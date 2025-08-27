　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不甩公聽會民眾全反對！北市府堅持拆公館圓環　綠白議員全氣炸

▲▼台北市長蔣萬安今（25日）於市政會議裁示，要拆除「公館圓環」。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲北市府公布要拆除「公館圓環」。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

記者杜冠霖／台北報導

台北市長蔣萬安今年3月拍板拆除公館圓環，卻因為要一併填平公車專用車行地下道引發民意反彈，藍綠白議員都發聲喊不妥，北市議會6月時決議暫緩工程，後續辦理公聽會時，現場民眾也一面倒反彈聲浪。但台北市交通局今（27日）突然再宣布，公館圓環確定將於9月13日凌晨動工拆除，並改為正交路口。至於原本的公車專用地下道仍會填平，這讓綠白議員通通炸鍋，民眾黨議員張志豪痛批，草率做這個決定，「非常非常不尊重台北市議員」，說明會時大家都提出反對意見，居然一條條被市府駁回，非常沒道理。

該政策3月宣布時就引起當地民眾不滿，6月公聽會上一面倒反對意見。議會不分藍綠白議員也表達反對意見，國民黨議員耿葳當時直言，說明會不是告知會，搜集民眾意見之後然後呢？她呼籲市府應納入專業團體、公車族等多方意見。議員游淑慧也說，交通局沒有說明交通事故樣態，拆除圓環能解決問題？地方居民對於圓環、地下道填平是否有意見？市府應有更完整報告。

該案最終暫緩，然而，北市交通局今臨時舉辦說明會，宣布「羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程」將在9月中旬啟動。交通局說明，公館圓環因其複雜的七岔路口設計，交通動線混亂，導致車輛嚴重交織，已連續7年蟬聯北市交通事故熱點第1名。儘管今年3月市長蔣萬安已宣布將拆除圓環並填平公車專用地下道，並原定於6月動工，但考量到民意與交通衝擊等因素，市府多次與居民溝通並舉辦說明會，以取得共識。

交通局指出，此路口現況因「直行車彎繞幅度不同」、「直行與左轉車流交織」以及「左轉車停等溢流」等問題，導致事故頻傳。經專家學者審查與評估，即使僅調整標線，改善成效也極其有限，預估僅有5%至12%的改善潛力。因此，徹底改造為正交路口，才能從根本上解決問題，預計可減少六成以上的交通事故。

對此，行人零死亡推動聯盟今發聲明抗議，指現行圓環設計仍有改善空間，應嘗試以成本較低的標誌標線改造，交通政策不應凌駕於專業，呼籲切勿先射箭再畫靶，明天將向北市府表達抗議聲音。

苗博雅受訪時怒轟，這個決策不只是草率，一點不符合科學理性務實，而且是嚴重違背民意，「這個是蔣萬安市府獨裁DNA的體現」，第一、填平公車專用地下道案子，市議會在6月25日通過跨黨派議員提案，要求市府在地方民意形成共識前，不可以貿然施工填平地下道，6月30日議會交通委員會也召開公聽會，當時跨黨派議員也反對草率動工。

苗博雅指出，資料白紙黑字，市府內部說明提給李四川說，捷運公館站到師大分部的公車專用道，尖峰小時總班次南向北向加起來超過300班，填平公車專用地下道，尖峰時段公車都要到地面跟汽機車擠，110年時新工處自己也做評估，說這是最差方案，所以前台北市長柯文哲沒有填平地下道，去年10月，交工處委外研究報告，也提到填平方案雖然比其他方案績效好，但相較於現況變差40%左右，難以視為可行方案。

苗博雅說，公聽會跟跨黨派議員都要求先做標線改善提升圓環安全性，不要花2億填平地下道，市府遲遲不做，我找了民間團體集思廣益，討論出具體可行的標線方案，也邀請交工處跟民間團體會勘，當時交通處答應2周後回覆是否執行這個標線方案。今天市府用突襲方式，沒有跟任何議員跟民間團體溝通，直接採納議會、民間已經說不的填平地下道方案，市府這樣的決策為何執意違背科學理性？

民眾黨議員張志豪也砲轟，苗博雅已經把技術性問題講了很多，議員沒接到任何通知，就草率做這個決定，「非常非常不尊重台北市議員」，說明會中沒有任何一個民眾贊成，大家都提出反對意見，還有寶貴建議，但居然一條條可以被市府駁回，這非常沒道理，事緩則圓，蔣萬安跟李四川趕快聽聽民眾聲音，好好想一想，有什麼事這麼急？一定要在沒民意支持下硬拆掉圓環、填平地下道，勸市府三思而後行。

張志豪也提醒，若這樣把交通大動脈打掉，未來捷運南環段施工時候，大文山包含新店、永和等等，羅斯福路大動脈被影響到的話，會造成多麼可怕的交通影響。

快訊／王義川請辭民進黨政策會執行長　宣布不續任黨團幹部

快訊／王義川請辭民進黨政策會執行長　宣布不續任黨團幹部

大罷免落幕後，民進黨團爆發幹部請辭潮，包括黨團幹事長吳思瑤等5位女性幹部通通宣布將卸下黨團幹部，除總召柯建銘外，六長剩餘唯一副幹事長王義川今（27日）稍早也宣布不會續任，並當面向黨主席賴清德提出辭去政策會執行長一職，「面對新的政治局勢，府院黨團的政策溝通平台也需要進行調整。」

不挺胞弟謝典林參選黨魁？　謝衣鳯提朱立倫：適合當黨主席的人選

不挺胞弟謝典林參選黨魁？　謝衣鳯提朱立倫：適合當黨主席的人選

選主席要選就選真的　連勝文：別藉機募款

選主席要選就選真的　連勝文：別藉機募款

核三公投雖未通過　但戳破非核家園神話

核三公投雖未通過　但戳破非核家園神話

邱臣遠率竹市府訪團出訪澳洲　聚焦「5大議題」盼拓展全球城市合作

邱臣遠率竹市府訪團出訪澳洲　聚焦「5大議題」盼拓展全球城市合作

關鍵字：

台北市政府蔣萬安李四川民眾黨民進黨國民黨苗博雅張志豪

讀者迴響

