　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度兄弟共娶一妻！全村歡慶「3人行」婚禮　新娘喊：完全自願

▲▼ 。（圖／翻攝自Times Now）

▲ 蘇妮塔和一對兄弟結婚。（圖／翻攝自Times Now）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北部喜馬恰爾邦近日舉行一場罕見的「一妻二夫」婚禮，哈蒂族（Hatti）兩兄弟普拉迪普（Pradeep Negi）與卡皮爾．奈吉（Kapil Negi）在家族與村民見證下，共同迎娶女子蘇妮塔（Sunita Chauhan）。他們強調這樁婚事完全出於自願，旨在延續族內為避免家產分割的古老傳統。

綜合Times Now等當地媒體，這場婚禮為期3天，於7月12至14日在希萊村（Shillai）舉行，多達數百人到場參與，場面十分熱鬧。普拉迪普目前任職於當地政府部門，卡皮爾則長年在海外工作，而新娘蘇妮塔來自庫納特村（Kunhat）。她稱自己對哈蒂族傳統早有認識，且是三人經過深思熟慮後共同做出的決定。

根據哈蒂族風俗，婚禮包含迎親、民俗舞蹈與「Seenj」祭儀，由祭司誦經、灑聖水並供奉黑糖，象徵家庭和睦與甜蜜。中央哈蒂委員會（Kendriya Hatti Samiti）指出，這項「兄弟共妻」制度自古延續至今，源於避免分割農地、強化家庭勞力的實用需求。目前約有30萬哈蒂族人分布於跨吉里地區（Trans-Giri）約450個村落，部分仍保有此傳統。

儘管印度法律不承認一妻多夫婚姻，但這種傳統習俗依然存在。哈蒂族近年獲認定為原住民族（Scheduled Tribe），他們認為這種婚俗有助家族團結與財產完整，但隨著女性教育普及與現代觀念影響，這種案例已逐漸減少。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
411 1 8829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲、應曉薇再延押2月！沈慶京要「現金1.8億」才可交保
陳佩琪：會依規定申請柯文哲投票　戴頸圈、手銬、腳鐐都沒問題
北韓女兵「相繼暴斃」！闇黑內幕曝光
AAA卡司外流了　「朴寶劍、潤娥」被爆全來台
爆台灣關稅32％遭AIT打臉　趙少康：那為何不敢說到底幾趴
362萬人領錢！首批退稅585億　下周四入帳
豪雨狂炸！街頭驚見「鯰魚跳舞」奇景

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「咬斷性侵者舌頭」遭判刑！78歲嬤抗爭60年...終獲法院重審

