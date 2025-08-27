匯聚產官學界！2025台東綠能論壇落幕　共築地方永續藍圖

▲2025台東綠能論壇圓滿落幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

在全球逐步邁向淨零碳排與能源轉型的趨勢下，台東縣政府於8月26、27日舉辦「2025台東綠能論壇」，以深層地熱、智慧微電網、地方參與及公民電廠四大核心議題為主軸，邀集產官學研專家齊聚交流。論壇兩天議程圓滿落幕，縣長饒慶鈴於閉幕致詞時表示，台東將持續以「不破壞環境」為前提，推動再生能源發展，並與社區、部落攜手，打造共榮共好的永續藍圖。

饒慶鈴指出，縣府多年來積極推動地熱、小水力及生質能發電，並帶領團隊及鄉鎮市長赴海外參訪，借鏡國際經驗，期望建構出與自然和諧共處的能源模式。未來也將進一步推動智慧化與分散式能源系統，降低對外部電力依賴，提升地方韌性。同時秉持「慢經濟」精神，讓台東在守護環境與人文價值的前提下，走出專屬的綠能永續道路。

論壇內容涵蓋四大專題，專家學者各自提出見解與挑戰。成功大學謝秉志教授指出，深層地熱供應穩定、能強化能源自主性，但仍須面對高昂的鑽探成本與技術門檻；台電李信璋組長則說明智慧微電網的重要性，強調其能在災害發生時發揮獨立運作，為部落、離島及偏鄉提供穩定電力；工研院黃至弘研究員提醒，地熱發展應兼顧地方參與與文化尊重，避免僅停留在能源面向；台北大學林木興助理教授則分享公民電廠模式，認為透過居民共同投資與管理，不僅能提升能源自主，更能帶動地方經濟，讓能源成為公共財。

論壇也邀請能源署與工研院說明補助與獎勵方案，並播放縣府訪談在地部落的紀錄影片。影片中居民提出對再生能源的支持與疑慮，並期盼未來回饋能落實在老人照護、青年就業及文化發展。受訪者更提出「共好、共享、共識、共榮」四大願景，期待地熱能與觀光文化結合，成為地方與產業共生的典範。