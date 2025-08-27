網購東南亞「極樂秘笈」！日男打卡緬甸妓院　買春雛妓被逮

記者王佩翊／編譯

日本警方近日逮捕2名涉嫌於東南亞買春雛妓並拍攝未成年少女裸照的男子。據悉，這兩名嫌犯分別在寮國與緬甸反覆買春並偷拍，甚至曾透過網路購買專門介紹東南亞賣淫場所的「闇黑秘笈」。警方也提醒，即使是在海外，日本公民如果涉及兒童買春也屬違法。

根據《CBC電視台》報導，來自名古屋的65歲無業男子宇治和彥與來自大阪的60歲牙醫白井喜宏，因涉嫌在東南亞地區向未成年少女買春，同時拍攝未成年少女性愛照片，違反日本《兒童色情禁止法》，因此被逮捕。

宇治和彥在明知對方未成年的情況下，3月涉嫌在寮國的旅館偷拍女童的色情照片。而白井喜宏則是涉嫌於2024年10月於緬甸拍攝女童裸體，並剪輯成色情影片。然而在面對警方偵訊時，宇治和彥對案情保持緘默，而白井喜宏則堅決否認犯行，辯稱自己「不知道對方未滿18歲」。

根據調查，嫌犯甚至曾透過網路購買含有寮國及緬甸等地「東南亞國家賣淫場所指南」的文件，並以此作為參考，在當地與雛妓進行非法性交易。日本警方研判，2名嫌犯可能已多次赴東南亞地區進行兒童買春，行徑令人髮指。

事實上，近年由於泰國等鄰近東南亞國家加強取締未成年性交易，寮國首都永珍成為日本戀童癖買春客的新據點，甚至吸引部分來自日本的戀童癖者改前往寮國尋歡，找雛妓買春。

由於當地法規過於鬆散，因此難以取締。為此，日本警方積極與海外執法機構合作，打擊境外的未成年性剝削行為。即使聲稱不知對方年齡或是受害者未提出控訴，仍可能因違反日本《兒童買春及兒童色情禁止法》而遭到懲處。