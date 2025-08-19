教堂前「電臀熱舞」慘了！俄3女大生嗨搖影片瘋傳　全部被退學

▲3名女大生在東正教堂「電臀」熱舞。（圖／翻攝Telegram）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯3名女大生，在「基督救世主主教座堂」（Cathedral of Christ the Saviour）前方拍攝「電臀舞」影片，被發現後不僅遭到退學，更被法院判處11個月「強制勞動」。

綜合外媒報導，3名女大生在「斯特羅加諾夫俄羅斯國立藝術與工業大學」（Stroganov Russian State University of Art and Industry）就讀1年級，5月底在這座東正教教堂前盡情熱舞。

根據畫面，女大生們打扮亮麗，都穿著短裙，時而扭腰擺臀，時而露出陶醉神情，看起來相當開心。不過，這部影片在TikTok等社群媒體瘋傳之後，隨即引來東正教團體強烈抗議。

「基督救世主主教座堂」位於莫斯科，是世上最高的東正教教堂，據悉俄羅斯總統普丁經常造訪。傳統主義團體「Sorok Sorokov」痛批她們是「博取人氣的無腦女孩」，還形容這種風氣宛如「感染」，若不加以控制恐怕持續蔓延。

法院判定3人觸犯「輕微流氓行為罪」，處以11個月強制勞動，並因為「粗俗舞蹈」被判違反行政法。校方更以「擾亂公共秩序和侮辱公民宗教信仰」為由，將她們全數退學。