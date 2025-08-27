陸女子買旗袍疑買到「壽衣」　「活人單逝者雙」回家一查：8顆扣子

▲江西一名女子買旗袍時，疑似買到給逝者穿的「壽衣」。（圖／翻攝大象新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

江西南昌一名女子近日在網路上發現，近年流行「新中式」穿搭，改良式旗袍也很熱銷，但有網友提醒要注意別買到「壽衣」。她回家後檢視自己之前購買的一件旗袍，發現這件旗袍有8顆扣子，依照「活人單數、逝者雙數」的傳統習俗，疑似買到被當作服飾出售的壽衣，「衣物細節與民間傳統壽衣特徵高度相符，提醒民眾購買時需格外謹慎。」

《金羊網》報導，該女子平時喜愛旗袍，近日看到有消息指，部分壽衣被冒充新中式服裝銷售後，對衣櫃中一件旗袍仔細檢視，結果發現衣服共有8顆扣子，且布料僵硬不修身，胸部位置為開扣設計。

依照習俗，壽衣常用雙數扣，而日常衣物多為單數，她因此懷疑這件衣物實際上是壽衣再次流入市場。由於購買時間已久，當時購買的網路店舖也已關閉，無法再與商家聯繫。

該女子表示，購物平台訂單紀錄早已遺失，維權難度極高，最終選擇在網路公開自身經歷，希望提醒消費者在選購旗袍或中式服飾時注意細節，務必透過正規管道購買，且要妥善保留交易憑證。

事件曝光後，不少網友直呼「細思極恐」，並有網友認為，一些不良商家利用消費者對傳統服飾知識不足，以次充好甚至違規販售壽衣，相關平台應建立更嚴格的溯源和退出機制。