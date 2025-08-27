不挺胞弟謝典林參選黨魁？　謝衣鳯提朱立倫：適合當黨主席的人選

▲彰化縣議會議長謝典林。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉風暴持續延燒，彰化縣議長謝典林今（27日）透過臉書表示，他將參選黨主席。其姊姊、國民黨立委謝衣鳯表示，黨務工作非常繁重，2026各縣市操盤也非常重要，必須要有一個像黨主席朱立倫這樣非常適合人選，才能來擔任黨主席的角色。

謝典林指出，日前朱立倫主席決定交棒，並公開指定台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨的黨主席，但盧市長隨即回應，「最困難的時候，媽媽會留在家，也因此我無法參選國民黨的黨主席」。朱主席和盧市長的隔空對話，讓他想起來，今年4月底，聯合報記者打電話來問他，支不支持盧市長參選國民黨主席？當時，他開玩笑地說，找一個小咖宣布參選國民黨的黨主席，那政見只有一條，就是會在2026年12月24日宣布辭職，讓盧秀燕在次日接任黨主席，代表國民黨參選2028。

謝典林說，自己等了三個多月，就是等不到這一位小咖出現！「既然沒有人願意當小咖，那就讓我來吧！」乘風破浪！勇敢承擔。

對於謝典林表態參選黨主席，謝衣鳯表示，謝議長表達的是，黨內現在有非常多支持盧秀燕參選2028的重要人士共同看法，希望在2026之前有「階段性」黨主席人選，但是黨務工作非常繁重，2026個縣市操盤也非常重要，必須要有一個像朱立倫主席這樣非常適合的人選，才能來擔任黨主席的角色。