勇召開跨派系會議　發動連署改選黨團幹部
快訊／桃園16歲少女墜樓！無呼吸心跳
快訊／6.0地震狂晃！台積電說明廠區狀況
地表快速抖動！6.0地震112km海底震央曝　北部人：龜山島
快訊／專家示警「地震活躍期來了」
快訊／「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全台唯一百年傳統！　安平孤棚祭 8/31登場豬仔會撲滿人氣爆棚

「500元消費券」旅遊補助先來了！3條件領取方式曝　可用到明年2月

九月國際失智症月　桃園衛生局推出系列活動歡迎報名

桃園提升營養午餐補助　防關稅政策衝擊食安

台東縣政府舉辦國際影人聯合座談　共創南島影展深度對話

桃園產業受美對台關稅衝擊　張善政：國家利益不可輕易退讓

邱臣遠率竹市府訪團出訪澳洲　聚焦「5大議題」盼拓展全球城市合作

嗅聞嘉義的53種味道！「嘉義18巡：氣味」正式發行

「邊做邊學、邊學邊創」 台東暑期職場體驗成果豐碩

匯聚產官學界！2025台東綠能論壇落幕　共築地方永續藍圖

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

全台唯一百年傳統！　安平孤棚祭 8/31登場豬仔會撲滿人氣爆棚

「500元消費券」旅遊補助先來了！3條件領取方式曝　可用到明年2月

九月國際失智症月　桃園衛生局推出系列活動歡迎報名

桃園提升營養午餐補助　防關稅政策衝擊食安

台東縣政府舉辦國際影人聯合座談　共創南島影展深度對話

桃園產業受美對台關稅衝擊　張善政：國家利益不可輕易退讓

邱臣遠率竹市府訪團出訪澳洲　聚焦「5大議題」盼拓展全球城市合作

嗅聞嘉義的53種味道！「嘉義18巡：氣味」正式發行

「邊做邊學、邊學邊創」 台東暑期職場體驗成果豐碩

匯聚產官學界！2025台東綠能論壇落幕　共築地方永續藍圖

6.0地震北部狂搖！台北人曝1現象驚「這次很特別」　一票人贊同

龍獅戰突遇地震！陳子豪無感　陳重羽蹲捕喊「有喔！很大！」

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤：感謝三年來的緣分

挖掘「駐鋤坑」穩定砲架　105榴彈砲沖出砲管精準命中

26門重砲保養射擊　官兵雨中勤練戰技

《祕密花園》導演離世5年　張本渝捷運站巧遇「神似分身」淚崩

評蒙德茲831前終戰！林岳平：還可接受　陳重羽看到保送反而安心

綠擬發動連署改選總召　林岱樺逆風挺老柯：不參與任何針對性連署

綠營跨派系會議傳達「賴清德意志」　擬請潘孟安勸退柯建銘

全台唯一百年傳統！　安平孤棚祭 8/31登場豬仔會撲滿人氣爆棚

【水上樂園？】高雄午後大雷雨釀淹水！淹過半個輪胎高

地方熱門新聞

500元旅遊補助！3條件領取方式曝

竹北飄刺鼻塑膠臭　環保局懷疑「異味物質外洩」

張淑芬出任崑山科大榮譽講座教授兼任跨國循環經濟大使

桃園冷飲節「桃園專屬保冷袋」　粉絲爭搶　

快存水！　台南市3區停水21小時

台南永康高樓火警驚魂！自動撒水系統秒啟動火勢迅速獲控制

南投健行節串四大步道9／6埔里鯉魚潭出發

新光三越小北店即將開幕南消六大隊指導演練強化防災應變

國際扶輪3502地區　助桃榮引進3D乳房斷層攝影

讓我來當小咖！謝典林自願當「階段性」黨主席

婚變暗改壽險受益人夫遭判刑3月妻拒原諒二審判緩刑賠妻6萬

台南休假消防員衝火場救鄰！菜鳥打火英勇展現使命感

自購住宅及修繕貸款利息補貼　9／1至9／30開放申請

考察妖受讚　段緯宇：我凸顯問題

更多熱門

相關新聞

陸女子買旗袍疑買到「壽衣」 「活人單逝者雙」回家一查：8顆扣子

陸女子買旗袍疑買到「壽衣」 「活人單逝者雙」回家一查：8顆扣子

江西南昌一名女子近日在網路上發現，近年流行「新中式」穿搭，改良式旗袍也很熱銷，但有網友提醒要注意別買到「壽衣」。她回家後檢視自己之前購買的一件旗袍，發現這件旗袍有8顆扣子，依照「活人單數、逝者雙數」的傳統習俗，疑似買到被當作服飾出售的壽衣，「衣物細節與民間傳統壽衣特徵高度相符，提醒民眾購買時需格外謹慎。」

台南安平凌晨驚傳女子墜海！緊急送醫搶救中

台南安平凌晨驚傳女子墜海！緊急送醫搶救中

教堂前嗨搖「電臀熱舞」　女大生被退學

教堂前嗨搖「電臀熱舞」　女大生被退學

藝術夏令營人氣爆棚「藝起學」夏令營啟發小小藝術家創意力

藝術夏令營人氣爆棚「藝起學」夏令營啟發小小藝術家創意力

印度兄弟共娶一妻！全村歡慶「3人行」婚禮

印度兄弟共娶一妻！全村歡慶「3人行」婚禮

關鍵字：

全台百年傳統安平孤棚祭豬仔會撲滿爆棚

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

即／21:11北部地區發生有感地震

即／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

薔薔宣布開除元老員工

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

行政院宣布16位閣員異動　改組名單一次看

即／新北汽車衝撞5機車　已7人送醫傷況不明

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面