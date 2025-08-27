老父喊沒錢「拒開冷氣」熱死！　兒翻出3本存摺一看更心痛

▲日本一名老翁堅持不開冷氣，不幸中暑身亡。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

日本東京一名72歲老翁，始終以「沒錢」為由拒絕開冷氣，卻不幸中暑身亡。他的兒子整理遺物時，意外發現3本發霉存摺，存款總額竟高達2480萬日圓（約新台幣513萬元），讓他心痛表示，「如果他多花在自己身上，或許就不會這麼早離開。」

日媒The Gold Online報導，36歲上班族佐藤健太（化名）住在東京足立區，他的父親來自北海道，一直以來都很討厭冷氣，今年6月酷暑期間仍堅持不開冷氣，最終中暑不幸離世。

健太回憶，「我已經提醒過好多次了，現在跟以前不一樣，夏天的高溫會奪走性命，一定要開冷氣。但他總是說『電費太浪費』、『冷氣對身體不好』，完全聽不進去。」

由於父親也經常以「家裡沒錢」為由拒開冷氣，因此儘管他月薪僅28萬日圓（約新台幣5.8萬元），還需要負擔妻兒及房貸，仍每年寄送30萬日圓（約新台幣6.2萬元）回家孝親。

未料整理遺物時，健太在壁櫥深處找到裝有3本舊存摺的紙袋，紀錄顯示父親的830萬退休金（約新台幣171萬元）幾乎原封不動，加上其他定存，合計2480萬日圓左右，讓全家人感到震驚又心痛。

健太認為父親捨不得用錢，都是因為太深愛兒女，想要把財產留下來，「但我更希望他能夠用在自己身上。如果不是過度節省，或許能活得更久……想到這裡，心裡真的很難受。」