孟加拉空軍訓練機墜毀！「撞進學校」大火狂燒　至少1死4傷

北韓女兵「相繼暴斃」！闇黑內幕曝　父母淚：不敢把孩子送軍隊

濟州航空失事原因曝！他證實「關掉毀損較輕引擎」　工會怒批甩鍋

印度兄弟共娶一妻！全村歡慶「3人行」婚禮　新娘喊：完全自願

泰國極樂遊「被變性人狂貼」！下秒金項鍊險被拔　他曝恐怖經歷

快訊／涉嫌抄襲論文　南韓前總統夫人金建希「博士學位遭撤銷」

女老師兼差AV女優被解雇！遭「騙去海外賣淫」　連夜逃回日本

菲國總統親自出馬！赴美見川普談關稅　東南亞領袖第一人

戴9公斤項鍊陪做MRI　男「瞬間被吸入機器」妻崩潰：死在我面前

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

【珠珠寶貝首場明星賽】李珠珢明星賽跳《疾風街道》

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

【老公：來都來了】她用板凳+被子+金童玉女妝扮「假高仿」花魁

【颱風過後家門前積水】爸媽帶女兒坐澡盆體驗漂漂河XD

【金手套也守不住嘴角】江坤宇與MINNIE比愛心！大巨蛋全場暴動

「咬斷性侵者舌頭」遭判刑！78歲嬤抗爭60年...終獲法院重審

孟加拉空軍訓練機墜毀！「撞進學校」大火狂燒　至少1死4傷

北韓女兵「相繼暴斃」！闇黑內幕曝　父母淚：不敢把孩子送軍隊

濟州航空失事原因曝！他證實「關掉毀損較輕引擎」　工會怒批甩鍋

印度兄弟共娶一妻！全村歡慶「3人行」婚禮　新娘喊：完全自願

泰國極樂遊「被變性人狂貼」！下秒金項鍊險被拔　他曝恐怖經歷

快訊／涉嫌抄襲論文　南韓前總統夫人金建希「博士學位遭撤銷」

女老師兼差AV女優被解雇！遭「騙去海外賣淫」　連夜逃回日本

菲國總統親自出馬！赴美見川普談關稅　東南亞領袖第一人

戴9公斤項鍊陪做MRI　男「瞬間被吸入機器」妻崩潰：死在我面前

比香水更誘人！淡雅溫柔的髮香噴霧　絕對是七夕心機曖昧助攻手

擁槍自重！韓男生日趴「開槍擊斃兒子」遭逮：看YT學改造槍枝

AIT公布「台灣未來飛休士頓只要2.5小時」　屏東九棚擬升級太空港

墾丁最新夜間雙層敞篷巴士玩法　喝夏季特調、探秘在地店家

蔡育輝開放服務處助災民申請風災補助　歡迎泡茶領帆布坐下申報

曖昧對象突提1要求！她問「是我太保守嗎」　一票搖頭：直接淘汰

快訊／柯文哲、應曉薇再延押2月！沈慶京要「現金1.8億」才可交保

JLR因關稅戰延後上市計畫　首款旗艦電動休旅、4門GT轎跑受影響

第55屆全國技能競賽落幕　李妮臻、莊玉雪逆勢奪金展現女力新典範

醫師提醒：過敏家庭必看！比塵蟎更難察覺的空氣殺手「隱形甲醛」靠空氣清淨機徹底分解

温嵐和親弟合唱〈同手同腳〉　見亡父照片淚崩「他也在」

國際熱門新聞

川普祭最恐怖關稅　《經濟學人》點名台灣

阿拉斯加航空客機全停飛　原因曝光

下龍灣增至38死　大學同學11人出遊僅3人倖存

下龍灣37死！倖存者揭「乘客求返航遭拒」

看Coldplay偷情　女HR恐被逐出4500億豪門

印航機長墜機前交代警衛「照顧9旬老父」

千人換妻趴嗨翻3天2夜　英鎮民崩潰

女高中生遭老師色誘「在床上獎勵妳」！

越南下龍灣船難35死！雷暴來襲瞬間翻船

26歲網美「揪繼子拍A片」意外懷孕！

日本「黑天鵝」襲來　他慘敗恐引爆3大災難

參議院大選蓮舫5度當選　日本專家要台媒：別再寫「台灣女兒」

AV女優自爆被「騙去海外賣淫」　連夜逃回日本

台灣也一樣？美前官員揭川普目標　南韓關稅最低15％起跳

更多熱門

相關新聞

女被強拖上車　遭7男連續性侵11天

女被強拖上車　遭7男連續性侵11天

印度拉賈斯坦邦傳出性侵事件，一名女子控訴，她在家門外遭到綁架，被7名男子性侵、囚禁長達11天，後來把昏迷不醒的她丟在路邊。當局目前已對案件進行調查。

印航錄音　機長「切斷燃油」害空中熄火

印航錄音　機長「切斷燃油」害空中熄火

KIA首款印度製電動休旅車亮相

KIA首款印度製電動休旅車亮相

川普：8月1日前可望「再簽2、3項協議」

川普：8月1日前可望「再簽2、3項協議」

5歲童被一群流浪犬攻擊　路上拖行20公尺

5歲童被一群流浪犬攻擊　路上拖行20公尺

關鍵字：

印度哈蒂族一妻多夫婚禮傳統

讀者迴響

熱門新聞

北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵　聲押獲准

搶先川普公布台灣關稅　趙少康：就是32%

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！

中國第1個被處死藝人！男星殺害16歲女友

李珠珢爆熱戀大5歲韓選手！親暱照瘋傳

正妹物理老師進軍AV界

名醫高國晉傳猝逝！享年59歲

男女激戰被看光光　飯店改窗網傻眼

即／開第一槍！流通教父表態挺大罷免

27歲女軍官自撞亡　路人：盡力救了

新光新公主「父親欄填吳火獅」等40年　吳家拒驗DNA仍敗訴3原因

爭產！　新光吳火獅私生女討百億

何妤玟遭索賠600萬！「妹妹菸蒂燒掉租房」拒背鍋

范斯高颱風有利生成逼台　恐引西南風

徐重仁開第一槍挺大罷免　過去言論遭掀

更多

最夯影音

更多

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

【珠珠寶貝首場明星賽】李珠珢明星賽跳《疾風街道》

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面