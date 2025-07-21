印度兄弟共娶一妻！全村歡慶「3人行」婚禮　新娘喊：完全自願

▲ 蘇妮塔和一對兄弟結婚。（圖／翻攝自Times Now）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北部喜馬恰爾邦近日舉行一場罕見的「一妻二夫」婚禮，哈蒂族（Hatti）兩兄弟普拉迪普（Pradeep Negi）與卡皮爾．奈吉（Kapil Negi）在家族與村民見證下，共同迎娶女子蘇妮塔（Sunita Chauhan）。他們強調這樁婚事完全出於自願，旨在延續族內為避免家產分割的古老傳統。

綜合Times Now等當地媒體，這場婚禮為期3天，於7月12至14日在希萊村（Shillai）舉行，多達數百人到場參與，場面十分熱鬧。普拉迪普目前任職於當地政府部門，卡皮爾則長年在海外工作，而新娘蘇妮塔來自庫納特村（Kunhat）。她稱自己對哈蒂族傳統早有認識，且是三人經過深思熟慮後共同做出的決定。

根據哈蒂族風俗，婚禮包含迎親、民俗舞蹈與「Seenj」祭儀，由祭司誦經、灑聖水並供奉黑糖，象徵家庭和睦與甜蜜。中央哈蒂委員會（Kendriya Hatti Samiti）指出，這項「兄弟共妻」制度自古延續至今，源於避免分割農地、強化家庭勞力的實用需求。目前約有30萬哈蒂族人分布於跨吉里地區（Trans-Giri）約450個村落，部分仍保有此傳統。

儘管印度法律不承認一妻多夫婚姻，但這種傳統習俗依然存在。哈蒂族近年獲認定為原住民族（Scheduled Tribe），他們認為這種婚俗有助家族團結與財產完整，但隨著女性教育普及與現代觀念影響，這種案例已逐漸減少。