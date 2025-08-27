全台唯一百年傳統！　安平孤棚祭 8/31登場豬仔會撲滿人氣爆棚

▲安平靈濟殿孤棚祭，特殊孤棚外觀被譽為「全台唯一」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

安平靈濟殿一年一度的「孤棚祭」將於8月31日（農曆七月初九）熱鬧登場！這項擁有百年歷史的普渡儀式，被譽為「全台唯一」，並於2016年登錄為台南市無形文化資產。

今年適逢假日，管理委員會特別擴大辦理，推出兩大亮點：「青少年接棒導覽」及「豬仔會」文創體驗，讓傳統祭典在延續莊頭信仰的同時，也展現青春創意與文化創新。

不同於往年由專業老師擔任導覽，今年靈濟殿與安平國中本土語文化社合作，推出「孤棚祭導覽小達人計畫」。國中生將化身解說員，為遊客導覽孤棚祭儀式與文化背景，挑戰從書面語文競賽走向實際舞台的全新經驗。指導老師林真如分享，學生們為此反覆模擬、繪製大字報，甚至自錄音檔回家苦練，展現高度認真。靈濟殿委員會更安排專業導覽老師隨行協助，兼顧深度與親和力。

另一亮點「豬仔會」源自安平港仔尾的民間互助會傳統，早期為分擔孤棚祭祭品生豬的龐大費用而誕生。近年則轉化為呆萌可愛的文創撲滿，結合孤棚祭圖騰設計與數位學習QR碼，去年推出即大受好評。今年再度限量88個名額，以「入會」方式與民眾結緣。入會費用100元，將返還象徵吉祥的補運金與符令，寓意人緣、財緣與好運連綿不絕。

安平區長蕭泰華表示，安平是台灣歷史的起點，文化底蘊深厚。此次孤棚祭不僅展現百年傳統，更讓青少年參與承擔文化傳承角色，別具意義。

靈濟殿指出，活動報名一開放即秒殺完售，足見民眾熱情。今年8月31日下午2時至4時，活動將在靈濟殿前運河人行道集合舉行。若有民眾缺席，將開放現場候補，歡迎未報名的民眾把握機會，體驗全台唯一的孤棚祭文化。