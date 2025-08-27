漂流木撿拾規定再放寛 　8／27起台東海岸保安林開放自由撿拾

▲漂流木撿拾規定再放寛。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

林業保育署台東分署宣布，自114年8月27日起，開放轄管海岸地區保安林範圍內滯留漂流木自由撿拾，直到交通部中央氣象署發布下一次陸上颱風警報或豪雨特報（台東縣列入警戒區域）為止。此次配合農業部修正的《處理天然災害漂流木應注意事項》，規定更加彈性，除延續「原則准許、例外禁止」的精神外，也放寬撿拾規格與搬運方式，允許現場裁切，兼顧民眾實務需求並提升災後清理效率。

台東分署表示，民眾可在公告指定區域內，自由撿拾經屬地機關認定不具標售價值，且無國有、公有或私有標記的漂流木。撿拾時可使用手鋸、鏈鋸等手持工具進行現場裁切，以方便搬運。不過若氣象署在開放期間發布豪雨特報並有安全疑慮，台東分署得視情況緊急終止自由撿拾，以確保安全。

在用途方面，若民眾僅將漂流木作為薪材或收藏，可直接攜回，無需登記；若欲加工轉售，或因數量龐大需使用車輛搬運，則需攜帶身分證至臨時林產物檢查站辦理登記。貴重木需逐支登記，非貴重木則依整批重量登記，以取得合法產權證明。

台東分署已在知本、成功及大武三處工作站設置臨時檢查站，服務時間為平日上午9時至下午4時。民眾若有疑問，可直接向各工作站洽詢。最新公告與相關規範，亦可至「林業及自然保育署全球資訊網－國產材專區－漂流木專區」查詢（https://www.forest.gov.tw/Driftwood）。