　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

匯聚產官學界！2025台東綠能論壇落幕　共築地方永續藍圖

▲2025台東綠能論壇圓滿落幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲2025台東綠能論壇圓滿落幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

在全球逐步邁向淨零碳排與能源轉型的趨勢下，台東縣政府於8月26、27日舉辦「2025台東綠能論壇」，以深層地熱、智慧微電網、地方參與及公民電廠四大核心議題為主軸，邀集產官學研專家齊聚交流。論壇兩天議程圓滿落幕，縣長饒慶鈴於閉幕致詞時表示，台東將持續以「不破壞環境」為前提，推動再生能源發展，並與社區、部落攜手，打造共榮共好的永續藍圖。

饒慶鈴指出，縣府多年來積極推動地熱、小水力及生質能發電，並帶領團隊及鄉鎮市長赴海外參訪，借鏡國際經驗，期望建構出與自然和諧共處的能源模式。未來也將進一步推動智慧化與分散式能源系統，降低對外部電力依賴，提升地方韌性。同時秉持「慢經濟」精神，讓台東在守護環境與人文價值的前提下，走出專屬的綠能永續道路。

論壇內容涵蓋四大專題，專家學者各自提出見解與挑戰。成功大學謝秉志教授指出，深層地熱供應穩定、能強化能源自主性，但仍須面對高昂的鑽探成本與技術門檻；台電李信璋組長則說明智慧微電網的重要性，強調其能在災害發生時發揮獨立運作，為部落、離島及偏鄉提供穩定電力；工研院黃至弘研究員提醒，地熱發展應兼顧地方參與與文化尊重，避免僅停留在能源面向；台北大學林木興助理教授則分享公民電廠模式，認為透過居民共同投資與管理，不僅能提升能源自主，更能帶動地方經濟，讓能源成為公共財。

論壇也邀請能源署與工研院說明補助與獎勵方案，並播放縣府訪談在地部落的紀錄影片。影片中居民提出對再生能源的支持與疑慮，並期盼未來回饋能落實在老人照護、青年就業及文化發展。受訪者更提出「共好、共享、共識、共榮」四大願景，期待地熱能與觀光文化結合，成為地方與產業共生的典範。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
薔薔真的開除元老員工Song！　本人發聲了
楊皓如移民澳洲「掰了4年半愛車」　殘值不到半價怒：爛死了！
AV女優來台下海遭驅逐出境　日本交流協會關切
普發現金編10億作業費！藍白轟「比上次多7億」　財政部解答了
土城狂撞6機車釀9傷！38歲肇事男「從沒考過駕照」
慈妹「側面上下大面積挖空」！蜜桃臀型被看光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

