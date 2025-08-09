　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

連城青少年棒球圓滿落幕　澳門、嘉義、香港隊分獲冠亞季軍

▲▼ 第六屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化嘉年華於 。（圖／翻攝 連城棒球賽）

▲ 第六屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化嘉年華於 。（圖／翻攝 連城棒球賽，同下）

記者任以芳／綜合報導

歷經4天的精彩對決，2025年「體彩杯」海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第六屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化嘉年華於昨天父親節8月8日完美收官。來自兩岸及港澳200多名棒球少年，以奔跑的身影、揮灑的汗水和無盡的熱忱，在連城「以球會友」，最終來自澳門、嘉義、香港隊分獲冠亞季軍。

▲▼ 兩岸青少年棒球賽收官、護漁活動 。（圖／翻攝 海青節、連城棒球賽）

▲最終澳門熊貓棒球隊、嘉義打貓少棒隊、香港藍諜棒球隊分獲冠亞季軍。

本屆賽事吸引台灣彰化、嘉義、台中、苗栗4支隊伍，香港、澳門各2支隊伍，以及福建廈門、南平、莆田、連城等地4支隊伍參賽，規模創福建龍岩市歷年兩岸棒球交流新高。在28場高水平的對戰中，球員們展現了頑強拼搏的精神，也在交流中建立了深厚的情誼。

決賽上，來自台灣的嘉義打貓少棒隊與澳門熊貓棒球隊展開激烈對壘。場上，隊員們揮棒擊球、飛速跑壘、精準傳接，每個動作都凝聚了專注與力量；場下，觀眾的歡呼與鼓掌此起彼伏。為期4天的賽程中，28場激烈角逐輪番上演，最終澳門熊貓棒球隊、嘉義打貓少棒隊、香港藍諜棒球隊分獲冠亞季軍。

賽事還評選出優秀團體獎、優秀投手獎、安打王、本壘打、最佳球員、優秀教練員、優秀技術官員等多個獎項。「這次拿第一特別興奮，靠的是大家的拼搏和付出！賽前還和其他隊伍的小夥伴換了禮物，交到新朋友真的很開心。」澳門熊貓棒球隊隊員難掩奪冠的喜悅。

▲▼ 兩岸青少年棒球賽收官、護漁活動 。（圖／翻攝 海青節、連城棒球賽）

▲選手之夜，兩岸三地小朋友一起慶生。

「從預賽一路打過來，能明顯感覺到大陸的棒球水準提升得越來越快。更重要的是，大家通過運動做了很好的交流，球員們互相加了微信，成了好朋友。他們約定明年還要來大陸，也熱情邀請大陸的同胞去台灣交流。」嘉義打貓少棒隊教練感慨表示。

昨天8日晚間「選手之夜」成為活動的溫馨收官。來自各地的隊伍輪番上台表演，禮物互換與集體生日會，壽星並肩許願、分享蛋糕。

「場上我們是對手，場下我們是朋友，」彰化紅不讓少棒隊的隊員表示，「來自連城的禮物讓我們記住了大陸的熱情和真誠。」香港藍諜棒球隊的隊員也分享，「一起過生日特別難忘，感覺心更近了。」

比賽之外，活動還安排了「夏夜星河」連城非遺奇妙夜、「手拉手之歌」研學活動、電影觀影及冠豸山遊覽等豐富內容。少年們在共舞一條龍、共飛無人機等互動中加深了解，體會到同根同源的文化情感。

▼ 「選手之夜」快樂收官。（圖／翻攝 連城棒球賽）

▲▼ 兩岸青少年棒球賽收官、護漁活動 。（圖／翻攝 海青節、連城棒球賽）▲▼ 兩岸青少年棒球賽收官、護漁活動 。（圖／翻攝 海青節、連城棒球賽）

▲▼ 兩岸青少年棒球賽收官、護漁活動 。（圖／翻攝 海青節、連城棒球賽）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男治7年「肝炎變肝癌」怒揍醫生　台大醫院發聲！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

連城青少年棒球圓滿落幕　澳門、嘉義、香港隊分獲冠亞季軍

雲台會聚焦RCEP新機遇　兩岸450名嘉賓齊聚交流融合發展

首登那達慕大會！　原住民十族共舞擄獲滿場掌聲

夢到被人追趕！20歲男開窗逃生「醒來人在半空」　3樓墜落摔成重傷

甘肅山洪10死33失聯　災民家被沖走、汽車擰成麻花

佛山：屈公病逾9成病例已康復　新增確診降至每日200例以下

陸7月CPI月增0.4%　年增持平

既要過緊日子又要提振消費　中國官媒稱「該花必須花」

陸男一個月撿上萬「鞋扣」　「洞洞鞋」製造大量垃圾！

女童2歲基因突變失明　問媽媽：我何時能看見這個世界？

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

【以後就交給你帶娃了】熟睡女嬰突然爆哭媽沒輒　見爸爸就秒笑！

【暗藏玄機？】原來文公尺可以這樣用！師傅親自解答

【火海求生】漁船爆燃燒到剩骨架！ 船長跳友船獲救 #澎湖

白鷺鷥被吹到「倒退飛」 迫降馬路還站不穩！

連城青少年棒球圓滿落幕　澳門、嘉義、香港隊分獲冠亞季軍

雲台會聚焦RCEP新機遇　兩岸450名嘉賓齊聚交流融合發展

首登那達慕大會！　原住民十族共舞擄獲滿場掌聲

夢到被人追趕！20歲男開窗逃生「醒來人在半空」　3樓墜落摔成重傷

甘肅山洪10死33失聯　災民家被沖走、汽車擰成麻花

佛山：屈公病逾9成病例已康復　新增確診降至每日200例以下

陸7月CPI月增0.4%　年增持平

既要過緊日子又要提振消費　中國官媒稱「該花必須花」

陸男一個月撿上萬「鞋扣」　「洞洞鞋」製造大量垃圾！

女童2歲基因突變失明　問媽媽：我何時能看見這個世界？

《失控夜班》真實醫護噩夢搬上大銀幕！　揭露醫療崩壞下的極限求生

淡水10分鐘煙火今登場！交管、觀景點懶人包　2點開逛市集

小21歲男友Ian神隱　魏如萱「突PO小10歲長髮帥哥照」男方身分曝光！

【暗藏玄機？】原來文公尺可以這樣用！師傅親自解答

相關新聞

雲台會聚焦RCEP新機遇　

雲台會聚焦RCEP新機遇　

第十三屆雲台會「共享RCEP新機遇，推動雲台融合新發展」日前在雲南昆明舉行，吸引兩岸450多人參加，其中台灣嘉賓超過300人，規模再創新高。

鄧愷威大聯盟奪首勝！IG感性文曝心路歷程

鄧愷威大聯盟奪首勝！IG感性文曝心路歷程

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治

不拌派MVP！高宇杰連滷肉飯都挖著吃

不拌派MVP！高宇杰連滷肉飯都挖著吃

朱育賢棒打前東家3打點　味全斷桃猿3連勝

朱育賢棒打前東家3打點　味全斷桃猿3連勝

關鍵字：

棒球青少年兩岸交流文化比賽

讀者迴響

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面