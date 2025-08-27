　
地方 地方焦點

嗅聞嘉義的53種味道！「嘉義18巡：氣味」正式發行

▲▼ 嗅聞嘉義的53種味道！嘉義縣氣味書「嘉義18巡﹕氣味」正式發行 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嗅聞嘉義的53種味道！嘉義縣氣味書「嘉義18巡﹕氣味」正式發行 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導　

嘉義縣文化基金會攜手「平凡製作 studio ordinary」團隊正式推出「嘉義18巡：氣味 Ka-gī Tsa̍p-peh-sûn: Khì-bī」。此書以「氣味」為主題，走訪嘉義縣18鄉鎮，記錄土地的日常氣息，未來將陳列於嘉義縣內及全台各地咖啡廳、藝文空間、圖書館，讓更多人翻閱書本，感受嘉義氣（khì）與味（bī）。

▲▼ 嗅聞嘉義的53種味道！嘉義縣氣味書「嘉義18巡﹕氣味」正式發行 。（圖／嘉義縣政府提供）

「嘉義18巡：氣味」由資深編輯黃銘彰領軍「平凡製作」統籌，邀請「如此表達 espres:so」創辦人李佳芳擔任主編，書籍設計由黃耀霆操刀，封面以大面積留白設計，書籍融入氣味設計，只要輕輕摩擦紙面，就能嗅見野薑花香。

全書分為4大主題，「印象：好氣味」（Ìn-siōng: Hó-khì-bī）、「種塗：大豐收」（Tsìng-thôo: Tuā-hong-siu）、「煮食：芳貢貢」（Tsú-tsia̍h: Phang-kòng-kòng）與「走跳：好鼻獅」（Tsáu-thiàu: Hó-phīnn-sai）。

依序介紹18 鄉鎮獨特氣味，如涵融海味的「鹹臊氣」（Kiâm-tsho-khuì）、物產經烈火烤灼的「火燒氣」（Hué-sio-khuì），或是以時間累積的「發酵味」（Huat-kànn-bī）。

讀者能夠跟著民雄七星藥局吳嘉文、吳至鎧父子，在餐桌感受薄荷雞的清涼氣息；隨著台文作家鄭順聰回望民雄鄉愁；或在旅行作家下港女子帶路下走進東石，嗅聞獨特海味。

▲▼ 嗅聞嘉義的53種味道！嘉義縣氣味書「嘉義18巡﹕氣味」正式發行 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍指出，這本書用氣味讓更多人認識嘉義，它們不一定濃烈，卻一定能在某個不經意的時候喚起心中回憶。

平凡製作創意總監黃銘彰分享，「18巡」意即實地走訪 18 個鄉鎮，而台語的「巡 Sûn」也有紋路、線條之意，希望鄉親在生活中留下自己的紋理。

作為在嘉義生活的編輯團隊，盡量引導地方鄉親用各自語氣說出「如何記憶?」「如何過日子?」，當嗅覺與感官編織起來，就化身為嘉義的生活肌理。

▲▼ 嗅聞嘉義的53種味道！嘉義縣氣味書「嘉義18巡﹕氣味」正式發行 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁表示，一方土水養一方人，「嘉義 18 巡：氣味」用氣味介紹許多嘉義特色店家及產業，每個地方文化與產業都會形塑各自氣味，就像去海邊會聞到海風味，去山上會聞到咖啡及茶樹味，走進店裡也會聞到店家製作料理的味道。

透過這本書，讓讀者看見嘉義人正在過的日常，歡迎大家翻開這本書，認識不同面向的嘉義，書本陳列地點請見下方連結:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=15cSyx-9lNaBTCFDmgLRi9Q1dXe3mA7s&usp=sharing

嗅聞嘉義的53種味道！「嘉義18巡：氣味」正式發行

嗅聞嘉義的53種味道！「嘉義18巡：氣味」正式發行