邱臣遠率竹市府訪團出訪澳洲　聚焦「5大議題」盼拓展全球城市合作

嗅聞嘉義的53種味道！「嘉義18巡：氣味」正式發行

「邊做邊學、邊學邊創」 台東暑期職場體驗成果豐碩

匯聚產官學界！2025台東綠能論壇落幕　共築地方永續藍圖

讓我來當小咖！謝典林自願當「階段性、任務型」黨主席

普渡化善行！　台電台南區處捐逾2千公斤白米助弱勢

漂流木撿拾規定再放寛 　8／27起台東海岸保安林開放自由撿拾

新光三越小北店即將開幕　南消六大隊指導演練強化防災應變

弟弟自製木板斜坡守護癱瘓兄　犯保屏東分會送暖相伴

台南永康高樓火警驚魂！　自動撒水系統秒啟動火勢迅速獲控制

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

邱臣遠率竹市府訪團出訪澳洲　聚焦「5大議題」盼拓展全球城市合作

嗅聞嘉義的53種味道！「嘉義18巡：氣味」正式發行

「邊做邊學、邊學邊創」 台東暑期職場體驗成果豐碩

匯聚產官學界！2025台東綠能論壇落幕　共築地方永續藍圖

讓我來當小咖！謝典林自願當「階段性、任務型」黨主席

普渡化善行！　台電台南區處捐逾2千公斤白米助弱勢

漂流木撿拾規定再放寛 　8／27起台東海岸保安林開放自由撿拾

新光三越小北店即將開幕　南消六大隊指導演練強化防災應變

弟弟自製木板斜坡守護癱瘓兄　犯保屏東分會送暖相伴

台南永康高樓火警驚魂！　自動撒水系統秒啟動火勢迅速獲控制

「在不瘋狂」亞亞懷孕被長輩唸爆！　怒嗆閉嘴：不要教我生小孩

台船公司董事長黃正弘借調期滿將歸建　成大陳政宏為接替人選

台中危老重建降溫　上半年僅62件創2年新低

薔薔驚傳痛心斬斷資深員工　元老攝影師發聲證實：不算完美但精彩

又双叒叕來了！北京再度遇「暴雨」　居民哀嚎：出門跟洗澡一樣

核三公投雖未通過　但戳破非核家園神話

吳欣盈討兒「四寶」護親情羈絆　幹細胞業者：用剩銷毀全球皆同

魏碩成冒冷汗、頭痛仍硬撐5局　坦言一度「快爆炸」：不想拖累球隊

Logo埋伏筆？蘋果秋季發表會進入倒數　五大新品傳聞一次看

12星座9月運勢排行曝！第1名工作、愛情兩開花　一路旺到中秋

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

地方熱門新聞

竹北飄刺鼻塑膠臭　環保局懷疑「異味物質外洩」

張淑芬出任崑山科大榮譽講座教授兼任跨國循環經濟大使

桃園冷飲節「桃園專屬保冷袋」　粉絲爭搶　

快存水！　台南市3區停水21小時

南投健行節串四大步道9／6埔里鯉魚潭出發

國際扶輪3502地區　助桃榮引進3D乳房斷層攝影

台南永康高樓火警驚魂！自動撒水系統秒啟動火勢迅速獲控制

婚變暗改壽險受益人夫遭判刑3月妻拒原諒二審判緩刑賠妻6萬

台南休假消防員衝火場救鄰！菜鳥打火英勇展現使命感

新光三越小北店即將開幕南消六大隊指導演練強化防災應變

陳亭妃爭取家戶防水閘門補助促農民勞工紓困到位

自購住宅及修繕貸款利息補貼　9／1至9／30開放申請

考察妖受讚　段緯宇：我凸顯問題

台南學校新學期整備完成黃偉哲呼籲防登革熱與傳染病

更多熱門

相關新聞

漂流木撿拾規定再放寛 　27日起台東海岸保安林開放自由撿拾

漂流木撿拾規定再放寛 　27日起台東海岸保安林開放自由撿拾

林業保育署台東分署宣布，自114年8月27日起，開放轄管海岸地區保安林範圍內滯留漂流木自由撿拾，直到交通部中央氣象署發布下一次陸上颱風警報或豪雨特報（台東縣列入警戒區域）為止。此次配合農業部修正的《處理天然災害漂流木應注意事項》，規定更加彈性，除延續「原則准許、例外禁止」的精神外，也放寬撿拾規格與搬運方式，允許現場裁切，兼顧民眾實務需求並提升災後清理效率。

台東最美星空音樂會　綠島人權紀念公園壓軸登場

台東最美星空音樂會　綠島人權紀念公園壓軸登場

失智婦人深夜倒臥樹叢　大武警消及時救援

失智婦人深夜倒臥樹叢　大武警消及時救援

駁勇鷹高教機險衝出跑道　空軍：飛行員依程序安全落地

駁勇鷹高教機險衝出跑道　空軍：飛行員依程序安全落地

「仟元集愛」全民總動員　為孤老換新服務車

「仟元集愛」全民總動員　為孤老換新服務車

關鍵字：

綠能論壇永續台東

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

薔薔宣布開除元老員工

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

即／新北汽車衝撞5機車　已7人送醫傷況不明

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面