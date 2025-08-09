連城青少年棒球圓滿落幕　澳門、嘉義、香港隊分獲冠亞季軍

▲ 第六屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化嘉年華於 。（圖／翻攝 連城棒球賽，同下）

記者任以芳／綜合報導

歷經4天的精彩對決，2025年「體彩杯」海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第六屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化嘉年華於昨天父親節8月8日完美收官。來自兩岸及港澳200多名棒球少年，以奔跑的身影、揮灑的汗水和無盡的熱忱，在連城「以球會友」，最終來自澳門、嘉義、香港隊分獲冠亞季軍。

▲最終澳門熊貓棒球隊、嘉義打貓少棒隊、香港藍諜棒球隊分獲冠亞季軍。

本屆賽事吸引台灣彰化、嘉義、台中、苗栗4支隊伍，香港、澳門各2支隊伍，以及福建廈門、南平、莆田、連城等地4支隊伍參賽，規模創福建龍岩市歷年兩岸棒球交流新高。在28場高水平的對戰中，球員們展現了頑強拼搏的精神，也在交流中建立了深厚的情誼。

決賽上，來自台灣的嘉義打貓少棒隊與澳門熊貓棒球隊展開激烈對壘。場上，隊員們揮棒擊球、飛速跑壘、精準傳接，每個動作都凝聚了專注與力量；場下，觀眾的歡呼與鼓掌此起彼伏。為期4天的賽程中，28場激烈角逐輪番上演，最終澳門熊貓棒球隊、嘉義打貓少棒隊、香港藍諜棒球隊分獲冠亞季軍。

賽事還評選出優秀團體獎、優秀投手獎、安打王、本壘打、最佳球員、優秀教練員、優秀技術官員等多個獎項。「這次拿第一特別興奮，靠的是大家的拼搏和付出！賽前還和其他隊伍的小夥伴換了禮物，交到新朋友真的很開心。」澳門熊貓棒球隊隊員難掩奪冠的喜悅。

▲選手之夜，兩岸三地小朋友一起慶生。

「從預賽一路打過來，能明顯感覺到大陸的棒球水準提升得越來越快。更重要的是，大家通過運動做了很好的交流，球員們互相加了微信，成了好朋友。他們約定明年還要來大陸，也熱情邀請大陸的同胞去台灣交流。」嘉義打貓少棒隊教練感慨表示。

昨天8日晚間「選手之夜」成為活動的溫馨收官。來自各地的隊伍輪番上台表演，禮物互換與集體生日會，壽星並肩許願、分享蛋糕。

「場上我們是對手，場下我們是朋友，」彰化紅不讓少棒隊的隊員表示，「來自連城的禮物讓我們記住了大陸的熱情和真誠。」香港藍諜棒球隊的隊員也分享，「一起過生日特別難忘，感覺心更近了。」

比賽之外，活動還安排了「夏夜星河」連城非遺奇妙夜、「手拉手之歌」研學活動、電影觀影及冠豸山遊覽等豐富內容。少年們在共舞一條龍、共飛無人機等互動中加深了解，體會到同根同源的文化情感。

▼ 「選手之夜」快樂收官。（圖／翻攝 連城棒球賽）