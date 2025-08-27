台東縣政府舉辦國際影人聯合座談　共創南島影展深度對話

▲台東縣政府舉辦國際影人聯合座談。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由台東縣政府推動的2025台東國際南島影展，日前在「就藝會—南島客廳」舉辦「關於台東國際南島影展」聯合座談，邀請國內外導演、製作人、策展人，以及在地文化實踐者與觀眾，共同交流對話。縣府表示，此次座談不僅是影展亮點之一，也象徵台東作為「南島文化原鄉」，將持續透過影像與南島世界對話。

聯合座談以「關於台東國際南島影展」為主題，聚焦創作者拍攝經驗、製作歷程，以及面對南島議題的觀察與思考，同時探討影展未來的發展與推廣方向。策展人分享策展理念，並回應觀眾提問，展現影像與在地文化的深度互動。

台東縣政府文化處長李吉崇表示，台東透過影視、音樂、藝術及航海等多元策略推廣南島文化，讓更多人認識台東作為「南島文化原鄉」的獨特性。南島影展不僅開啟對南島世界的視野，也透過聯合座談促進創作者與觀眾互相啟發。他期望影展能將台東文化品牌推廣到國際，並深化南島語族間的連結與對話。

本屆影展以「擁抱、共饗」為核心精神，邀請南島語族的記錄片工作者或影片參與，共計9部影片於台東「就藝會」小劇場放映。每場放映會皆安排映後座談，促進觀眾與影人交流。

主理人亞榮隆·撒可努分享就藝會的故事指出，這裡是受到祖靈庇佑的神聖空間，南島文化活動、交流與展覽逐漸累積，需要大家共同注入靈魂，打造共饗文化的盛宴。座談現場氣氛熱烈，觀眾踴躍提問，涵蓋海洋文化、族群記憶、環境變遷及影像製作等議題，引發熱烈討論。

導演曹文傑認為，台東影展具有地理及文化優勢，期待獲得更多政府資源支持；林琬玉建議邀請學生參與開幕片製作，展現年輕世代創作能量；《Che’lu》導演張也海‧夏曼則指出，跨文化交流需兼顧內部與外部觀點，南島影展是重要對話平台。

製作統籌田欣穎與導演吳康豪分享，透過影展參與，他們藉由飲食、音樂與風景深入了解在地文化，使交流更加深刻；製作人劉志文建議，可透過工作坊方式，帶領學生透過紀錄影像認識自我與文化差異，培育未來影視人才。

影展進入最後一週，8月31日晚間將移師東海岸莿桐部落聚會所廣場辦理「部落放映會」，讓影像故事走入在地，邀請鄰近部落族人一同觀影交流。影展片單、放映時間及索票資訊可至官方臉書與IG查詢：

FB：https://www.facebook.com/TIAFF2023

IG：https://www.instagram.com/tiaff_2023

索票網址：https://reurl.cc/EVxdoA

影展場次

8月30日 (六) 13:30-16:00 《被遺忘的太平洋》@台東就藝會-小劇場

8月31日 (日) 13:30-15:30 《獵人兄弟》@台東就藝會-小劇場

8月31日 (日) 19:30-21:00 《Che’lu》@莿桐部落