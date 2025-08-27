日本政府曝個資給分居家暴尪　女子傻眼急搬家

▲原本受保護的女子，只因市府的疏忽導致她如今住址被家暴尪知曉；示意圖。（Pixabay／Image by Tumisu）

太扯了！日本1名女子不堪丈夫家暴而選擇分居，但在向市政府申請健保給付時，政府竟將寫有她個資的文件退回到丈夫住處，儘管家暴尪並未循線找上她，但她出於安全考量不得不搬家。目前市府與女子已達成和解。

據《讀賣新聞》報導，日本兵庫縣尼崎市政府昨（26日）表示，誤將寫有1名家暴受害女性的現住址的文件寄給已分居的家暴尪，迫使該名女性被迫搬家，市府為此向她道歉並予以損害賠償金。

市府說明，該名女性向市府提交國民健康保險給付申請書，不過因內容有缺漏，市府在同年8月將文件退回時，竟將文件寄到丈夫的住址。然該女子屬「支援措施」對象，其是為避免受害者住址被第三方知曉。

該名女子曾提出更改郵寄地址的申請，市府依規定確認地址，卻因檢查不周發生該事。女子事後透過第三者才知道此事，並趕緊聯繫市府。雖丈夫並未因此拜訪她的住處，但考量安全的情況下不得不搬家。

市府與該名女性於今年6月達成和解，市府支付她約135萬日圓（約新台幣27萬9,580元）的損害賠償金。市國保年金課課長中川真史對於該名女性帶來困擾深表歉意，「我們將更加強化保護個人資訊的意識與自覺。」

